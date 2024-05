Carlos Ann y Enrique Bunbury regresan a Panero y a la música del último poeta maldito

Hace veinte años, sentado en la terraza de un bar de Las Palmas, el poeta Leopoldo María Panero (1948-2014) conversaba intercalando confesiones, bromas, delirios y verdades. Decía que "el loco yerra pero no miente", que echaba de menos "trasnochar, beber y joder" y que "de noche la gente es más cruel, pero por eso es más divertida".

Que el rey de España no le había querido proponer como candidato al Nobel -"qué tendrá Miguel Delibes que no tenga yo"- y que la muerte de su hermano Michi le había dejado hecho polvo, pero que en realidad no lo quería tanto, porque de lo contrario "lo habría resucitado", como había querido hacer con su madre, con el rito del "boca a boca hindú". Todo ello regado con versos suyos, de Cummings y Pessoa.

Leopoldo María Panero Carlos Ann, Enrique Bunbury, José María Ponce y Bruno Galindo. Warner. 27,99 €

En aquella ocasión, que quedó registrada en el corto documental Un día con Panero, los interlocutores del último poeta maldito español fueron los músicos Carlos Ann y Enrique Bunbury, que le acababan de rendir homenaje en un librodisco con 30 poemas suyos musicados, combinando el canto y el spoken word.

Carlos Ann, alma del proyecto, fue el compositor y productor principal, combinando la electrónica ambiental, el rocky el jazz, todo ello unificado por "un manto experimental", explica el músico.

En el proyecto también participaron, prestando su voz, el periodista Bruno Galindo y el cineasta José María Ponce, fallecido hace dos meses. Poco después tuvo lugar en Barcelona un único concierto de presentación en el que estuvo presente el propio Panero.

"Leopoldo se sentó en un sofá que dispusimos en el escenario, haciendo acto de presencia y siguiendo el espectáculo, y se atrevió a recitar algunos de sus poemas gustándose y aprovechando el micrófono en mano, como una verdadera rockstar. Creo que disfrutó mucho con el homenaje", recuerda Bunbury.

Nuevas grabaciones

Acaba de ver la luz una reedición que celebra el vigésimo aniversario del álbum, que se había convertido en un inencontrable objeto de deseo para coleccionistas. La nueva versión cambia el CD por el vinilo y las plataformas digitales y añade cuatro nuevas grabaciones.

Ann, de nuevo al frente, interpreta El noi del sucre; La poesía destruye al hombre fue grabada a distancia, con Bunbury en Los Ángeles y él en la costa mediterránea; con Bruno Galindo grabó El tesoro de Sierra Madre en Madrid, y consiguió que Ponce, a pesar de sus severas cataratas, pusiera voz a El hombre que solo comía zanahorias en un estudio de Barcelona.

"Quiero creer que Panero nos acompañó durante toda la grabación de estos nuevos cortes, hasta pude sentir su presencia y me pareció escuchar en alguna ocasión su contagiosa risa", afirma Ann. Aquel día con Panero en Las Palmas acaba con el poeta regresando al psiquiátrico. Desde el otro lado de la verja, se agarra a los barrotes y advierte sonriendo: "Sois vosotros los que estáis en la cárcel, yo no", antes de desaparecer, como narra el documental, "dejando un luminoso halo de clarividencia y lucidez".