Día Mundial del Rock: así sería el 'dream team' que formaría la mejor banda de la Historia

Un año más, y van 38, se celebra el Día Mundial del Rock. Una iniciativa que surgió el 13 de julio de 1985 para conmemorar uno de los conciertos a los que se les puede poner la etiqueta de histórico: Live Aid.

Un evento benéfico que se llevó a cabo de manera simultánea en los estadios de Wembley (Londres) y el John F. Kennedy Stadium (Filadelfia). El fin no era otro que recaudar fondos para hacer frente a la hambruna de Somalia y Etiopía (se recaudaron 40 millones de dólares) y fue organizado por Bob Geldof y Midge Ure, líderes y vocalistas de The Broomtown Rats y Ultravox, respectivamente.

En ambos escenarios pasaron las bandas más grandes y emblemáticas del momento como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Scorpions, U2, Pretenders, Beach Boys o Dire Straits. También solistas como Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins o Bob Dylan. En total, 16 horas de música que se retransmitieron a más de 70 países. Pero, ¿cuál sería el ‘dream team’ del rock and roll de todos los tiempos?

¿Cuándo comenzó la historia?

Fue en la década de los 50 del pasado siglo XX cuando nació el rock and roll fruto de la evolución del rhythm and blues, de raíces afroamericanas, y el country. Además, contó con la influencia de otros géneros como el gospel y el jazz. Algunos de los pioneros del sonido fueron Chuck Berry, Bob Diddley, Little Richard o Jerry Lee Lewis.

A partir de ahí, y a lo largo de las últimas ocho décadas, la evolución ha sido constante: rock sinfónico, rock progresivo, heavy metal, rock psicodélico, glam rock, punk rock, folk rock, rock industrial…

Más allá de los estilos, hay una serie de nombres que han marcado una forma de hacer y de tocar los diferentes instrumentos que conforman una banda de rock. Batería, guitarra, bajo, teclas y, por supuesto, voz han hecho vibrar a millones de personas a lo largo de los años. He aquí la que podría ser la mejor banda de rock de todos los tiempos.

¿Quién sería el rey de las cuatro cuerdas?

Es quizás el ‘patito feo’ de una banda de rock. Los bajistas han estado en un segundo plano si se compara con los guitarristas o con los cantantes. Aún así, ha habido auténticos genios de las cuatro cuerdas: James Matterson (The Funk Brothers), John Entwistle (The Who), Sting (The Police), Paul McCarnety (The Beatles) o Chris Squire (Yes) son algunos de los candidatos al podio en este apartado.

Sin embargo, en este particular ‘dream team’, el puesto de bajista sería para Jack Bruce. Nacido en 1943 en Escocia, sus primeros pasos los dio en el jazz, ganando una beca de estudio de estudio de chelo y composición en la Royal Scottish Academy. A los profesores no les gustó que tocará jazz, y le pusieron en la siguiente tesitura: o dejaba el jazz, o dejaba la academia. Optó por esto último.

Jack Bruce.

En su carrera musical participó junto a otros grandes del rock como Ginger Baker o John McLaughlin. También tocó con John Mayall & The Bluesbreakers, donde conocería a Eric Clapton. Sería el germen de lo que posteriormente fue una de las grandes bandas del rock: Cream.

¿Quién sería el ‘amo’ de los teclados?

No todas las bandas de rock incorporan a un teclista en su formación. Sin embargo, han sido piezas fundamentales en determinados géneros como el rock sinfónico o el rock progresivo. Vangelis, por ejemplo, fue clave en el éxito de películas como ‘Carros de fuego’ o ‘Blade Runner’.

También supieron dar un estilo propio a sus respectivas formaciones Ray Manzarek (The Doors), Keith Emerson (Emerson, Lake & Palmer), Tony Banks (Genesis), Richard Wright (Pink Floyd) o Rick Wakeman (Yes).

John Lord durante un concierto. EFE/Peter Kollanyi

Algo que también supo hacer, de manera superlativa, John Lord en Deep Purple. Fue, por decirlo de alguna manera, el director musical de la banda con su órgano Hammond. También supo fusionar estilos diferentes, como el rock con el clásico o el barroco.

Sublime puede calificarse su disco ‘Concierto para grupo y orquesta’ grabado en directo en 1969 en el Royal Albert Hall de Londres. Su padre, músico de jazz, fue quien le inculcó a John Lord su amor por la música. Con tan sólo cinco años comenzó a tocar el piano de su abuelo. Como solista, también publicó grandes álbumes como ‘Sarabande’ o ‘Gemini Suite’.

