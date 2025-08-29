Sabrina Carpenter, la nueva diva pop sacada de Disney que quiere ser tan polémica como Madonna

Perderse en el universo del pop actual es fácil, porque cada temporada parece emerger una nueva artista lista para conquistar las listas mundiales.

Las veteranas Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Miley Cyrus, Ariana Grande o Dua Lipa dan hoy la bienvenida a Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Gracie Abrams, Tate Mcrae y Addison Rae.

Si en los 80 y 90 las grandes solistas, como Madonna, Whitney Houston, Kylie Minogue o Britney Spears, ya brillaban, en la última década las divas pop le han arrebatado al rock su soberanía y se han convertido en el verdadero epicentro de la industria musical, marcando tendencias y debates culturales.

Portada del disco 'Man's Best Friend'.

El último, protagonizado por Sabrina Carpenter (Pensilvania, 1999) por la portada de su nuevo álbum, Man's Best Friend, publicado este 29 de agosto.

En la imagen, la cantante aparece de rodillas, vestida con un minivestido negro y tacones, mientras un hombre le tira del pelo, evocando la postura de una mascota y aludiendo al título del disco.

La foto fue interpretada por muchos como una representación sexualizada de la mujer, generando duras críticas por promover estereotipos machistas y alimentar la narrativa de sumisión masculina.

Otros, defendieron la portada como una sátira feminista y un gesto irónico de empoderamiento de la artista.

Carpenter, que respondió publicando una portada alternativa "aprobada por Dios y que emula a una mítica fotografía de Marilyn Monroe, siempre está jugando a la provocación.

Autora del himno del verano 2024, Espresso, y ganadora de dos Grammys por su disco Short n’ Sweet (2024), la veinteañera juega con una imagen ingenua —rubia, menuda— y con una puesta en escena que oscila entre lo azucarado y lo satírico.

En sus conciertos, Carpenter combina coreografías que recrean poses abiertamente sexuales con letras plagadas de dobles sentidos y alusiones explícitas, llevando la sensualidad habitual de las divas del pop a un nivel más provocador y descarado.

Hubo quien le reprochó el ser "irresponsable" con sus fans más jóvenes, un debate que recuerda a la "metamorfosis" de Aitana —quien bebe cada vez más de Carpenter—, el cambio de peluca de Hannah Montana a Miley Cyrus o el escandaloso Like a Virgin de Madonna.

La herencia de la reina del pop en Carpenter es innegable. Desde sus guiños a Marilyn Monroe —que evocan el mítico videoclip de Material Girl— y la recreación de atuendos históricos de Madonna, como el legendario vestido de los Óscar de 1991 (enviado por la propia artista para la gala de los MTV VMAs 2024), hasta la forma de utilizar la provocación y la sexualización como empoderamiento.

Mientras que Madonna era mucho más punk y andrógina, Carpenter se adueña de una feminidad casi caricaturesca —dulce hasta lo empalagoso, impecable en apariencia y modales— y, al mismo tiempo, de un discurso que dinamita, desde dentro, ese ideal tradicional.

"Dicen: 'Todo lo que hace es cantar sobre sexo'. Pero esas son las canciones que han hecho virales. Claramente les encanta el sexo, están obsesionados", se defendió la artista en una entrevista con la Rolling Stone.

"No quiero ser pesimista, pero siento que nunca he vivido en una época en la que las mujeres hayan sido tan destrozadas y examinadas en todos los sentidos. Y no me refiero solo a mí: me refiero a todas las artistas femeninas que están haciendo arte en este momento", lamenta.

Carpenter, que al igual que Miley Cyrus fue chica Disney en su adolescencia, habla de este cuestionamiento a la sexualidad femenina y el escrutinio mediático en su séptimo álbum, producido por Jack Antonoff, el hombre detrás de gran parte del pop contemporáneo.

En su currículum figuran nombres como Lana Del Rey, Lorde, St. Vincent, Florence + The Machine o Taylor Swift —aunque no participará en el próximo álbum de esta última—. Sí lo hará Carpenter, que será la única artista invitada en The Life of a Showgirl, el nuevo disco de Swift.

Man's Best Friend, compuesto apenas un año después de su último trabajo, es un álbum en el que Carpenter se muestra más segura y provocadora que nunca: vuelve a jugar abiertamente con el poder y la sexualidad, situando a los hombres como figurantes y cediendo todo el protagonismo al relato femenino.

Entre estribillos pegadizos y guiños al country, la artista confirma que ha dejado atrás la vulnerabilidad íntima de emails i can't send (2022), un álbum confesional y de baladas, para convertirse en la showgirl irreverente que siempre quiso ser.