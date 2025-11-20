Charlotte de Witte, Amelie Lens, Cabaret Voltaire, Kelis y Skepta actuarán en la próxima edición del Sónar

La trigésimo tercera edición de Sónar Barcelona, que se celebrará por primera vez íntegramente en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat del 18 al 20 de junio de 2026, contará con artistas como Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Modeselektor, Cabaret Voltaire, Chris Stussy, Sammy Virji o DJ Gigola.

El cartel de Sónar 2026 llega tras la polémica generada por la salida de los directores fundadores del festival, Ricard Robles, Sergio Caballero y Enric Palau, quienes se han desvinculado del proyecto en desacuerdo con el rumbo impuesto por el fondo proisraelí KKR, ahora accionista mayoritario.

Bajo la nueva dirección de François Jozic, el festival ha desvelado este jueves alrededor del 30 % de su programación, que contará con más de 100 shows que mezclan grandes figuras referenciales con algunos de los nombres más emergentes de la cultura electrónica.

La gran novedad de este Sónar es que más allá de mudarse íntegramente al recinto Gran Via de L'Hospitalet, estrena también nuevo director, el belga François Jozic.

En un comunicado, Jozic ha asegurado que "Barcelona tiene que volver a ser la capital de la cultura electrónica y Sónar 2026 marcará un paso decisivo hacia el futuro".

"Hemos diseñado un festival que no solo celebra la música, sino que integra tecnología, arte y creatividad en una experiencia única, ofreciendo un espacio idóneo para el descubrimiento. Barcelona volverá a ser el epicentro mundial de la innovación cultural", ha añadido Jozic.

De este modo, Kelis, leyenda neoyorquina del R&B, actuará en el festival por primera vez en sus más de 20 años de carrera, en lo que será una oportunidad única para descubrir a una artista que, con seis álbumes de estudio, ha logrado dejar una influyente huella en la música contemporánea gracias a su creatividad y autenticidad.

Sónar 2026 también contará con Skepta, el nombre más relevante del rap británico, quien presentará su nuevo álbum 'Fork & Knife', previsto para principios de 2026.

Por primera vez coincidirán en una misma edición de Sónar las dos grandes reinas del techno mundial, cada una con su respectivo nuevo 'show' audiovisual.

La DJ y productora belga Charlotte de Witte presentará su reciente álbum homónimo con nuevo espectáculo, mientras que su compatriota Amelie Lens aterrizará en Sónar con 'AURA', un nuevo concepto centrado en las sombras, la luz, el movimiento y la energía.

También estará el DJ y productor neerlandés Chris Stussy, la nueva gran estrella internacional del house.

Por su parte, el dúo alemán Modeselektor, creador del sello berlinés Monkeytown Records y uno de los nombres más destacables de la vanguardia electrónica en las últimas décadas, llegará a Barcelona con un nuevo 'show' en vivo, absolutamente inédito.

Otra banda referencial europea anunciada este jueves es el trío danés WhoMadeWho, que actuará también en directo en Sónar 2026 para presentar sus últimos trabajos.

Asimismo, se estrenará en el festival Cabaret Voltaire, la pionera banda de culto formada en Sheffield (Inglaterra) en 1973 que consiguió instaurarse en el panorama electrónico experimental británico y europeo por ser unos avanzados a su tiempo, con una propuesta musical que va del pospunk y el synth-pop al industrial, el techno y el acid house.

Cabaret Voltaire. Foto: Sónar.

A su vez, las compositoras contemporáneas norteamericanas Julianna Barwick y Mary Lattimore presentarán su próximo álbum previsto para 2026, Tragic Magic, una obra producida con instrumentos de la colección histórica de la Philharmonie de París.

También se podrá ver en Sónar al alemán Boys Noize, a los franceses Ascendant Vierge, a la madrileña Alba Franch, a la argentina La Sofy y a nuevas superestrellas del clubbing como KETTAMA, DJ Gigola, Sammy Virji y el colombiano Funk Tribu.

Sónar mantiene en 2026 su apuesta por sesiones back-to-back de house intergeneracional.

En la próxima edición, el festival unirá sobre el escenario a MK (Marc Kinchen), leyenda del house de Detroit, y TSHA, ascendente productora británica en el terreno del house melódico, el garage y la música de club high-tempo.

Además, la estadounidense Colleen 'Cosmo' Murphy presentará Cosmodelica; la enérgica y ecléctica Danielle ofrecerá junto al infalible Ryan Elliott uno de los sets más impredecibles del festival, y Gerd Janson se unirá a la leyenda de Berghain Marcel Dettmann.

Por su parte, Sónar+D 2026 se celebrará en Barcelona y ampliará su presencia en Fira Gran Via con instalaciones inmersivas, arte digital y propuestas interactivas que enriquecerán la experiencia del público.

El encuentro internacional de innovación, creatividad y tecnología desplegará su programa discursivo y de 'networking' en un espacio de la ciudad que se anunciará próximamente.