Deep Purple añade Madrid a su paso por España en octubre: medio siglo de 'hard rock' en el Movistar Arena

La banda Deep Purple, con el cantante Ian Gillan al frente, durante su concierto en el Alma Festival de Madrid en 2024. Foto. Ricardo Rubio/Europa Press

Cualquiera que haya puesto la radio al menos un par de veces en su vida habrá escuchado sí o sí 'Smoke on the Water', la canción de rock que contiene uno de los riffs de guitarra más famosos del planeta.

Pero Deep Purple no son ni mucho menos el clásico grupo one hit wonder. Aunque esa es su canción más conocida, la banda británica es una de las más influyentes en la historia de la música del siglo XX, ha vendido más de 150 millones de discos y tiene el honor de ser, junto a Led Zeppelin y Black Sabbath, una de las pioneras del hard rock y precursora del heavy metal.

Casi sesenta años después de su formación (que tuvo lugar en 1968 en Hertford, Reino Unido), Deep Purple acaba de añadir Madrid a su paso por España el próximo otoño.

Tras su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 19 de octubre, actuará en el Movistar Arena un día después, el 20 de octubre.

Las entradas están ya disponibles en la web de la promotora, Get Rock, y en baila.fm, tiquetera a la que redirige también la web del Movistar Arena para la venta de entradas de este concierto.

El precio único, ya que solo hay entradas de pista, es de 75 euros más gastos de gestión (que eleva el precio hasta los 80 u 82,50 euros dependiendo del canal de venta).

A pesar de su condición de leyendas, Deep Purple han sido cautos y han optado por la versión reducida de ambos recintos: Sant Jordi Club en el caso de Barcelona y en el Movistar Arena solo habrá pista (al menos, por ahora).

Antes de estos dos conciertos de octubre en Barcelona y Madrid, Deep Purple dará otra tanda de conciertos en España en el mes de julio. El día 4 estarán en el festival Músicos en la Naturaleza, en Gredos (Ávila); el 5 tocarán en el Navarra Arena de Pamplona; el día 7 estarán en el Starlite de Marbella; y el día 10 participarán en el Tío Pepe Festival de Cádiz.

"Esta gira supone el regreso de los autores de 'Smoke On The Water' a los grandes recintos españoles, ofreciendo un show renovado que combina sus grandes himnos con la frescura de su actual formación, donde Simon McBride ha consolidado un sonido potente y directo", afirma Get Rock en un comunicado.

Tanto en Barcelona como en Madrid, los teloneros serán Jayler, anunciados como "el relevo generacional del hard rock británico".

Fundada en 1968, Deep Purple ha tenido tantos cambios en su formación que sus seguidores han etiquetado sus sucesivas formaciones como mark I, mark II, mark III, etc. De hecho, en la actual formación (nada menos que la novena), solo permanece un miembro original, el baterista Ian Paice.

Le acompañan el cantante Ian Gillan y el bajista Roger Glover (miembros de la exitosa formación mark II, que se reincorporaron en 1984, tras el parón de casi una década de la banda), Don Airey a los teclados (el único que ha tenido la banda tras la marcha del teclista original, Jon Lord) y el guitarrista Simon McBride, el miembro más joven de la banda, que se incorporó desde 2022.

A lo largo de su trayectoria, Deep Purple ha publicado más de 20 álbumes. Tras un arranque psicodélico con el éxito “Hush”, que alcanzó el top 5 en Estados Unidos y Canadá, la banda redefinió su sonido con el álbum Deep Purple in Rock (1970), considerado su primer gran logro artístico.

Entre 1970 y 1973 encadenó una racha histórica con trabajos como Fireball y, sobre todo, Machine Head (1972), su mayor éxito comercial, que contiene la citada 'Smoke on the Water' y otros himnos como 'Highway Star' y 'Lazy'.

'Smoke on the Water' llegó al número 4 en Estados Unidos y al 2 en Canadá, y el impacto de sus directos quedó plasmado en el influyente álbum en vivo Made in Japan.

En 1974 el Guinness los reconoció como la banda de rock más ruidosa del planeta, tras haber alcanzado los 117 decibelios en un concierto en Londres en 1972.

En 2016, Deep Purple ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.