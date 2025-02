Pablopablo, músico y productor: "Todo el mundo está haciendo lo que hizo C. Tangana en 'El madrileño'"

Pablo Drexler (Madrid, 1997), de nombre artístico Pablopablo, es de esas personas a las que se les conoce por cómo hablan de los demás. "No sé si ahora mismo hay un productor mejor que Ralphie Choo en el mundo latino", opina el músico y productor sobre Juan Casado, uno de los chicos prodigio de la música actual, con el que acaba de lanzar "Eso Que Tú Llamas Amor", adelanto de su esperado primer álbum.

Sobre C. Tangana, al que acompañó en su gira maldita Sin cantar ni afinar, en calidad de cantante, dice que cree que sentó un precedente con esa especie de "cancionero español" que fue su último disco. "Lo que acaba de hacer Bad Bunny con su último álbum resuena mucho con El madrileño de hace cuatro años", apunta el guitarrista, que debutó con la prometedora mixtape Pablopablo (2022).

Fue gracias a "Pucho", cuenta Drexler a El Cultural, por el que consiguió que Carín León colaborase también en esta canción. "Es increíble como toca la guitarra", dice del mexicano. Pablopablo asegura que esta doble colaboración surgió de forma espontánea. "¿Hacemos un corrido?", le propuso Ralphie y se lanzaron a ello como dos chiquillos probando cosas, pero sabiendo muy bien lo que se traían entre manos.

"Nosotros queríamos que no sonase a un género reconocible. La manera que tenemos Juan y yo de trabajar es que nos gusta que no se sepa que género es. Para mí eso es algo super importante y me raya encasillarlo en algo concreto", reconoce, aunque antes solía decir que hacía folk en español para el futuro. ¿A qué suena el futuro entonces?

"La gente sigue tocando instrumentos, sigue teniendo un interés por la guitarra, el piano, pero vivimos en una época en la que la atención es más corta. Lo interesante de gente como Ralphie o Rusowsky es que que consiguen utilizar instrumentos pero suena todo fragmentado y con una yuxtaposición de cosas que parece que no tienen nada que ver. Suena a folk, pero es un retrato de este momento pensado para el futuro", señala Drexler.

Para él, estos artistas (ambos del sello discográfico Rusia IDK) han captado al vuelo la tendencia actual de dar más importancia al envase que al contenido. "Hay tanta confusión en el mundo que a veces dar un mensaje demasiado claro da cringe, es más real dar un mensaje ambiguo, con letras que no sabes de qué van. Yo intento que haya una mezcla de concisión y abstracción en mis letras, para que puedas meterte adentro sin que yo te diga lo que tienes que sentir".

Aun así, Pablopablo cree férreamente en la canción, la de los Beatles, la de Leonard Cohen, la que ha funcionado durante décadas y no tiene pinta de que vaya a acabar nunca. "Para avanzar hay que aprender de lo que se ha hecho antes y creo mucho en la historia y la estructura de la canción, es una fórmula mágica". De hecho, el madrileño cree que él tiene una forma "más antigua de escribir" y que se complementa así con Ralphie Choo, más concentrado en las melodías y las texturas.

Para el músico, otra de las grandes tendencias musicales es la vuelta a las raíces, un cambio de paradigma que inició Rosalía con El Mal Querer, "en el que Pucho estuvo muy involucrado". "Todo el mundo está haciendo lo que hizo C. Tangana en El madrileño (2021). Mucha gente que viene de algo más sintético, más moderno y de repente le interesa volver a otra cosa. Para mí, creo que puede ser que aparece la IA, nos da un poco de miedo, y echamos de menos estas cosas".

En 2022, Drexler junior lanzó al mundo las canciones que veían rumiándole desde hace tiempo, "llevo haciendo álbumes desde que tenía 14 años". Una mixtape, donde destacan "Azul Zafiro" o "Mandela Place", que le erigió como un diamante en bruto dispuesto a seguir puliéndose. Sin embargo, para su esperado álbum debut, del que todavía no puede desvelar mucho, dice que ha cambiado su forma de crear y funcionar en la industria musical, ya no hay tantos ejercicios de estilo.

"Lo que estoy haciendo ahora es música sencilla, donde la letra y la melodía es lo más importante. Porque al final es muy tentador, sobre todo si sabes producir tú solo y sabes tocar varios instrumentos, querer el mérito de hacer gran variedad de cosas. Pero últimamente me gusta más la concisión: esto es lo que puedo hacer bien y voy a hacer esto".

Este verano, Pablopablo llevará su folk del futuro a festivales españoles (Warm Up, Tomavistas, BBK, Sonorama) y también latinoamericanos. Habrá quien piense que su sonido, tan intimista, no cabe lugar en este tipo de eventos, pero se equivoca. "Antes tenía miedo de tocar en los festivales, pero mi experiencia ha sido maravillosa siempre. La gente está preparada para escuchar cosas raras, se quiere callar y escuchar".

Galardonado con un Grammy Latino por la producción de "Aprender a amar" de Nathy Peluso, una muestra más de su versatilidad, Pablopablo proviene de una familia de músicos. Su madre, Ana Laan, es compositora y cantante, y su padre, Jorge Drexler, es uno de los cantautores más respetados de la música latinoamericana.

"Criarse en una familia de músicos es maravilloso y es una suerte súper linda crecer con tantos instrumentos alrededor, estar cantando, hablar de letras y de canciones. Eso me ha inspirado muchísimo", reconoce y añade riendo: "Lo que más me gusta es poder contrastar cosas, decir que te parece esto o no hagas eso, nunca firmes nada y ese tipo de consejos".

Al preguntarle si le afecta las críticas hacia esa corriente contraria a los nepo babies, Drexler contesta con sinceridad: "Es algo que yo me tomo como con mucho orgullo. Me gusta la relación que tengo con mi padre y poder disfrutar de tener alguien con que hablar de música es maravilloso. Intento no pensarlo demasiado; si acaso, me motiva a trabajar más duro para que no me acusen de nepo, pero a veces también está bien no huir tanto de eso".