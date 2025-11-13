Muere el cantaor Antonio Fernández 'Fosforito', leyenda del flamenco

El cantaor Antonio Fernández 'Fosforito' recibe el premio en la primera edición de los Premios del Flamenco Cajasol, en 2004. Foto: Rocío Ruz / Europa Press

El cantaor Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' ha fallecido este jueves a los 93 años de edad en Málaga, donde se encontraba ingresado en el Hospital Regional Universitario tras una reciente intervención quirúrgica.

Considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX, también fue autor de sus propias letras, lo que no es habitual en el mundo del flamenco. Además, compuso para otros muchos cantaores, entre los que se encontraba Camarón, que se sirvió de sus textos al inicio de su carrera.

Fosforito registró casi 500 obras a su nombre, entre las que compuso para su amplia discografía y para la de otros intérpretes, y lanzó al mercado aproximadamente 40 discos.

Nacido en Puente Genil (Córdoba) en 1932, comenzó a cantar siendo muy niño. Su explosión de popularidad tuvo lugar a partir del I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, en el que se alzó con todos los premios.

En los años 50 y 60 se codeó con las grandes figuras del siglo XX, como Pepe Pinto o Juan Valderrama, le cantó en América a Manuela Vargas y recorrió toda la costa americana en 1964 con motivo de la Exposición Universal junto a su amigo Juan Habichuela. Durante los 70 fue cabeza de cartel junto a Antonio Mairena en buena parte de los festivales del país.

Entre los grandes hitos de su carrera encontramos la grabación de una memorable antología junto al guitarrista Paco de Lucía y, amén de su propia obra, en su legado destaca el rescate de estilos de su tierra como el Zángano de Puente Genil.

El cantaor participó, además, en la lucha por la III Llave de Oro del Cante que se entregó a Antonio Mairena en 1962 y ha sido reconocido con otros muchos premios, como el Ondas en 1998 por su larga trayectoria o el Pastora Pavón, máximo galardón que otorga la Junta de Andalucía a los artistas flamencos, en su primera edición de 1999.

El 11 de octubre de 2005 recibió de manos del gobierno andaluz en el Teatro Cervantes de Málaga la V Llave de Oro del Cante, con la que se convirtió en el último de los cinco elegidos para ostentar tan honrosa distinción. Los anteriores fueron Tomás 'El Nitri' (1868), Manuel Vallejo (1926), Antonio Mairena (1962) y Camarón de la Isla.

Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera artística destacan el de Ganador Absoluto en el I Concurso Nacional de Cante de Córdoba en 1956, Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Puente Genil desde 1986, el Premio Pastora Pavón 'Niña de los Peines' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 1999, Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2004, Medalla de Andalucía en 2006; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2007 y Medalla del Ateneo de Málaga en 2010.

El portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha lamentado en una rueda de prensa el fallecimiento del cantaor, que fue declarado Hijo Adoptivo de la Ciudad, tras lo que la sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio.

El Ayuntamiento de la ciudad califa se ha puesto a disposición de la familia, "dada su condición de Hijo Adoptivo de la Ciudad, no sólo por eso, sino por la relevancia de su figura en el mundo del flamenco". Actualmente vivía en Málaga.