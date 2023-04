Enrique Bunbury: "Intento no ver series, son para los críos"

¿Qué libro tiene entre manos?

El otro lado (Anagrama), de Mariana Enriquez, y acabo de terminar el libro de Rick Rubin The Creative Act.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Que me aburra. No tengo problema en abandonar un libro si antes de llegar a la página cincuenta no me ha enganchado.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?

Jay Gatsby. He leído El Gran Gatsby dos o tres veces. Es un personaje lleno de secretos y mentiras.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Alguno de Julio Verne. Es con lo que empecé a leer fuera de las obligaciones escolares.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Leo novela, ensayo y biografía normalmente en Kindle. La poesía, en libro de papel.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Diría que King Creole, la película de Michael Curtiz con Elvis Presley. Y posiblemente también la poesía de Lorca.

¿Qué energía le llevó a MicroDosis?

Después de atreverme a publicar mi primer poemario, Exilio Topanga en 2021, pensé que podía desarrollar una voz distinta a la de mis propias canciones y expresar otro tipo de temas con otro tono. Mi intención es seguir escribiendo. Me gusta el formato del poemario y lo prefiero a la narrativa.

¿Qué hay de diario o cuaderno de bitácora?

Tiene algo de diario poético y de reflexión filosófica y espiritual. Supongo que la temática principal es la relación del ser humano con el arte.

Minucioso, solemne, apetitoso, místico, extraordinario… ¿Se reconoce en la canción El dragón?

Bueno, el dragón no soy yo. Es un amigo muy querido, al que admiro profundamente. Así que no me importaría tener muchas de sus cualidades.

¿Cómo definiría Greta Garbo, su nuevo disco?

Creo que es un disco que tiene un puñado de canciones que definen esta última etapa de mi vida de forma muy íntima. Es una revitalización de mi sonido.

Elija una canción que resuma la esencia de su carrera (incluido Héroes del Silencio).

Bah! Eso no tiene sentido. Elegir una canción es una injusticia tremenda para un autor. ¿Ni siquiera me da la posibilidad de un disco?

¿Qué tipo de música escucha habitualmente?

Latina, anglo, francesa, africana… Rock, alternativa, world music, americana, soul, electrónica, jazz… Sobre todo, contemporánea, del año vigente. Durante el día escucho en plataforma de streaming. Para la cena, en vinilo.

¿Ve el futuro de la música a través del streaming? ¿Cómo ha modificado la relación del músico con la industria?

No sé. Eso es el presente. El futuro no se sabe. Nada está claro. El mundo va muy deprisa.

¿Qué película le ha impactado recientemente?

Me gustó Almas en pena de Inisherin. También me gustó mucho Blonde. Por distintas razones ambas.

¿Se ha enganchado a alguna serie?

Intento no ver series. Las series son para los críos, que tienen todo el tiempo del mundo.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Me gusta la crítica. Lástima que esté desapareciendo.

¿Entiende, le emociona el arte contemporáneo?

Me gusta mucho la pintura. Sobre todo la del siglo XX.

¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado?

Suelo ir a la galería que tiene Vito Schnabel en Santa Mónica, en Los Ángeles. Me gusta su criterio. Creo que la última que vi fue la de Francesco Clemente.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

De Basquiat, por ejemplo. También de Julian Schanbel.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Me gusta mucho. Se come bien. Me gusta la gente y sus artistas buenos, que los hay y muchos. Grandes cineastas, maravillosos músicos, impresionantes pintores y fotógrafos. Además, su poesía es la que más me gusta.

Sigue los temas que te interesan