Fernando Trueba conversa con J. A. Bayona: "Netflix ha entendido que las películas tienen que estar en las salas"

Ha sido breve y distendido, pero no han faltado titulares contundentes. El optimismo dominó el encuentro que Fernando Trueba y Juan Antonio Bayona mantuvieron este viernes en la Academia de Cine antes de la proyección de La sociedad de la nieve, dirigida por Bayona, ambientada en la tragedia de los Andes y aclamada en el Festival de Venecia y en el de San Sebastián.

El motivo de unir a los cineastas era la celebración del Día del Cine Español. El entusiasmo estaba, por tanto, justificado, a razón de los éxitos que en los últimos años han cosechado las películas producidas en nuestro país.

La presencia de Trueba se debía a su éxito en los Óscar de 1992, cuando su película Belle Epoque resultó ganadora en la categoría de mejor película de habla no inglesa, reconocimiento que, según aseguró, le cogió "por sorpresa". Aunque ahora la designación ha cambiado —la categoría se denomina "mejor película internacional"—, sigue siendo la estatuilla por la que pugnará la película de Bayona en 2024, tras haber sido elegida por la Academia para representar a España, si supera dos fases previamente: una el 21 de diciembre; la otra, el día de las nominaciones.

El presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite, que se encargó de presentar el acto, concluyó su intervención con una frase eufórica: "Lo vamos a ganar". Trueba, no conforme, auguró que la película de su colega podría competir por el Oscar a la mejor película, o sea, el gran premio de Hollywood. "No a la mejor película 'no sé qué'", aclaró. Y es que, tal y como recordó el autor de El año de las luces, ninguna otra película española ha estado nominada antes.

La conversación discurrió en torno a los compromisos promocionales en los que, en estos momentos, se halla inmerso Bayona. Londres, Río de Janeiro, Lyon, París y Los Ángeles son los destinos inminentes para presentar La sociedad de la nieve, que, según supimos en la tarde de este viernes, se estrenará en las salas de cine en diciembre y llegará a Netflix el próximo 4 de enero. Bayona aseguró que "las campañas son importantes, pero la película es la herramienta fundamental". Y en tono jocoso, Trueba confesó que prefiere el rodaje a la promoción.

"Antes, si querías que vieran tu película, tenías que lograr que los académicos vieran todas", dijo Trueba en referencia al sustancial cambio en los modos de distribución y explotación durante los últimos años. En todo caso, celebró "que Netflix se haya dado cuenta de que las películas tienen que estar en las salas, ir a festivales, tener repercusión en la prensa, etc." Y concluyó que "también esto sería bueno para el cine".

Bayona incluso adelantó una noticia a este respecto. Al parecer, para optar a premios "Hollywood exigirá antes un mínimo de presencialidad tanto en el tiempo —"mínimo tres o cuatro días", dijo— como en las ciudades: también un mínimo de proyecciones en distintos lugares. Siguiendo con Hollywood, Bayona ha resaltado la capacidad del cine estadounidense para organizarse en sindicatos y el crecimiento del rol de las mujeres.

Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine, presenta el encuentro de Fernando Trueba con Juan Antonio Bayona

El director de Lo imposible también celebró la apertura a otras nacionalidades en las categorías importantes de los Oscar, y citó el ejemplo de Parásitos, el filme surcoreano que se alzó con la estatuilla a la mejor película.

En cuanto a la ganadora en la categoría de mejor película internacional de este año, Sin novedad en el frente, Trueba aseguró que le habían gustado más todas las otras. "Pero es democrático", replicó Bayona en referencia al consenso al que llegan los académicos para conceder el premio. "Claro, es democrático", concedió Trueba. Y añadió: "Como cuando eligen a Bolsonaro y te lo tienes que comer".

