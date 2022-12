El primer festival del año: Actual, una cita 'gourmet' para todos los oídos

Llega una vez más el festival más madrugador del año: el Actual de Logroño, un “festival boutique” que durante la primera semana de enero colma la capital riojana de conciertos, exposiciones y proyecciones de cine. En el nombre lleva impreso el compromiso con el talento emergente, aunque también hay sitio en su programación para una banda veterana y de prestigio como Tindersticks, y grandes figuras del panorama musical español, como Fito & Fitipaldis, Viva Suecia, Sidonie, Zahara, Alizz o Don Patricio.

La parte musical de la programación se estructura en dos jornadas de actuaciones en el Palacio de los Deportes de Logroño, los días 5 y 7 de enero, a las que se suman otros conciertos a lo largo de la semana en el recinto Riojaforum. La velada del día 5 arranca con Baiuca, seguido de Cupido y Alizzz, y rematará la noche Viva Suecia. El día 7 será el turno de Tanxugueiras, Sidonie, y el dúo de DJ Elyella.

La apuesta “de autor”

En esta segunda jornada se suma una propuesta que delata el toque “de autor” de la programación de este festival que cuenta con el director y guionista de cine Santiago Tabernero como director artístico por segundo año consecutivo. Nos referimos al británico Michael Head, con cuarenta años de carrera musical a sus espaldas, que actuará junto a su Red Elastic Band para ofrecer su pop-rock artesanal.

Aunque no sea muy conocido en nuestro país, Michael Head, exlíder de las bandas The Pale Fountains y Shack, fue uno de los grandes precursores de ese britpop que conquistó el mundo en los noventa. En 2022 ha publicado el décimo disco de su carrera, una exquisitez titulada Dear Scott en homenaje al escritor Francis Scott Fitzgerald, con el que ha conseguido entrar por primera vez, a sus 61 años y a pesar de haberlo merecido antes, en el top ten del Reino Unido. En definitiva, una “cita de culto”, como la define el propio festival, en medio de una jornada festivalera.

Michael Head

El 6 de enero los británicos Tindersticks, una de las bandas principales del panorama del indie pop desde los años 90, ofrecerán un concierto en el que sus miembros, liderados por el barítono Stuart A. Staples y el multiinstrumentista Dickon Hinchliffe, estarán arropados por una sección de la orquesta Rioja Filarmonía. Una alianza muy acorde con su estilo: elegante con un toque experimental y siempre ajeno a las modas fugaces, con querencia por los arreglos orquestales, además del jazz y el soul. Su cita en Logroño marca el inicio de la gira de su 30 aniversario.

Se nota que es uno de los grandes reclamos del festival, pues ya están las entradas agotadas. Algo, por otra parte, lógico, ya que darán un concierto íntimo para poco más de 400 personas en la sala de cámara del Riojaforum. Quienes se hayan quedado sin entrada pueden consolarse con la reciente publicación del recopilatorio Past Imperfect: The Best of Tindersticks 92-21.

De una banda que celebra su larga trayectoria pasamos a una fecunda alianza recién nacida: la de Los Estanques con Anni B Sweet. La cantautora pop malagueña y el rock psicodélico del grupo afincado en Madrid se fusionan en una propuesta original y retro a la vez, que ha dado como primer fruto el disco Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, un disco conceptual con aires de ópera rock. Lo interpretarán el 3 de enero en la sala de cámara Riojaforum.

Anni B Sweet y Los Estanques

El mismo día y en el mismo recinto pero en el auditorio (donde caben unas 1.200 personas), actuará Zahara, que arrasó en los Premios de la Música Independiente con seis galardones gracias a Puta, un disco que este año ha tenido continuidad con Reputa, con versiones y remezclas de las mismas canciones junto a otros artistas.

Con el título de “leyendas rockeras”, ganado a pulso durante muchos años se presentan en el auditorio de Riojaforum el día 2 de enero Fito & Fitipaldis, siempre fieles al espíritu del rock and roll y conquistando a la vez a un público masivo de todas las edades. En la sala de cámara actuará la banda Morgan, acompañantes de Fito Cabrales y los suyos en su gira de este año.

