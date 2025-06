El Teatro Real en Nueva York: la consagración de María Dueñas y el brillante debut de Saioa Hernández

Lo que empezó como una aventura ahora ya parece tradición. El Teatro Real, que desembarcó en Nueva York en 2022, ha regresado este año por cuarta vez a la gran manzana. El Real, que en 2023 actuó en el Lincoln Center, ha vuelto al mítico y exigente Carnegie Hall, donde la acústica es tan buena que no permite errores.

Algo que no parecía preocuparle a Saioa Hernández horas antes de empezar el concierto A Musical Fantasy from Spain, interpretado por la Orquesta Titular del Teatro Real y en el que ella es una de las grandes protagonistas.



"Impone mucho lo abierta que es, pero a la vez será bastante acogedora con el público. No suelo fijarme en cómo es la acústica, todo eso lo dejo en manos del entendimiento del maestro y la orquesta", aseguró la soprano madrileña.

Saioa Hernández en el Carnegie Hall. Foto: Teatro Real.

"Tenemos un ensayo por la tarde, así que lo hablamos después", zanjó David Afkham, director de orquesta a cargo del espectáculo y actual director de la Orquesta Nacional de España —Kent Nagano le sustituirá a partir de septiembre de 2026—.

A pesar de todo, María Dueñas (Granada, 2002) sabe que el público del Carnegie Hall siempre es agradecido. La violinista conoce bien el auditorio: debutó aquí hace tres años, con Gustavo Dudamel —que estos días dio el pistoletazo al verano neoyorquino con un concierto gratis en Central Park—y la Filarmónica de Los Ángeles, y regresó con la Orquesta de Toronto y con Gustavo Jimeno (titular de Orquesta Filarmónica de Luxemburgo).

Para Afkham y Hernández, en cambio, era su debut en el auditorio estadounidense. Para la soprano madrileña, a quien Montserrat Caballé llamó "la diva de nuestro siglo", suponía además su primera vez interpretando un aria de La vida breve de Falla.

"Lo que más me gusta de este concierto es el carácter de nexo, de puente entre culturas. No solo de mostrar lo nuestro, sino de unir culturas muy diferentes y en eso Nueva York es un ejemplo", apuntó la cantante, que brilló en la polémica Madama Butterfly del Real de la temporada pasada.

La trayectoria de Hernández es poco convencional: antes de dedicarse al canto, estudió Derecho, fue profesora, preparó oposiciones para el Ejército del Aire e incluso vivió un tiempo en un convento. Pero en este concierto en Nueva York ha demostrado ser una de las sopranos españolas con mayor proyección internacional.

La cantante madrileña, que terminó envuelta en un mantón de Manila, deslumbró en las romanzas de El gato montés, de Manuel Penella, y Los claveles, de José Serrano. Combinó con destreza la intensidad dramática propia de la ópera con el fraseo cuidado y la claridad en la dicción que exige la zarzuela, género en el que dio sus primeros pasos en la industria musical. Ver su nombre en la programación del Met es solo cuestión de tiempo.

Mientras, el futuro de Dueñas es ya una realidad palpable. La violinista interpretó el Concierto para violín y orquesta de Erich Wolfgang Korngold, dando forma a la música del compositor austriaco-estadounidense, que huyó de los nazis y se erigió como uno de los más influyentes autores de Hollywood.

Su interpretación, pulcra y atrevida, transportó al público a la Edad de Oro del cine, evocando la atmósfera de películas como El príncipe y el mendigo (1937) y Aurora del desierto (1937).

Con apenas 22 años, la intérprete granadina exhibe ese raro equilibrio entre técnica y emoción, entre el rigor del estudio y la espontaneidad.

María Dueñas y David Akfham. Foto: Teatro Real.

Pulida bajo la exigente escuela rusa de Vladimir Spivakov, Dueñas pisa el escenario con la seguridad de quien domina su instrumento y, en el Carnegie Hall, volvió a demostrar por qué su nombre ya es una referencia internacional.

Su actuación fue la más aclamada de la noche —a pesar de que uno de los principales reclamos parecía ser la aparición de la Princesa Leonor, presente en el concierto con motivo de la escala del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en la ciudad estadounidense—, que se ha alargado a las tres horas, una más de lo previsto.

El Teatro Real continuará este mes de junio con sus andanzas por el continente americano con la gira Authentic Flamenco que recorrerá 18 ciudades en Estados Unidos con las bailaoras Patricia Donn y Ángeles Gabaldón como protagonistas. La institución no considera que el terremoto político de Donald Trump sea una de sus principales preocupaciones.

Para Ignacio García-Belenguer, director general de la institución, la cultura, y en este caso la música, debe ser "un nexo de unión en momentos complicados". "Vamos a intentar que la política no se entremezcle con la programación del Teatro Real", afirmó el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón.

El próximo 15 de octubre de 2026, el Teatro Real volverá a enfrentarse al titánico esfuerzo de trasladar a 90 músicos desde Madrid, reafirmando así su ya consolidada tradición.