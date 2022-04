Ignacio Prego y Moisés P. Sánchez, tándem para que el Barroco suene a jazz

El músico madrileño Ignacio Prego presenta este viernes en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid su nuevo proyecto A Night with John Dee, una nueva creación que ha realizado junto a Moisés P. Sánchez y en la que ambos convierten la música clásica en contemporánea. Partiendo de la música antigua y vinculada a los clavecinistas ingleses del S.XVII, Prego y Sánchez fusionan muchos estilos musicales con múltiples instrumentos como dos pianos de cola, un clavecín o varios sintetizadores que se van relacionando sobre el escenario. Un espectáculo inédito.

“Es un proyecto fuera de lo común. La música antigua de los clavecinistas ingleses del S.XVII es el telón de fondo para llegar a una dimensión diferente por los arreglos fantásticos de Moisés y con mucho espacio para la libertad. Hay música que va a sonar exactamente como fue escrita para clave, música jazz con improvisación y arreglos con una sonoridad muy innovadora que se acercan a Debussy o a Bartók”, ha explicado Ignacio Prego durante los ensayos. “Ha sido un encargo de Conde Duque. Me pidieron un proyecto pensado para nuestro tiempo que partiese de música antigua. La única persona en la que pensé fue en Moisés, un visionario acostumbrado a crear mundos nuevos partiendo de la música clásica”, ha añadido el músico madrileño.

“Nunca me he considerado un músico clásico. Soy una persona muy curiosa y realmente tengo ese afán de explorar siempre caminos nuevos. Lo he hecho con el mundo del flamenco, con guitarristas, he colaborado con otros músicos de jazz, tengo formación como pianista y llevo mucho tiempo dedicándome a la música antigua, pero no me dedico únicamente a eso. Tengo la necesidad de colaborar con otras disciplinas como el teatro, el cine, etc. Me fascina, me llena y me motiva”, ha reconocido Prego sobre su visión artística.

Visionario y académico

Considerado uno de los clavecinistas más importantes de su generación a nivel internacional, Ignacio Prego es director y fundador de Tiento Nuovo, grupo barroco de gran relevancia en España. Ha desarrollado una intensa carrera profesional con conciertos en Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa. Ha colaborado con grandes músicos y directores como William Christie o Monica Huggett, mostrando su versatilidad con visionarios del jazz y del flamenco como el bailaor Marco Flores. Destaca por su trayectoria discográfica y académica, habiendo sido profesor en la Universidad de Yale y en el Conservatorio Superior de Música de Madrid.

“Ignacio Prego es un músico increíble. Lo que más me gusta es que no solo se dedica al repertorio clásico. Toca jazz, improvisa, lee y está continuamente ávido por conocer nuevas músicas y recursos. Es imprescindible para la escena musical española que músicos tan valientes como Ignacio propongan este tipo de proyectos”, ha afirmado Moisés P. Sánchez sobre su compañero de viaje en A Night with John Dee. “Como Ignacio está loco, me llamó para hacerme la propuesta y la idea me atrajo enseguida para hacer los arreglos”, ha bromeado. “El público va a escuchar melodías del siglo XVII con un sonido muy actual”, ha avanzado el compositor, productor musical, pianista, improvisador y arreglista madrileño. Moisés P. Sánchez es reconocido como uno de los principales valores de la escena musical europea por su lenguaje propio y una rica combinación de influencias.