El día 4 será el turno de Don Patricio, que reventó las listas de reproducción de 2019 con su canción “Contando lunares”. El rapero canario y miembro de Locoplaya, que ha seguido publicando canciones de éxito como “Pa toda la vida”, ha entrado en el cartel a última hora en sustitución de Rojuu, que ha cancelado toda su gira por motivos personales.

Guitarricadelafuente

Don Patricio comparte fecha con Guitarricadelafuente, alias de Álvaro Lafuente, un músico que está rompiendo los moldes de la palabra “cantautor” con su personal acercamiento a la guitarra flamenca y su voz aérea, y que ha publicado en 2022 su primer disco de larga duración, La cantera.

La nueva ola con raíces

En los últimos años hemos visto, con alegría, el ascenso de propuestas de vanguardia que reivindican el folclore musical de las distintas zonas de España, actualizándolo sin complejos y, gracias a ello, llevándolo a un público amplio y joven. Muchos de ellos estarán en Actual. Por ejemplo, los dos proyectos musicales más potentes que ha dado Galicia al mundo en los últimos años: Tanxugueiras, cuya fama aumentó gracias a que estuvieron a punto de ir a Eurovisión —la indignación se repartió entre quienes apostaban por ellas y por Rigoberta Bandini, y Baiuca, con su electrónica de baile que incorpora melodías tradicionales, y que ha dado pie a alguna colaboración, precisamente, con las citadas Tanxugueiras.

[Revolución 'trad': nuevos tintes para la música folclórica]

Tanxugueiras

En estas lides modernizadoras de la tradición, por la parte del flamenco, estarán el pequeño de los Morente, Kiki Morente, y Rosario La Tremendita. También hay que destacar a Fetén Fetén, dúo instrumental burgalés que hace una lectura contemporánea de la música tradicional y popular de baile; y a las que ofrecen la propuesta más singular, Tarta Relena, con su mezcla de electrónica, folk y —ojo— canto gregoriano. Este dúo participa en el ciclo Acústicas, donde también actuarán Joana Serrat, Jimena Amarillo, Dora y una interesante propuesta de poesía y música: el dúo que han formado la cantautora y pianista Rebeca Jiménez y el conocido poeta Benjamín Prado, colaborador esporádico de músicos como Sabina o Coque Malla, que se anima en este espectáculo a empuñar la armónica. Habrá más poesía y música en el ciclo De palabra, con Marwán, Abraham Boba (líder de León Benavente) y Amparo Sánchez, de Amparanoia.

Rebeca Jiménez y Benjamín Prado

No solo música

En el apartado de cine, se proyectarán algunas películas que han triunfado este año en los festivales más prestigiosos de Europa. Es el caso de El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund (Palma de Oro en Cannes), Los reyes del mundo, de Laura Mora (Concha de Oro en San Sebastián), Decision to Leave, de Park Chan-wook (mejor dirección en Cannes) y L'innocent, de Louis Garrel, que se vio en la sección oficial de Cannes y de San Sebastián.

También podrán verse Holy Spider, de Ali Abbasi (mejor actriz para Zar Amir-Ebrahimi en Cannes), Fumar provoca tos, de Quentin Dupieux (mejor guion en Sitges), The Quiet Girl, de Colm Bairéad (Espiga de Plata en Valladolid), Saint Omer, de Alice Diop (gran premio del jurado y mejor ópera prima en Venecia y mejor película y guion en Sevilla), y Boy from Heaven, de Tarik Saleh (mejor guion en Cannes).

La programación se completa con exposiciones como Autosuficiencia, de Enrique Marty. Un homenaje, comisariado por Rafael Doctor, que el artista plástico hace a Ana Curra, una de las figuras imprescindibles del punk en España. También pueden verse ya Los pétalos furiosos, exhibición de pintura de Susana Talayero; una exposición de los carteles de las 33 ediciones del festival, así como muestras de la fotógrafa Peck Bruyel y del diseñador gráfico Javier Jaén.

En la jornada de clausura, además de la entrega de los premios A de Actual a Paco León, Jesús Rocandio, Mara Torres y la serie Cardo, el actor Pepe Viyuela estrenará Los domingos, de Rafael Azcona, y la compañía de danza-teatro de Dani Pannullo, pionero de la danza urbana en España, representará su espectáculo Avalanche.

