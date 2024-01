Actual da comienzo a la temporada festivalera con Valeria Castro, Loquillo y Lori Meyers

En Logroño ya es tradición comenzar el año rodeado de música, cine y arte. Lo hace desde 1991 con el Festival Actual, que celebra su 34ª edición del 2 al 7 de enero de 2024. El evento, que abre el año festivalero en toda España, acogerá las actuaciones de artistas veteranos, como Loquillo o Columpio Asesino, a promesas como la canaria Valeria Castro o la extriunfita Chica Sobresalto.

Estas actuaciones forman parte de los grandes conciertos del Actual, que transcurrirán en tres espacios: Escenario UNIR, Riojaforum y Teatro Bretón. La primera en actuar será la recientemente nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Autor por su canción La raíz. El 2 de enero, Valeria Castro será la encargada de abrir el festival en el Riojaforum para presentar su álbum Con cariño y con cuidado, con el que ha recorrido más de 10 países.

Después, el 3 de enero será el turno del ícono del rock nacional, Loquillo, que aterriza en Logroño con su gira El Rey. Antes de su actuación, los británicos Ocean Colour Scene pondrán el toque internacional y autoral al festival, donde cautivarán al público con éxitos como The Riverboat Song. Mientras que Chica Sobresalto aportará a la jornada la frescura del indie pop alternativo con su tercer álbum, Oráculo.

Ocean Color Scene, que actuará el día 2 de enero en Actual.

Además, Actual acogerá el jueves 4 de enero la gira de despedida de los navarros Columpio Asesino, Amarga Baja, con la que dicen adiós a dos décadas de carrera. A continuación, los granadinos Lori Meyers, uno de los grupos de indie rock más destacados del panorama nacional, repasarán canciones míticas como Mi realidad, Alta Fidelidad o Emborracharme, auténticos himnos generacionales.

Como colofón, el público disfrutará en el escenario UNIR de uno de los dúos de electropop más divertidos. Ojete Calor, formado por los actores y cómicos Carlos Areces y Aníbal Gómez, y conocidos como los reyes del Subnopop, quienes han agotado entradas en cada parada de su última gira, que finalmente llega a La Rioja.

Para celebrar la noche de Reyes, el viernes 5 de enero, el Teatro Bretón acogerá el último de los grandes conciertos con Los Zigarros, destacados exponentes del rock nacional sin artificios. Teloneros de los Rolling Stones y AC/DC, los valencianos acaban de lanzar su quinto disco, Acantilados, producido por Leiva.

Lori Meyers, que actuará el día 4 de enero.

Para esta edición, el festival ha recuperado su famosa Guerra de Bandas, certamen para impulsar el talento joven y dar la oportunidad de que se suban a un gran escenario. Dotado con un premio de 2.500 euros, el concurso ya ha elegido los grupos emergentes, de entre 120 propuestas, que participarán en las semifinales, entre ellos La Milagrosa, Amante Laffón, Sandra Bautista o Súpercremalleras.

Asimismo, como novedad, el festival ha reservado una franja horaria para público infantil, con Actual en Familia, otra para el juvenil, con Actual Urbano, y otra para los más nocturnos, con Actual DJ.

Por su parte, los ciclos Vermú Torero, Café Cantante y Matinales con Estrella completan el cartel musical, al que también se suman un espectáculo flamenco en el Museo Würth y Actual Free Tour, un recorrido musical gratuito por Logroño.

Ojete Calor /Foto: Jorge Alvariño.

Cine de autor y el regreso de Escenario Insólito

Actual busca, un año más, extenderse por toda la ciudad de Logroño, ofreciendo más de 100 citas culturales. El cine tendrá una presencia especial en esta trigésimo cuarta edición con las Matinales de la Filmoteca Rafael Azcona en la sala Gonzalo de Berceo, donde se proyectarán filmes independientes pero de alto peso internacional como How to have sex de Molly Manning Walker, Das Lehrerzimmer (Sala de Profesores), un drama académico en formato de thriller de Ilker Çatak y “la gran joya del cine de animación europeo del año”, Linda Veu Du Poulet! (¡Linda quiere pollo!), del tándem Chiara Malta y Sébastien Laudenbach.

Por su parte, el Teatro Bretón seguirá siendo la 'sección oficial' del festival en Logroño, presentando un ciclo de películas, respaldadas internacionalmente, que se presentarán del 2 al 7 de enero, en primicia al público de Actual antes de su lanzamiento comercial.

Foto del espectáculo 'Oveja perdida'.

Como The Promise Land de Nikolaj Arcel, un wéstern, protagonizado por el carismático Mads Mikkelsen; The Successor, dirigida por Xavier Legrand, un drama sobre las relaciones paternofiliales, Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat, calificada como "la comedia del año en festivales" y la esperada La Zona de Interés, de Jonathan Glazer basada en la novela homónima de Martin Amis.

Este año, además de mantenerse los Premios A de Actual, se celebrará el tradicional concurso de cortometrajes Sueños en Corto al que se han presentado 740 obras. Dotado con un primer premio de 600 euros y otro de 300 euros a la mejor propuesta riojana, la entrega será el 5 de enero en el Café Bretón.

Por último, una de las principales novedades de esta nueva edición de Actual es el regreso del proyecto teatral Escenario Insólito, que se celebrará del 2 al 5 de enero. Siete compañías de artes escénicas, incluyendo cinco riojanas, entre las que destacan estrenos como MAMI, solo para adultos de Miguel Carrera y Maya Salaverria, y reestrenos como el de transgresora Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino tu pasto también de Chamán Producciones o el drama Sinfonía inacabada para un zapato’ de Kordelia Teatro.

