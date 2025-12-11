Rosalía agota en horas su gira europea de 'Lux': cientos de miles de entradas vendidas y miles de fans indignados

Rosalía ha agotado hoy en cuestión de horas todas las entradas para la gira europea de su nuevo disco, Lux, confirmando el fenómeno que ya se intuyó el martes 9 de diciembre, durante la preventa.

Las fechas en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos se han despachado a toda velocidad, con sucesivos sold out que han obligado a abrir nuevas funciones en algunas ciudades, como Londres, y a estudiar ampliaciones de aforo en otras.

Desde la apertura de la venta general esta mañana, las principales plataformas registraron colas virtuales masivas y un ritmo de compra propio de los grandes acontecimientos deportivos o de las superestrellas del pop global.

Rosalia hace sold out en toda Europa con el LUX TOUR pic.twitter.com/dzQl9HQJF4 — LUX TOUR (@LUXT0UR) December 11, 2025

Muchos seguidores optaron por conectarse desde varios dispositivos y cuentas diferentes para multiplicar sus opciones, coordinándose para avisar de cualquier hueco que se abría en la venta.

Esa sensación de carrera contrarreloj ha demostrado que conseguir una entrada para ver a Rosalía en directo se ha convertido en un desafío en sí mismo.

Numerosos fans de la artista catalana, que no han podido conseguir entradas a pesar de pasar horas en la cola virtual, se han mostrado indignados en redes sociales con la organización del show y con la gestión de la venta.

La preventa ya había encendido los ánimos días antes, con quejas por las largas colas virtuales, los colapsos de la web y unos precios que muchos consideran desorbitados.

LUX TOUR, que arrancará el 30 de marzo en España en el Movistar Arena de Madrid, ofrecerá cuatro conciertos en la capital y contará después con otros cuatro shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Estos ocho conciertos en total se han vendido íntegramente en la misma jornada de salida a la venta general, dejando fuera a una parte importante de la demanda.

La sucesión de sold out ha abierto el debate sobre posibles nuevas fechas, como hizo en su momento Bad Bunny, aunque el calendario internacional de Rosalía complica encajar más noches en las dos principales ciudades españolas.

En paralelo al éxito europeo, el interés en Estados Unidos se ha disparado.

En las primeras pruebas de venta y registros previos, las colas virtuales han llegado a superar los 100.000 usuarios simultáneos en algunas ciudades clave, como Nueva York, un dato que sitúa a la artista en la misma liga de las grandes figuras del pop latino y global que llenan arenas al otro lado del Atlántico.

La cantante catalana también recorrerá otros grandes mercados del mundo con su nuevo espectáculo, con parada en ciudades de América Latina y de Asia-Pacífico, como Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, São Paulo y un cierre previsto en Puerto Rico.