The Prodigy, Daniel Avery, Daria Kolosova y Speedy J completan el cartel de Sónar 2026

El festival Sónar de Barcelona acaba de completar su cartel de 2026 con 65 nuevos nombres. En noviembre ya anunció una parte, donde figuraban Modeselektor, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Cabaret Voltaire, Kelis y Skepta, entre otros.

Entre las nuevas confirmaciones destacan The Prodigy, Daniel Avery, Daria Kolosova y STOOR, el proyecto de improvisación de Speedy J junto a cuatro invitados distintos cada día.

La banda británica The Prodigy, uno de los grandes exponentes del big beat, se ha prodigado por los escenarios españoles, pero nunca había actuado en Sónar. Este año debutará en el festival actuando en el escenario principal, SonarClub, para hacer un repaso a sus grandes éxitos, ya sin su carismático cantante Keith Flint, fallecido en 2019.

El concepto STOOR, nacido como estudio de jams de hardware durante la pandemia, ocupará por primera vez el escenario de un festival de forma continuada, con sesiones de más de seis horas de Speedy J junto a cuatro colaboradores distintos cada noche.

También se incorporan al cartel de Sónar 2026 el DJ australiano Dom Dolla, el nuevo show R2 (b2b AI, Holographic AV) del neerlandés Reinier Zonneveld junto a una IA entrenada con su propia música, el directo de Two Shell, el set a cuatro manos de Goldie y Doc Scott junto a Medic MC.

Ambiente en Sónar de Noche en una edición anterior del festival. Foto: Nerea Coll

Además de STOOR, habrá otro directo improvisado entre el dúo berlinés FJAAK y Kittin (antes conocida como Miss Kittin).

También se incorporan Namasenda, Metrika, Miss Bashful y Cutemobb —que contará con LEÏTI sobre el escenario—, los nuevos directos de Daniel Avery y Wata Igarashi y el dúo IceMorph.

Se suman a Sónar 2026 también los sets de nuevas estrellas del clubbing como Sara Landry, Daria Kolosova, Ciara Cuvé y PETERBLUE y de una amplia gama de mezcladores como Kilopatrah Jones, LOVEFOXY, The Hacker, SALOME, Arthi, Addison Groove, GOTH-TRAD y Takuya Nakamura.

Desde Ibiza aterrizará en Barcelona la conocida fiesta disco Glitterbox y, desde Colombia, el "colectivo queer fetichista" BULTO.

Esta será la primera edición de Sónar en la que su parte diurna, Sónar de Día, no se celebrará en la icónica Fira de Montjuïc. Desde esta edición, la número 33, tanto Sónar de Día como Sónar de Noche se celebrarán en Fira Gran Via, en L'Hospitalet.

Según la organización del festival, "Todo Sónar ha sido repensado y rediseñado, desde los escenarios y su equipamiento técnico hasta la iluminación de espacios y los recursos presentes a lo largo de todo el recinto. El equipo técnico habitual, responsable de la producción de Sónar en Fira Gran Via, está trabajando desde hace meses con los arquitectos culturales TWOFIFTYK, agencia global que ha revolucionado el mundo del entretenimiento en vivo. Juntos, están rediseñando los espacios y escenarios del festival, para renovarlo por completo, garantizando su esencia así como los estándares de calidad de la marca".

El nuevo SonarVillage by Estrella Damm, situado en lo que hasta ahora era SonarPub, "contará con lo mejor del día y lo mejor de la noche: césped y programación musical de tarde y varios de los mayores artistas del lineup, el cielo de Barcelona y la magia del amanecer". Este será el único escenario en funcionamiento desde el momento en que se abran puertas (17:00) hasta el momento en el que se cierren (03:00 el jueves y 07:00 el viernes y el sábado).

Por su parte, Sónar+D (el foro de conferencias sobre creatividad y tecnología paralelo a la programación musical) "se reinicia por completo en 2026", con una nueva sede en pleno centro de Barcelona: la Llotja de Mar.