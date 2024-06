La lluvia, invitada sorpresa en la noche más femenina del Primavera Sound con SZA y PJ Harvey

La lluvia ha sido la artista invitada del cierre de esta edición del Primavera Sound en Barcelona, una ciudad en la que irónicamente hasta hace unas semanas se vivía en emergencia por sequía. Sin embargo, y aunque más de uno ha corrido a resguardarse bajo los contados techos del Parc del Fòrum, el agua no ha podido con el talento femenino de las cabezas de cartel del día, desde Sza y PJ Harvey a Mitski o Bikini Kill.



La mayor estrella de la noche, a juzgar por el aforo, ha sido SZA, quien ha brindado toda una lección de R&B y neo soul en el Parc del Fòrum. Con el carácter de una estrella mundial, la estadounidense ha dejado en el Primavera Sound joyas como Snooze, Nobody Gets Me o Low, obras incluidas en SOS, el disco publicado en 2022 cuya portada imita una fotografía de Diana de Gales en el yate de Mohammed Al Fayed una semana antes de morir.



Pese a la lluvia desafiante, la cantante ha mostrado por qué se encuentra en el número 13 de artistas más escuchados en Spotify gracias a temas como Saturn, Broken Clocks y Ghost In The Machine. Aunque una parte de este éxito se explique en la viralidad de TikTok, que ha bendecido a, entre otras, I Hate U y Good Days, la brillante actuación de SZA en Barcelona, que ha incluido un breve paseo subida a una bola de demolición, ha despejado cualquier duda de que esta deba nada al algoritmo.



Asistentes al concierto de la cantante británica Pj Harvey se resguardan de la lluvia durante el concierto que ha ofrecido hoy sábado en la tercera jornada del Festival Primavera Sound que se celebra en Barcelona. Foto: EFE/Alejandro García.

Un poco antes, y coincidiendo con las primeras gotas era el turno de la compositora y poeta británica PJ Harvey, que ha abierto su recital con Prayer at the gate del último disco, I inside the old year dying y The Nether-edge.



Acompañada por su banda habitual, incluido el productor John Parish a la guitarra, la artista, que había pasado un tiempo alejada de los escenarios tras la anterior gira, hace casi siete años, ha mostrado en su regreso que su intensidad y su actitud de "rarita de la clase" siguen donde se quedaron. Para los bises se ha guardado 'Dress', 'Down by the water' y 'To bring you my love', que dio nombre a su tercer y seguramente más reconocido álbum.



La noche ha seguido con más mujeres de la talla de Mitski, que ha vuelto este sábado al Primavera Sound con una actuación en la que, pese a la lluvia, ha conseguido transmitir a sus seguidores el amor que impera en sus canciones honestas, en las que también hay lugar para la nostalgia y la desilusión causadas por lo inhóspito de la vida y, en el caso de esta noche, del clima.

[Los "auténticos" Planetas toman un Tomavistas noventero que se hace grande]

Bajo algún rayo y gotas intermitentes, la artista nipo-estadounidense ha subido al escenario del festival para presentar su séptimo disco, The Land is Inhospitable and So Are We ("la tierra es inhóspita y también lo somos nosotros"), que publicó en septiembre de 2023 después de contemplar retirarse, y con el que indaga en todas las facetas del amor desde un sonido más cálido, tranquilo y orgánico que en sus álbumes anteriores.



Y, después, las veteranas Bikini Kill, la banda de punk rock feminista pioneras en reivindicar a las mujeres sobre el escenario y como músicas en la carretera.



El director del festival, Alfonso Lanza, destacaba este sábado en la rueda de prensa de balance del festival que el Primavera es el único festival de todo el mundo comprometido con la paridad total tanto en los escenarios como en las empresas y departamentos que lo desarrollan. Los artistas de esta edición son un 42 % hombres y un 42 % mujeres (el restante tiene otras identidades como no binarios).