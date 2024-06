El 42.º Festival de Otoño celebra el regreso de su histórica cofundadora, Pilar de Yzaguirre

El próximo 6 de noviembre dará comienzo uno de los principales eventos escénicos en la Comunidad de Madrid. El Festival de Otoño, que tiene su sede principal en Teatros del Canal, se prepara para ofrecer una serie de 25 obras de marcado acento internacional, con compañías procedentes de 15 países.

En su 42.ª edición el Festival de Otoño ha querido hacer homenaje a la que fue su primera directora, Pilar de Yzaguirre, que vuelve a retomar esta función después de 36 años. Entre los objetivos que se plantea la cofundadora del evento está "llenar lagunas, enmendar olvidos y que triunfar en Madrid sea cada vez más sinónimo de calidad".

Para llevarlo a cabo, varios espacios repartidos por toda la comunidad autónoma madrileña abrirán sus puertas. Además de las tres salas de Teatros del Canal, completarán la lista de recintos de la capital donde se podrán asistir a estos espectáculos Teatro de la Abadía, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Espacio Abierto Quinta de los Molinos, La Casa Encendida, la Sala Mirador y Teatro Pradillo.

En el Festival de Otoño, que cuenta con un presupuesto de 1.050.000 €, lo que supone 50.000 € menos que el año pasado, participarán también otros ocho municipios madrileños. Alcorcón, Hoyo de Manzanares, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, Soto del Real y Torrejón de Ardoz serán las localidades que contarán con salas en las que se albergue alguna de estas obras.

El festival dara el pistoletazo de salida con Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, de Amancio Prada. "Hemos elegido esta obra para empezar por lo que representa San Juan de la Cruz en la poesía europea. Es el mejor poeta español de la historia", afirma Yzaguirre.

La multiculturalidad cumple un papel fundamental en esta importante cita de las artes escénicas. Aparte de España, los países a los que pertenecen las diferentes compañías que participan en el evento son Canadá, Francia, Colombia, Argentina, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Japón, China, Estados Unidos, Noruega, Australia, Grecia y Portugal.

Figuras referentes de la escena internacional como Robert Lepage, Wadji Mouawad, Rafael Spregelburd, Tao Ye, Jo Strømgren, Tim Etchells, Sarah Vanhee, Thaddeus Philips, Mario Banushi, Nat Randall o Anna Breckon participarán en el festival. A ellos se sumarán grupos como la compañia de danza GöteborgsOperans Danskompani o la orquesta de Nacho Mastretta.

Cartel de la 42ª edición del Festival de Otoño. Foto: Teatros del Canal

De entre todas las representaciones que se podrán disfrutar en el festival, tres de ellas serán estrenos absolutos y doce verán la luz por primera vez en España. Cuando quieras, protagonizada por Carmen Werner; DOMA, de Andrea El Ameri; y La Tercera, presentada por Teresa Garzón Barla, serán los tres trabajos que aparecerán en primicia.

Cabe destacar, además, la obra protagonizada por María Hervás, The Second Woman, de Nat Randall y Anna Breckon. En ella la actriz española se enfrentará durante 24 horas a la tarea de mantener encuentros verbales con cerca de cien hombres.

El festival contará también, entre otras, con la obra de Robert Lepage The Seven Streams of the River Ota. El dramaturgo quebequés nos trae en esta ocasión siete historias, con una duración total de siete horas, situadas en la segunda mitad del siglo XX en las que se ahonda en tres de las mayores lacras de aquel período: los campos de exterminio nazi, la amenaza atómica y la propagación del VIH.

La 42.ª edición del Festival de Otoño se celebrará del 6 al 30 de noviembre y se esforzará por reivindicar su posición como referencia cultural en el país. También hará hincapié en la herencia de su primera directora, además de, en palabras de la homenajeada, "merecer los aplausos de todos los espectadores".