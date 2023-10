Imanol Arias: "Con la inteligencia artificial todo es posible, hasta que Chiquito de la Calzada hable inglés"

¿Qué libro tiene entre manos?

Yoga, de Emmanuel Carrère. Tiene un código especial.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

El sueño.

¿Con qué personaje cultural le gustaría tomar un café?

Con Jorge Luis Borges y con Antonio Machado. El primero por su universalismo, el segundo por su forma de alentar el recuerdo.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Algunos del Círculo de Lectores como Duermen bajo las aguas, de Carmen Kurtz, o Un millón de muertos, de José María Gironella.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

En papel. Y por la mañana, después de levantarme. Saco un rato también al atardecer.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

La televisión. Aquellos Estudios 1 donde aprendí con Bódalo, Fernán-Gómez, Marsillach... También ver a las compañías independientes y los cineclubs de la época.

¿Qué ha aprendido de Willy Loman, el protagonista de Muerte de un viajante?

Con Willy Loman he aprendido, sobre todo, a hacer teatro. La verdad del actor. Cuesta mucho entender lo que te pide ese personaje.

¿Cómo definiría la obra de Arthur Miller?

Como una tragedia que no te deja respirar ni un solo momento. Habla de la mentira. Del simulacro de un simulador fracasado.

¿Qué medio le marca el camino como actor? ¿El cine, el teatro, la televisión?

Son tres formas de hacer. El cine te exige una concentración durante horas. El teatro es como una cerámica. Tienes que hacer un barro que se deshace al terminar la ceremonia. Con el audiovisual he tenido que convivir con un gran éxito, por eso, de momento, no tengo previsto volver.

¿Le ha costado decir adiós a Antonio Alcántara?

No, ha sido muy cariñosa la despedida. Le tengo mucho afecto al personaje. Con el tiempo, ha desarrollado muchas habilidades en mí. No olvidaré la experiencia.

¿Dónde ha residido el éxito de Cuéntame?

Quizá en la misma televisión. De hecho, la serie empieza con la aparición de la televisión y termina con unas imágenes de televisión...

¿Qué montaje teatral le ha impactado más?

Recientemente, Prima Facie, con Vicky Luengo.

¿Qué tipo de música escucha y en qué soporte?

La música que me acompaña en la vida: Barry Goldstein, Philip Glass, Labanda, The Ink Spots.

¿Cómo vive la huelga de los guionistas de Hollywood?

La huelga de Hollywood no es por ganar más dinero, como se ha dicho, sino para reivindicar la autoría. Con la inteligencia artificial todo es posible. Hasta que Chiquito de la Calzada hable inglés.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Me interesa si quien la hace ha visto lo que he dado. La respeto pero no creo que me haya lanzado ni hundido.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

Desde la Movida me relaciono bien con el arte contemporáneo. También me interesa el nuevo arte que se produce en la calle y su relación con el medio ambiente.

¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado?

En Uruguay, una exposición sobre pintores españoles que trabajaron para la ópera italiana.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

El artista más grande que se me ocurra no creo que deba estar en un ámbito privado. Está mejor en el museo.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Me gusta mucho mi país. Es un país imperfecto. Demasiado emotivo. Somos una cultura compleja. No viviría en otro sitio aunque tengo una relación magnífica con otros países como Argentina y Uruguay.

¿Qué medida urgente tomaría para el sector cultural?

No tengo una solución urgente. Lo cultural debe seguir haciendo cosas interesantes. Hay que quitar clasismo. La base de todo es la educación.

Sigue los temas que te interesan