Enero musical en CaixaForum+ con David Bowie, el festival In-Edit y Mozart

CaixaForum+ da la bienvenida a 2026 con una programación repleta de música. Este inicio de año llega marcado por el homenaje a David Bowie en el décimo aniversario de su muerte, el estreno de 20 nuevos documentales del festival In-Edit y la incorporación de siete producciones de Medici.tv, la plataforma dedicada a la música clásica, la ópera y la danza.

En el ámbito de la arquitectura, la pintura y la literatura, la plataforma presenta Dios lo ve, un documental dedicado a Óscar Tusquets.

Desde el 1 de enero, CaixaForum+ suma a su catálogo los 20 nuevos títulos de In-Edit, el Festival de Cine Documental Musical de Barcelona.

Patti Smith en 'Electric Poet'. © CaixaForum+

Entre sus protagonistas figuran nombres como Billie Holiday, Kiko Veneno, Patti Smith, Rubén Blades, Ani DiFranco, Sonny Rollins o Lang Lang, en producciones que recorren estilos que van del jazz al rock, de la salsa a la música clásica, y que también abordan proyectos sociales a través de la creación musical.

El mes de David Bowie

Coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, el 1 de enero la plataforma rinde tributo a David Bowie, figura imprescindible de la música y el arte del siglo XX.

David Bowie en 'Feliz Navidad, Mr. Lawrence'. © CaixaForum+

CaixaForum+ estrena dos películas en las que participó: Feliz Navidad, Mr. Lawrence (Nagisa Ôshima, 1983), donde interpretó a un soldado británico durante la Segunda Guerra Mundial, y Absolute Beginners (Principiantes) (Julien Temple, 1986), un retrato desde la ficción de la vida social y la efervescente escena musical londinense de los años cincuenta.

Recordando a Mozart

A partir del 22 de enero, CaixaForum+ incorpora siete nuevos contenidos de Medici.tv, que reúnen a intérpretes de prestigio y algunas de las grandes obras del repertorio clásico.

Entre ellos se incluyen Tristán e Isolda de Wagner y Las bodas de Fígaro de Mozart, el Réquiem de Fauré, un recital de Joyce DiDonato, el Concierto para piano n.º 2 de Rachmaninov, la Sinfonía n.º 41 “Júpiter” de Mozart y la Sinfonía n.º 3 “Heroica” de Beethoven, dirigida por Philippe Herreweghe.

También se suma un concierto con música de cine de compositores como John Williams y Hans Zimmer.

Imagen de uno de los documentales de Medici.tv. © CaixaForum+

El 27 de enero, cuando se cumplen 270 años del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart (1756), la plataforma recuerda al compositor con varios contenidos especiales de su catálogo: el concierto divulgativo Mozart, a la carta, el pódcast Mozart en París y Viena, un concierto del Réquiem de Mozart y otras interpretaciones dedicadas al genio de Salzburgo.

Un personaje irrepetible

El 18 de enero se estrena Dios lo ve, que, dirigida por Alex Guimerà y Guillem Ventura, retrata la figura de Óscar Tusquets, uno de los nombres más singulares del arte y la arquitectura contemporáneos y un referente de la gauche divine barcelonesa.

La película, coproducida por CaixaForum+, RTVE, Hic&Nunc Filmworks, Filmin y 3CAT, revisa su trayectoria a través de su relación con figuras como Salvador Dalí, Miquel Barceló, Isabel Coixet, Albert Serra, Milena Busquets, Mario Vargas Llosa o Julia de Castro.

Los directores definen el proyecto como “una oda a la vida y a los pequeños placeres”, un collage audiovisual que combina documental y animación y que recurre a un amplio archivo histórico.

El filme se presentó en el Festival de Málaga y ha pasado por el BCN Film Fest, el Atlàntida Mallorca Film Fest, el Festival Rizoma y el Festival DART.

Más estrenos de enero

La programación musical incluye también The Vienna Christmas Concert, con la Wiener Symphoniker bajo la dirección de Marie Jacquot, y la segunda temporada de ¿Qué miras?, protagonizada por fotógrafos y fotógrafas de distintas generaciones como Ayana V. Jackson, Lúa Ribeira, Lala Serrano, Isabel Azkarate y Javier Vallhonrat.