¿Quién ocupa lo alto del podio como batería?

Marcar el tiempo y el ritmo de las canciones. Esa es la labor de los baterías, o bateristas. En su momento, raro era el álbum en directo de una banda de rock que no incluyera el famoso solo de batería. Por ejemplo, el de Ian Paice en el ‘Made in Japan’ de Deep Purple.

Platillos, bombo, caja… que suenan gracias a unas baquetas coordinadas como las de John Boham (Led Zeppelin), Keith Moon (The Who), Stewart Copeland (The Police), Ginger Baker (Cream), Lars Ullrich (Metalica) o Mike Portnoy (Dream Theater).

Neil Peart

Todos ellos han hecho de la excelencia su razón de ser. Como lo hizo Neil Peart, el batería de la banda canadiense de rock progresivo Rush. Entre sus señas de identidad el uso de diferentes baterías, así como sostener las baquetas al revés, sin olvidar su habilidad técnica.

Hablando de solos, los suyos solían durar unos quince minutos. Tal fue su influencia, que los más fanáticos le conocían con el apodo de ‘el profesor’.

¿Quiénes son los mejores guitarristas?

Guitarristas, grandes guitarristas y virtuosos. Son los grandes iconos del rock. Héroes de las seis cuerdas que han hecho disfrutar con sus ritmos, rifts y punteos a millones de fans. Y si elegir a un batería, teclista o batería es misión complicada, en este apartado se convierte casi en misión imposible.

Desde Ritchie Blackmore (Deep Purple), Eric Clapton, Eddie Van Halen (Van Halen), Brian May (Queen), Joe Satriani o Steve Ray Vaughan, pasando por Tony Iommi (Black Sabbath), Alex Lifeson (Rush), B.B. King, Carlos Santana, Angus Young (AC/DC) o Jeff Beck.

Jimi Hendrix.

Todos ellos podrían formar parte de la mejor banda de rock de todos los tiempos. Aunque esa medalla estaría igualmente otorgada a Jimi Hendrix y Jimmy Page (Led Zeppelin).

Hendrix tenía una habilidad innata para tocar la guitarra. Y creó escuela a pesar de que su carrera musical sólo duró cuatro años. Raro ha sido quien no se ha atrevido a tocar algunas de sus composiciones que han acabado siendo auténticos himnos.

Jimmy Page.

Por su parte, Jimmy Page fue el impulsor del genuino sonido de Led Zeppelin. Autodidacta, comenzó su carrera como músico de sesión trabajando con grupos como The Rolling Stones, Van Morrison, The Who y The Kins. A destacar su trabajo en la mítica ‘Stairway to heaven’, y el uso de la guitarra de doble mástil.

¿Y la voz del rock?

Si con los guitarristas pueden saltar chispas, ¿qué decir de los vocalistas? Una labor ardua la de colocar la corona a uno de ellos teniendo en cuenta la variedad de estilos, tonos, y timbres de voz. Jim Morrison (The Doors), Robert Plant (Led Zeppelin), Ian Gillan (Deep Purple), Janis Joplin, Johnny Cash, Tina Turner, Little Richard, Chuck Berry, Freddie Mercury (Queen), Mick Jagger (Rolling Stones), Roger Daltrey (The Who), James Hetfield (Metallica), David Gilmour (Pink Floyd)...

Pero, como se suele decir, el primero es el que marca el camino. Y quien ha sido considerado como el rey del r&r ha sido Elvis Presley. Críticos musicales dijeron de él que a la vez era un tenor, un barítono y un bajo. Sin olvidar su gran versatilidad, lo que le hizo estar en los salones de la fama del rock, el country, el gospel o el rockabilly.

Elvis Presley durante su concierto 'Aloha From Hawaii', en 1973, cuatro años antes de su muerte

¿Otras características? Tenía una gran facilidad para realizar cambios de registro en su voz de manera fluida; su timbre era cálido, redondo y profundo; y su voz, riquísima en armónicos. Por no hablar de la potencia y aguante de sus cuerdas vocales.

Elvis Presley, Jimi Hendrix, Jimmy Page, John Lord, Jack Bruce y Neil Peart formarían una banda de auténtico lujo. El mejor grupo de rock de todos los tiempos. Pero, como dice el refrán que para gustos colores, cualquier combinación con los otros ejemplos reseñados conformarían una banda de diez.

