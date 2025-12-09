Mil conciertos en una navidad: de Bach a Haendel

Se acercan las Navidades y, como es costumbre, el cartellone musical se puebla de propuestas ad hoc para estas fechas. Haremos un recorrido, más bien sucinto –son decenas de conciertos– por algunas de las principales plazas.

Abrimos con los festejos madrileños, en los que, como es costumbre, se lleva la palma la Fundación Excelentia, que siempre despliega una gran actividad en el Auditorio Nacional por estas calendas. Abrió fuego el pasado miércoles con un acostumbrado concierto de Navidad.

Para el día 11 está previsto un primer Mesías de Haendel en el que participan aceptables solistas: Rocío Martínez, Olga Syniakova (primer premio hace unos años en el Concurso Compostela Lírica), Víctor Sordo y David Cervera. Con la Sociedad Coral Excelentia y la habitual Orquesta de Santa Cecilia.

Para el 13 se anuncia una Noche de Ópera Italiana dirigida por José Luis López Antón con las voces del potente tenor Eduardo Sandoval y la exquisita soprano Maite Alberola.

El 29 se reserva para una sesión dedicada al Nuevo Año con el protagonismo de uno de los directores afines: Kynan Johns. Junto a piezas de los Strauss sonarán otras firmadas por Dvorák, Waldteufel, Offenbach, Nicolai y un largo y conocido etcétera. Un concierto que se repetirá el 1 de enero en el Teatro Real.

El siempre activo Pascual Osa, al frente de sus conjuntos Filarmonía, ofrece el día 9 un programa muy sustancioso con obras de Fauré, Rameau, Stravinski, Gounod, Ravel y Wagner. Una sesión ampliada el 26 con un programa más extenso dedicado al 200 aniversario del nacimiento de Johann Strauss hijo.

Previamente, el 10 de diciembre, un grupo selecto de cantores e instrumentistas del Coro y la Orquesta Nacionales brindan tres señaladas cantatas de Bach: Alles nur nach Gottes Willen, BWV 72, Ich bin ein guter Hirt, BWV 85 y Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 33.

Mariola Cantarero celebrará 25 años de carrera en la maestranza y Xabier Anduaga y Saioa Hernández se unen en el Liceu

El 13 de diciembre el siempre emprendedor Ramón Torrelledó dirigirá a la Beethoven Chamber Orchestra en un programa que también conmemora los 200 años de Johann Strauss II. Colaborará la gentil soprano lírico-ligera Estíbaliz Martyn.

En la misma fecha, también en el Auditorio Nacional, tendremos una gala operística con la Orquesta Sinfónica y Coro de la Universidad Politécnica de Madrid (Suppé, Gounod, Verdi...).

Y habrá un nuevo Mesías, este participativo, el 16 de diciembre con el Coro y la Orquesta The Sixteen al mando del veterano experto Harry Christophers. Auspiciado por la Fundación “la Caixa”.

Y saludaremos, como es habitual, la Novena de Beethoven de la Sinfónica de Madrid a las órdenes, como en años anteriores, de Juanjo Mena. En esta ocasión –28 de diciembre– con un cuarteto vocal interesante, dos españoles al frente, la mezzo Cristina Faus y el barítono José Antonio López. Soprano y tenor muy aceptables y contrastados: Siobhan Stagg y Maximilian Schmitt. Coro Nacional.

Anotemos también el concierto que la Orquesta Sinfónica de la UCAM (Universidad de Murcia) dará asimismo en el Auditorio Nacional dos días después con un programa zarzuelero dirigido por Borja Quintas y José Antonio Sainz Alfaro, titular del Orfeón Donostiarra.

No hay que olvidar, siempre en el Auditorio Nacional, la presencia el 3 de enero del Philharmonic Ensemble, constituido por miembros de la Filarmónica de Viena, que ofrecerán, por supuesto, un programa centrado en la familia Strauss.

Fuera de Madrid, encontramos también conciertos ‘temáticos’. En el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el día 26 de diciembre, la soprano Mariola Cantarero festejará sus 25 años de profesión con una actuación integrada por canciones navideñas de las más diversas procedencias. La acompañarán el pianista Antonio José Henares y el percusionista Manuel Luque. Habrá villancicos populares andaluces. Hasta 21 piezas sonarán, con su peculiar gracejo, en su voz de lírico-ligera.

El 30 de diciembre se escuchará un concierto vienés con obras ya programadas en Madrid por la Fundación Excelentia.

En el Palau de la Música Catalana tienen muy presente el significado de las fiestas navideñas y han planificado algunas sesiones significativas al respecto. Anotemos, por ejemplo, un atractivo Mesías interpretado por el excelente conjunto Vespres d’Arnadí y el Coro de Cámara de Granollers a las órdenes de Xavier Puig (14 de diciembre, 11 de enero).

De interés asimismo la sesión protagonizada por la exquisita soprano Núria Rial, el director Pablo Valetti y el ensemble Café Zimmermann con cantatas de Navidad de Bach y Telemann (16 de diciembre).

Por su parte, el Coro de Cámara del Palau, la agrupación Il Gardellino y el veterano tenor Christoph Prégardien, ofrecen el 19 de diciembre una selección del Oratorio de Navidad de Bach.

En Barcelona también hay que anotar una nueva iniciativa que une las fuerzas del Liceu y la Fenice de Venecia en un llamado concierto de Año Nuevo en el que participan dos de los más señalados divos españoles de hoy en día: la soprano Saioa Hernández y el tenor Xabier Anduaga (que habrá dado un recital con piano el 7 de diciembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla). En el podio directorial, el experto lírico Riccardo Frizza.

Son algunas de las citas musicales alusivas de algún modo a la Navidad, que aparece también en un Mesías participativo dirigido por Aarón Zapico en el Palau de la Música de Valencia. De alguna manera cortejan a distancia al concierto en el que todos se miran desde hace lustros: el de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que en esta edición será dirigido por el canadiense Yannick Nézet-Séguin, actual titular del Metropolitan neoyorquino.