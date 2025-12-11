Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite: "Buscamos el impacto en todos los sentidos del público"

El festival marbellí celebra la tercera edición de su versión madrileña, con un cartel en el que destacan artistas como Ricky Martin, Manuel Carrasco e India Martínez.

Por tercer año consecutivo, el reconocido festival Starlite de Marbella desembarca en Madrid en formato navideño y reducido pero manteniendo la esencia de la marca. Será del 11 al 23 de diciembre en los pabellones 12 y 14 de IFEMA.

En el cartel destacan estrellas españolas e internacionales, como Ricky Martin, Manuel Carrasco, Melendi, India Martínez o Miguel Poveda. Y, como gran novedad, la gala Billboard No. 1s, la gran celebración previa a los prestigiosos premios Billboard, que por primera vez se celebrará fuera de Estados Unidos y en lengua española.

Entrevistamos a la cofundadora y presidenta ejecutiva de Starlite, Sandra García-Sanjuán, que nos explica las claves del éxito de una compañía que se ha convertido en una de las grandes referencias dentro del panorama europeo de los festivales de música, así como algunas anécdotas de toda una carrera dedicada a conectar a las grandes estrellas con las marcas y con el público.

Pregunta. Starlite Marbella se ha consolidado como un referente en la escena cultural y musical española. ¿Cuál es la seña de identidad del festival, lo que lo diferencia de otras propuestas similares?

Respuesta. Nosotros nos focalizamos en la experiencia de los usuarios; en inspirar, ilusionar y motivar a través de la música. Nuestros eventos duran hasta 10 horas en total, en las que el concierto es una parte más de la experiencia. Tienes el previo, el afterparty, la oferta gastronómica... Tratamos de impactar en todos los sentidos del público, y nuestro aforo es reducido para lograr que la experiencia sea inmejorable.

Una imagen de una de las ediciones anteriores de Starlite Madrid

P. ¿Cómo describiría la evolución del festival desde sus inicios en Marbella hasta hoy?

R. Este año celebraremos la 15.ª edición. Empezó con una duración de dos semanas en Marbella y ahora es de casi tres meses, hemos evolucionado mucho y con nuestra gala benéfica queremos marcar una diferencia, dejar un legado y generar un impacto en la sociedad, más allá de la dinamización económica, que según un informe de PwC es de unos 315 millones de euros anuales. Además, generamos más de mil puestos de trabajo en cada edición.

P. Ahora arranca la tercera edición madrileña del festival. ¿Es como el de Marbella en versión reducida o tiene un espíritu diferente?

R. Al ser en diciembre, toda la ambientación es más cálida y navideña, pero la esencia es la misma: nos centramos en la experiencia del usuario, en inspirar y en generar comunidad.

"La fundación es una parte fundamental de lo que hacemos, y a mí personalmente es lo que más me motiva y lo que hace que todo tenga sentido"

P. ¿Cómo definiría el cartel de este año de Starlite Madrid?

R. Es un cartel muy potente. Hay una muy buena representación de artistas españoles con Melendi, India Martínez, Manuel Carrasco…, y con Ricky Martin como gran estrella internacional. Gilberto Santa Rosa tiene casi todas las entradas vendidas y Emmanuel & Mijares, que son números 1 en México, nunca habían venido a España. Y estoy muy orgullosa de haber sido capaces de traer el evento Billboard No. 1s, la antesala de los premios Billboard, que solo se había hecho hasta ahora en inglés y en ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

P. Desde hace un tiempo se habla de una burbuja de festivales en España, de cierto agotamiento del modelo de macrofestival. Pero Starlite es diferente, un ciclo de conciertos con un aforo muy limitado y que cuida mucho la experiencia del usuario. ¿Cómo lo ve usted?

R. Yo entiendo los dos modelos. Lo nuestro es más complicado porque los artistas cobran lo mismo para un público de 20.000 que para uno de 5.000, y además cada vez cobran más. Teniendo un aforo cuatro veces menor, la entrada tiene que ser obligatoriamente más cara. Yo entiendo que otros festivales se dirijan a un público masivo para poder recaudar lo que piden los artistas, pero lo difícil es generar una experiencia diferenciadora, teniendo a artistas muy importantes en aforos reducidos.

Imagen de una edición anterior de Starlite Madrid

P. El festival también impulsa la Fundación Starlite. ¿Qué proyectos recientes destacaría y cómo se vinculan con el espíritu del evento?

R. La fundación es una parte fundamental de lo que hacemos, y a mí personalmente es lo que más me motiva y lo que hace que todo tenga sentido. Además de la gala benéfica que hacemos cada año, llevamos a cabo muchas otras iniciativas solidarias. Por ejemplo, tenemos un proyecto conjunto con la Fundación Lo Que De Verdad Importa en residencias de mayores, donde contactamos con personas que están muy solas y que se dedicaron profesionalmente al sector de la música, ya sea como cantantes, técnicos de sonido, mánagers… Ellos le cuentan sus vidas a los voluntarios que van a visitarles semanalmente y con todas esas experiencias y anécdotas haremos un libro.

P. Usted siempre ha estado ligada profesionalmente a grandes celebridades. ¿Cómo influyó eso a la hora de iniciar el proyecto Starlite?

R. He trabajado con artistas durante muchísimos años, yo establecía la conexión entre ellos y las marcas. Trabajaba para grandes compañías y buscaba al personaje más adecuado para sus campañas de publicidad o imagen de marca, organizando conciertos privados y públicos también. Así que cuando arrancó Starlite, yo tenía los clientes que se convertirían en nuestros patrocinadores, y conocía a muchos grandes artistas que han venido al festival.

P. ¿Con qué artistas ha tenido más relación?

R. He trabajado mucho con Enrique Iglesias y con Julio Iglesias. También llevé a Raphael a Rusia casi 50 años después de que triunfara por primera vez allí. Las nuevas generaciones no le reconocían, pero sus madres y abuelas sí. Paseábamos por el Kremlin y todas las intérpretes se acercaban a decirle que habían aprendido español gracias a él.

También trabajé mucho con Anne Igartiburu en las campañas de Marina d’Or, donde también llevamos a Alain Delon, Sophia Loren, Rocío Jurado, Naomi Campbell… También he trabajado con 50 Cent, con Celia Cruz, llevé a David Bisbal como artista revelación a Montecarlo y le presenté a Laura Pausini… Y conseguí que Robert De Niro hiciera una campaña para Bacardí, cuando solo había hecho dos publicidades en su vida.

P. El alma de Starlite son usted y su marido y socio, Ignacio Maluquer. ¿Cómo funcionan como tándem profesional?

R. Funciona estupendamente. Yo soy la que pone la magia y la que busca ilusionar e inspirar, y él es el de los números y la estrategia a largo plazo. Lo admiro muchísimo y aprendo mucho de él.