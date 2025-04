Amaia, Mala Rodríguez, Judeline y María José Llergo: Tomavistas celebrará una de sus ediciones más paritarias

El festival Tomavistas ha cerrado su cartel para la edición de 2025, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en la Caja Mágica de Madrid. Con las últimas incorporaciones —Romy, Doves, Kelly Lee Owens, Yard Act, Frente Abierto y Xenia— la novena edición del festival queda completamente configurada. Y lo hace con un cartel que, además de ser internacional, apuesta con claridad por la presencia femenina en la música: cinco de los grandes nombres del cartel están liderados por mujeres, entre ellas Romy, Amaia, Mala Rodríguez, Judeline y María José Llergo.

Cartel completo de Tomavistas 2025.

El jueves 29 se inaugura el festival con una jornada protagonizada por artistas nacionales como Amaia, Mala Rodríguez (celebrando los 25 años de Lujo Ibérico), Judeline y María José Llergo encabezan una jornada en la que también estarán Barry B, Jimena Amarillo, pablopablo, trashi, Ganges y Xenia, en su primera aparición en Tomavistas.

El viernes 30 el festival se expande hacia sonidos más internacionales, con Caribou y Bombay Bicycle Club encabezando una jornada que también contará con Love of Lesbian, Doves —en su primera actuación en Madrid y única en España en 2025—, y nombres nacionales como Carlos Ares, Maika Makovski, Karavana, Carlangas, Parquesvr, Viva Belgrado y Las Dianas.

El sábado 31 cerrará con un despliegue de electrónica, rock y experimentación. Romy —miembro de The xx, con su aclamado debut en solitario Mid Air— llega en exclusiva a Madrid para presentar su único show en España este año. La jornada también contará con Mogwai, Kiasmos, Kelly Lee Owens (con su nuevo disco Dreamstate), Yard Act y propuestas nacionales como Depresión Sonora, Biznaga, La Élite, Camellos, Frente Abierto y La Milagrosa.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Romy, consagrada como compositora y productora tras sus colaboraciones con Fred again.., Dua Lipa o Jamie xx. Por su parte, Doves celebran 25 años de carrera con su sexto álbum, Constellations for the Lonely, en una esperada actuación exclusiva. Kelly Lee Owens, considerada una de las productoras más influyentes del techno experimental, presenta un show onírico con el que promete conquistar Madrid. Yard Act, en pleno crecimiento artístico, presenta su disco Where’s My Utopia? en una actuación que también será única en España.

Completan la tanda final dos propuestas más experimentales: Frente Abierto, colectivo andaluz con miembros como Raúl Cantizano y David Cordero, mezcla flamenco, rock y electrónica en un directo que promete ser uno de los más singulares del festival. Xenia, desde Valencia, lleva su universo de dark pop, reggaetón y electrónica al escenario madrileño con su reciente trabajo.