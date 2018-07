Celebra el Día Mundial del Rock con esta selección de artículos

El día Mundial del Rock se celebra desde 1985 con motivo del histórico concierto benéfico Live Aid, que tuvo lugar de forma simultánea en Londres y Filadelfia y que fue retransmitido en directo en 72 países. Fue una iniciativa del músico y actor irlandés Bob Geldof, que pretendía recaudar fondos para la grave crisis de hambruna que atravesaban Somalia y Etiopía. En los conciertos participaron las bandas y los artistas de rock más emblemáticos de aquel momento: Led Zeppelin, The Who, Queen, Black Sabbath, Sting, Judas Priest, Scorpions, Eric Clapton, Paul McCartney, Tina Turner o Mick Jagger.

Ahora puedes sacar tu lado más rockero con esta recopilación de instrumentos, discos y libros con temática de rock.

Una edición remasterizaza de Appetite for Destruction, el álbum con el que debutó la banda Guns N' Roses. Después de su lanzamiento en 19987, aún sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de Estados Unidos. Puedes encontrar canciones tan destacadas como Sweet Child O’Mine, Welcome To The Jungle o Paradise City. Además, se trata de una edición doble con 7 títulos inéditos y fotos del archivo personal de Axl Rose.

Disco de vinilo de Dark Side of The Moon, el icónico disco de 1973 de la banda inglesa Pink Floyd. Es uno de los álbumes más vendidos y más aclamados por la crítica. La lista de canciones incluye: Speak To Me, Breathe, On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us And Them, Any Colour You Like, Brain Damage y Eclipse. Esta edición, en concreto, contiene dos pósters.

El cuarto álbum de la banda británica Queen fue publicado en 1975 y se convirtió en uno de sus trabajos mejor valorados, tanto por la crítica como por el público. Ahora podrás disfrutar, en su versión remasterizada, de canciones tan significativas como Bohemian Rapsody, que hoy en día se ha convertido en todo un himno del rock. También se ofrece su versión en disco de vinilo y en DVD.

Exile on Main St., publicado en 1972, es el duodécimo álbum de los británicos The Rolling Stones. Este disco es comúnmente considerado el mejor de la banda y una de las grandes obras maestras del rock. La historia de cómo se fraguó este disco, como no podía ser menos, es muy 'rock n’ roll'. Debido a graves problemas económicos en Inglaterra, la banda se trasladó al sur de Francia para grabar el disco. Allí, Keith Richards empezó a consumir grandes cantidades de drogas, dificultando la grabación pero llegando al mismo tiempo a su cima creativa. Más de una hora de rock con influencias de música afroamericana, country y blues.

Eric Clapton es un indudable icono del rock. El guitarrista, cantante y compositor es especialmente conocido por sus habilidades con la guitarra eléctrica. Su álbum Unplugged es un clásico de 1992, grabado para la serie MTV Unplugged, donde participaron también Nirvana, Bob Dylan o The Cranberries. Se trata de un disco en acústico que aún se mantiene como el álbum de canciones en vivo más vendido.

Si estás pensando iniciarte en el mundo de la guitarra eléctrica, te traemos esta Yamaha para principiantes. Con el pedido conseguirás además de la guitarra, un amplificador, un cable, un afinador, una correa, una funda, el cable, el afinador, un juego de seis cuerdas y varias púas. El instrumento es de madera de color negro. La relación calidad precio es excelente y la marca Yamaha asegura la calidad de los materiales.

Una batería electrónica de 8 piezas y 385 sonidos personalizados para que aprender a tocar como un profesional. El equipo incluye también un módulo de batería con 60 canciones incorporadas. Se trata de un kit de percusión stand-alone, así que puedes tocar con él conectándolo a unos auriculares o a cualquier sistema estéreo. Incluso tiene una entrada auxiliar para CD o MP3, con la que podrás tocar tus canciones favoritas. La batería se construye sobre un rack de 4 sólidos postes de alumnio que ofrecen gran estabilidad y los pads de goma proporcionan una respuesta de sonido muy natural.

Este libro analiza y explica todas las canciones de The Rolling Stones, una de las bandas más influyentes de la historia del rock y de la música. Durante sus más de 750 páginas se hace un repaso desde Come On (1963) hasta One More Shot (2013). En total, 365 canciones que avalan a uno de los grupos más prolíficos cuya obra musical se mantiene relevante tras 50 años de leyenda.

Para aprender o para mejorar tus habilidades con la guitarra, en este libro se recogen 25 riffs clásicos, perfectos para desarrollar mayor destreza técnica en tu instrumento. Los riffs están clasificados en tres niveles de dificultad para que el lector pueda elegir el más adecuado. Puedes aprender de forma autodidacta con esta guía redactada por Víctor Díaz Lobatón, guitarrista y profesor en la Escuela de Música Creativa de Madrid.

It’s Only Rock and Roll: Una historia del rock ilustrada es una apuesta divertida para conocer la historia del rock. En este libro de 184 páginas se hace un repaso de la evolución de este género y los personajes más importantes en él. Marta Colomer ha ilustrado los textos de Susana Monteagudo, periodista y diseñadora gráfica especializada en música.

Pink es una estrella de rock cansada de su profesión. Debido a los eventos traumáticos de su infancia acaba refugiándose en las drogas, llevando su vida al límite. The Wall (1982) es la película de culto basada en el álbum homónimo de Pink Floyd. Protagonizada por el también músico Bob Geldof, mezcla el género musical con la animación y el surrealismo.

Almost Famous (2000) es un homenaje al rock de los 70. Basada en la experiencia personal del director, Cameron Crowe, cuenta la historia de un joven periodista contratado por la revista Rolling Stone para cubrir la gira de una banda. El protagonista experimentará su gran oportunidad viviendo con los músicos y sus fans. Crowe ganó el Óscar a mejor guion original por un relato que muestra el mundo de la música desde dentro.

La conocida compañía de juguetes Funko ha añadido a su inmensa colección Funko Pop! a grandes representantes del rock y la música en general. Cada personaje tiene alrededor de 9cm de altura y viene en una caja de cartón. Junto a esta figura de Jimi Hendrix se han lanzado otras como Slash, Amy Winehouse, Lemmy Kilmister, Joey Ramone, Alice Cooper o Axl Rose, que también están disponibles en Amazon.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 13 de julio de 2018.