Morrissey resucita con su nuevo álbum, el primero en seis años: más nostálgico, igual de conspiranoico

Morrissey (Lancashire, 1959), el icono británico que encumbró a The Smiths, ha vuelto. Aunque su regreso, Make‑up Is a Lie (Sire Records / Warner) que se publica este viernes tras seis años sin lanzar un álbum completo, llega sin demasiado ruido, algo impropio de él.

Hace tiempo que prácticamente ha dejado de dar entrevistas, quizá para frenar esa incontinencia verbal que da título a una de sus grandes canciones, ‘Bigmouth Strikes Again’, y que le ha metido en más de un apuro. En una de las conversaciones más recientes, recogida por el periodista español Carlos Pérez de Ziriza en el libro Morrissey y los Smiths. Tanto por lo que responder (Efe Eme, 2024), el artista habló veladamente de ese silencio, ligado a la imposibilidad de publicar el álbum que tiene terminado desde 2021, Bonfire Of Teenagers: "Han sido cinco años traumáticos. ¿Aún estoy vivo? No estoy seguro".

Morrissey lleva años insistiendo en que la industria musical le ha dado la espalda. Ese silencio discográfico tiene su origen en una larga disputa con Capitol Records: en abril de 2024 anunció que ponía fin a la batalla comprando los derechos de dos de sus discos, World Peace Is None of Your Business (2014) y Bonfire of Teenagers, al que él mismo se refiere como su gran "obra maestra".

Concebido a partir del atentado de 2017 en Manchester, donde murieron 22 personas a la salida de un concierto de Ariana Grande, Morrissey describió lo ocurrido como "el 11‑S del Reino Unido", una definición que avivó las críticas hacia un artista cada vez más vinculado a partidos reaccionarios y a ideas xenófobas, racistas e islamófobas.

De hecho, su último álbum, I Am Not a Dog on a Chain (2020), lo presentó en el programa de Jimmy Fallon portando un pin del partido británico de extrema derecha For Britain Movement.

La discográfica decidió no publicarlo pese a incluir colaboraciones con Iggy Pop y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), y a contar en un primer momento con Miley Cyrus, que finalmente pidió ser retirada del álbum.

En 2023, el músico grabó un nuevo trabajo con Joe Chiccarelli, en los estudios franceses de La Fabrique. Primero se presentó bajo el título Without Music the World Dies, luego pasó a llamarse You’re Right, It’s Time y, tras varios retrasos y cambios de planes, es el álbum que finalmente ve la luz ahora con 'You’re Right, It’s Time' convertida en la canción de apertura del disco.

La reciente firma con Sire Records —el sello con el que firmó hace 30 años y que en su día impulsó a The Smiths y a bandas como Talking Heads o los Ramones— ha desbloqueado al menos parte de su atasco discográfico, aunque Bonfire of Teenagers sigue, de momento, guardado en un cajón.

En este caldeado clima de desencuentros llega Make‑up Is a Lie, un álbum en el que Morrissey se presenta otra vez como alguien sitiado por la industria, la prensa y una época que siente en su contra. El maquillaje, otra máscara más para ser socialmente aceptados, se convierte aquí en metáfora de todo lo que él percibe como impostura y el autorretrato de un artista marginado.

Su estado de conspiranoia permanente se filtra en estas nuevas letras, muchas de ellas coescritas con miembros de su banda actual, y se condensa sobre todo en 'Notre-Dame', donde da a entender que el incendio de la catedral parisina fue provocado. "Notre-Dame, sabemos quién intentó matarte, no nos quedaremos callados", repite el vocalista. En las versiones en directo, donde ya había presentado la canción, incluso mencionó el "terrorismo", una frase que finalmente desapareció de la grabación oficial, sustituida por una más ambigua "no hay nada que ver aquí".

Con todo, Morrissey, sin renunciar a su pose de drama queen, aprovecha también para reflexionar sobre su legado y el miedo a convertirse en una caricatura de sí mismo ('You’re Right, It’s Time'), y de expresar su bien conocido amor-odio a la crítica musical (con 'Lester Bangs', como uno de sus grandes protagonistas).

Está previsto que Morrissey presente el disco en España los próximos 12 de marzo en Valencia, 14 en Zaragoza y 16 en Sevilla. Una gira a la que, en redes, se refieren como The Cancelation Tour, ya que el cantante anula más conciertos de los que hace. No es exageración, Morrissey cosecha más de 350 cancelaciones en toda su carrera.

La última vez que dejó tirado al público español fue en junio de 2025, en las madrileñas Noches del Botánico, por una sinusitis aguda comunicada a 24 horas del concierto.

Meses después canceló también toda su gira latinoamericana alegando "agotamiento extremo", y arrancó 2026 anulando y posponiendo sus primeros shows en California por "una reacción adversa a un medicamento". De momento ha cumplido con las primeras paradas de la gira europea (Londres, Hamburgo, Rotterdam) pero con Moz nunca se sabe.