Noches del Botánico completa su cartel con Garbage, John Legend, The Kooks, Tomora, OMD y Jeff Goldblum

Garbage, John Legend, OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), The Kooks o el proyecto Beat de Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai encabezan la ola de nuevas incorporaciones con las que Noches del Botánico celebra su décimo aniversario, del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.

A ellos se suman nombres tan mediáticos como Jeff Goldblum, que debutará en el ciclo con su faceta de pianista y showman, y Tomora, el nuevo proyecto de música electrónica de Tom Rowlands (de The Chemical Brothers) y la cantante noruega Aurora.

Regresan también artistas "que ya son de la casa", como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny y LP.

El viaje sonoro se expande con fuerza hacia Latinoamérica con Babasonicos, El Zar, María Becerra, Cultura Profética, Gilsons, Lasso, Elvis Crespo y Silvestre y La Naranja, que aportan un mapa de acentos y géneros que va del pop urbano a la tradición tropical y la canción alternativa.

La presencia de artistas nacionales se refuerza con las incorporaciones de M-Clan, Veintiuno, Pablo López o Marta Santos, y reserva un espacio esencial para las raíces con Yerai Cortés y con el homenaje al Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick en el 30 aniversario de este disco que revolucionó el flamenco, a cargo de la banda granadina y el hijo de Morente, Kiki Morente.

En total serán 54 conciertos y más de 60 artistas para celebrar el décimo aniversario de un festival por el que ya han pasado más de un millón de asistentes, según informa la organización.

Cartel de las Noches del Botánico 2026

Tras el primer avance de programación anunciado en diciembre con 16 conciertos —al que posteriormente se sumaron Shinova, Antoñito Molina y ahora lo hacen nuevas fechas para Rigoberta Bandini, Love Of Lesbian, Jean-Michel Jarre y Danny Elfman—, el ciclo llega ahora al anuncio de su cartel completo con más de 65.000 entradas vendidas y 9 shows agotados entre los que destacan Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian y Diana Krall. "Un hito sin precedentes en las nueve ediciones anteriores, que continúa amplificando la conexión del festival con una audiencia fiel y diversa".

Las entradas para las nuevas fechas confirmadas estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero, a las 12:00 h del mediodía, y se podrán adquirir exclusivamente a través de nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés estará disponible 24 horas después del lanzamiento online.