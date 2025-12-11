Primeras confirmaciones de Bilbao BBK Live: Robbie Williams, Lily Allen, David Byrne, IDLES e Interpol

Bilbao BBK Live alcanzará en 2026 su vigésima edición y lo celebrará con una programación que repasa dos décadas de historia musical desde su emblemático enclave en Kobetamendi. El festival, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio, ha anunciado el primer adelanto de un cartel que combina grandes nombres internacionales con referentes del panorama estatal y nuevas promesas.

Robbie Williams encabeza el cartel con su Long 90’s Tour, un viaje retrospectivo a la década que marcó su carrera y que coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, Britpop. Además, el exmiembro de Take That también estará el 30 de junio en el Icónica Fest de Sevilla, según ha anunciado hoy el festival andaluz.

Junto a él, David Byrne, fundador de Talking Heads y una de las figuras más innovadoras de la música contemporánea, es otro de los nombres fuertes de la programación de BBK Live.

IDLES, una de las bandas más arrolladoras del rock alternativo actual, aportará su descarga de energía, mientras Lily Allen presentará en exclusiva su álbum West End Girl en un concierto donde interpretará el disco íntegro.

También subirán al escenario Alabama Shakes, con su característico soul-rock liderado por Brittany Howard; el soul aterciopelado de los californianos Thee Sacred Souls; la productora belga Charlotte de Witte, referente absoluto del techno contemporáneo; e Interpol, símbolo del indie-rock de las últimas dos décadas.

Junto a ellos, nombres como Belle and Sebastian, CMAT o Paris Paloma aportarán un registro más intimista, reafirmando esa diversidad estilística que ha sido marca del festival. Desde la nostalgia pop al folk introspectivo, las distintas narrativas del cartel forman un mosaico que rinde tributo a la música en todas sus vertientes.

La electrónica ocupará un papel clave en esta edición con artistas que representan tanto la tradición como la innovación del género. Richie Hawtin presentará DEF EFX XOX, un proyecto que combina improvisación en directo y tecnología inmersiva. A su lado estarán el inédito dúo Tomora, formado por Tom Rowlands (The Chemical Brothers) y AURORA; los belgas Soulwax, pioneros en transformar su directo en una experiencia multidimensional; y el alemán Apparat, siempre en la frontera entre emoción y experimentación sonora.

El festival también refuerza su identidad local con una cuidada selección de artistas estatales que encarnan el momento actual de la música en castellano. Entre ellos destacan Dani Fernández, Belén Aguilera, La M.O.D.A. y Xoel López, junto a nuevas voces como Ralphie Choo, Bb trickz, Juicy BAE o AMORE, que reflejan la efervescencia creativa de la nueva generación.

Desde otras perspectivas, Yerai Cortés y Queralt Lahoz explorarán nuevas formas del flamenco, mientras Depresión Sonora, Las Petunias y Cervatana (proyecto de miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba) aportan intensidad en el terreno del post-punk y el rock experimental.

Continuando con nombres internacionales, el dúo napolitano Nu Genea Live llevará su mezcla de funk, electrónica y sonidos mediterráneos; ZAZ aportará la vitalidad del pop francés; la maliense Fatoumata Diawara mostrará la fuerza del canto en bambara en un concierto que une raíz africana y modernidad global, y estará también el fenómeno rave de horsegiirL, una de las revelaciones electrónicas del año.

Completan el elenco nuevos nombres de la escena alternativa como Mind Enterprises, Carpetman, Folk Bitch Trio, Hoonine, Don West y Mietze Conte, junto a un sólido grupo de talentos locales con “eusko label”: Sara Zozaya, Aimarz, Marte Lasarte, GAR y Suave, reafirmando el compromiso del festival con la creación vasca.

BBK Live celebrará su 20.ª edición "reafirmando aquello que lo ha convertido en un festival singular: una experiencia que trasciende lo musical para conectar paisaje, cultura y comunidad. Durante tres jornadas, la montaña volverá a transformarse en un lugar donde cada concierto, cada detalle y cada encuentro están diseñados para perdurar", señala la organización en un comunicado.

La preventa exclusiva para asistentes de ediciones anteriores ya está disponible. La venta especial para fans será desde el lunes 15 de diciembre a las 12h hasta el miércoles 17 de diciembre a las 10h, y para acceder es necesario apuntarse a la lista de espera habilitada en la web del festival. La venta general empezará el miércoles 17 de diciembre a las 10h, con un precio de 160 euros más gastos de gestión.