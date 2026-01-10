Juerga en la Fundación Juan March con La Argentina, la bailarina que revolucionó la danza española hace un siglo

El siempre interesante proyecto de teatro musical de cámara de la Fundación Juan March reaparece como pilar coreográfico creativo. La renombrada Edad de Plata española que celebra la danza de aquellos años se aferra al recuerdo de la bailarina y coreógrafa Antonia Mercé ‘la Argentina’ (Buenos Aires, 1890 - Bayona, 1936), quien, en su incesante búsqueda expresiva, apoyándose en las celebridades artísticas con las que se topó en sus viajes por Europa y tras la estela de Les Ballets Russes de Serguéi Diáguilev, reformuló el baile español hace un siglo, estableciendo un nuevo rumbo para las generaciones siguientes.

Esta nueva producción, que podrá verse del 10 al 17 de enero y a la que se han incorporado el Teatro de la Zarzuela, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Auditorio de Tenerife y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, cuenta también con la colaboración del Ballet Nacional de España, y pone en escena dos de las más celebradas piezas de Les Ballets Espagnols de La Argentina: Juerga y Triana, con música de Julián Bautista e Isaac Albéniz y libretos de Tomás Borrás y Enrique Fernández Arbós, respectivamente.

A estas piezas narrativas estrenadas en el parisino Théâtre National de l’Opéra-Comique durante su segunda gran temporada en 1929, se les añade una selección de bailes breves de gran éxito que formaron parte del repertorio de la compañía de la bailarina española, como la Danza oriental y el Intermedio de Goyescas de Enrique Granados, El Vito de Manuel Infante, las Lagarteranas de El huésped del sevillano de Guerrero, Córdoba de Isaac Albéniz, la Serenata Española de Joaquín Malats y Viva Navarra de Joaquín Larregla.

Rigor investigador

Una vez disipado en el olvido el patrimonio coreográfico literal de Antonia Mercé, la Fundación March, con Miguel Ángel Marín a la cabeza, ha apostado una vez más por rebuscar entre los libretos y partituras de sus obras, recrear respetuosamente los figurines originales... y encargar nuevos pasos a un coreógrafo actual que tenga la curiosidad de adentrarse en el universo creativo de tan afamada artista y revivirla para la danza de hoy.

Como en ocasiones anteriores, la dirección artística y coreografía de este espectáculo recaen en el siempre solvente Antonio Najarro, mientras que la dirección de escena queda a cargo de Carolina África, quien también adapta la dramaturgia junto a Alejandro Coello. La dirección musical, los arreglos y la interpretación al piano son responsabilidad de Luis Fernando Pérez.

La Argentina

Esta producción cuenta con asesoramiento científico de Idoia Murga Castro y su grupo de investigación SpainOnStage, figurines de Yaiza Pinillos, proyecciones de Emilio Valenzuela e iluminación de Nicolás Fischtel, todo ello inspirado en los vestuarios originales y las escenografías de Manuel Fontanals y Néstor creadas en colaboración con la propia Antonia Mercé para el estreno de hace casi un siglo.

Los álbumes de material gráfico, libros y partituras que conforman el legado de La Argentina fueron donados a la Fundación March por su sobrina, Carlota Mercé, en 1988, aunque también se conserva documentación en la Bibliothèque Nationale de France y el Museu de les Arts Escèniques del Institut del Teatre de Barcelona.

Para Antonio Najarro, revivir estas piezas ha significado también, dice, “recuperar un modo pionero de concebir la escena en el que la danza, la música, el vestuario y la dramaturgia dialogaban desde la vanguardia sin renunciar a una cultura profundamente española”, y cuenta cómo se ha visto sumergido en un proceso de reconstrucción y creación que busca actualizar el espíritu original de estas obras desde una sensibilidad y una visión contemporáneas.

El elenco de la nueva producción de 'Juerga' y 'Triana'. Foto: Dolores Iglesias. Vestuario: Yaiza Pinillos

El espectáculo, explica Najarro, ha sido “concebido desde la admiración, el estudio y el amor por nuestro patrimonio escénico”. Un siglo después, añade, el arte de La Argentina “vuelve a brillar hoy reimaginado y renovado, pero fiel a su espíritu y, lo más importante, dispuesto a emocionar de nuevo”.

El espectáculo –que posteriormente visitará Tenerife, Granada, Valencia o Sevilla y volverá a Madrid a finales de año– se transmite en directo el día 14 por Radio Clásica y RNE Audio, además de en streaming por Canal March y MarchVivo en YouTube, con una entrevista previa a sus artífices a las 18 horas.

La Fundación March nos regala también un documental de algo más de una hora titulado La Argentina. Lejos de las palabras, una producción de Máquina de luz dirigida por Patricia Medina que nos arrastra en un viaje en el tiempo, narrado por Pedro Casablanc, de la mano de la bailarina Irene Tena y su compañero Albert Hernández.

Madrid, Barcelona y París sirven de escenario de las secuencias actuales que se funden con imágenes de la época inéditas hasta ahora, refrescando la visión que nos llega de la histórica bailarina. Cuenta con la colaboración de la Filmoteca Española, el Ateneo de Madrid, el Ballet Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Barcelona, el MAE - Institut del Teatre de Barcelona y el Centre de Danse du Marais de París, y puede verse en canal MarchVivo desde el 3 de enero.