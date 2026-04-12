'Euphoria', la serie maldita de HBO, vuelve con Rosalía, Onlyfans y el salvaje oeste de la vida adulta

Vuelven “los domingos” de Euphoria. Así los llaman en redes miles de fans en Estados Unidos, que tras cuatro años de espera podrán volver a sumergirse en este universo decadente y adictivo que marcó la época pandémica. En España, los ocho nuevos episodios de la tercera temporada se podrán ver cada lunes en HBO Max y contarán con el esperado debut actoral de Rosalía.

La ficción, creada por Sam Levinson en 2019, regresa con un salto temporal de cinco años que saca a estos adolescentes problemáticos del instituto, pero según vemos en el trailer, no ha cambiado tanto todo como parece. Rue, interpretada por Zendaya, ya es adulta, pero sigue arrastrando su adicción a las drogas y continúa envuelta en una trama de narcotráfico liderada por la temida Laurie, que la llevará hasta México y Texas.

El propio Levinson ha contado en entrevistas que esta temporada tiene una gran inspiración en el wéstern, género que le ha permitido explicar ese choque entre la adolescencia y el salvaje oeste de la vida adulta. En este turbio submundo, Rue conocerá a dos bailarinas de striptease: Angel (Priscilla Delgado, otra gran presencia española en la serie) y Magick (Rosalía).

Critics reveal their first impressions of Magick, ROSALÍA’s character, in the early episodes of Euphoria:



“ROSALÍA makes her debut in the series presenting herself as a promising actress. Her first line, delivered off-screen, is the striking expression ‘me cago en tus muertos,’… pic.twitter.com/YDmm9Msimb — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) April 8, 2026

Los críticos estadounidenses, que ya han visto los primeros episodios, califican el debut de la cantante catalana como "prometedor", destacando su preparación física y presencia escénica, que incluye canciones originales de la Motomami para la banda sonora de la serie y bailes inspirados en el icónico de Salma Hayek en Abierto hasta el amanecer (Robert Rodriguez, 1996).

Sobre el rumbo del resto de los personajes, si en la segunda temporada Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) eran amantes, ahora son marido y mujer. Su turbulenta y tóxica relación parece seguir en las mismas, aunque esta vez Cassie volcará sus inseguridades y su necesidad de validación en plataformas como Onlyfans.

Mientras, Jules (Hunter Schafer) se ha inscrito en una escuela de arte, pero continúa haciendo negocios turbios en busca de sugar daddies, y Lexi (Maude Apatow), tras su aclamada obra teatral de instituto en la anterior entrega, lucha por sacar adelante su talento como guionista, esta vez en el exigente mundo de Hollywood (con cameo de Sharon Stone incluido), donde Maddy (Alexia Demie) también intentará abrirse paso a a su manera.

Desde el estreno de su segunda temporada en enero de 2022, los seguidores no han dejado de preguntarse por qué el regreso de la serie se ha hecho esperar tanto. Algo tuvo que ver la histórica huelga de guionistas y actores de 2023 en Hollywood paralizó todos los rodajes, incluido el suyo.

A ello se sumó el ascenso meteórico de sus protagonistas (Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney), convertidos en estrellas internacionales con agendas imposibles de cuadrar con el rodaje de la serie. Además, en estos años han salido a la luz tensiones y roces ideológicos entre ellos —sobre todo entre Zendaya y Sweeney, arropada por el ala republicana de Trump—, lo que alimentó los rumores de un mal ambiente en el set de rodaje.

Otro de los varapalos del proyecto fue la muerte de Angus Cloud (Fezco), pieza clave de la segunda temporada, lo que obligó a Sam Levinson a reescribir toda la trama. Sí veremos, en cambio, una de las últimas apariciones de Eric Dane, fallecido en febrero por ELA, que interpreta al patriarca Jacobs y deberá enfrentarse de nuevo a su compleja relación con Jules.

Durante estos años, Sam Levinson no ha estado exento de controversia. Las duras críticas tras su serie fallida, The Idol (2023) destapó acusaciones de comportamientos autoritarios, machistas y tóxicos en los sets, incluido el de Euphoria, lo que aparentemente precipitó la salida de Barbie Ferreira (Kat), ausente en esta nueva entrega, que tampoco contará con Labrinth, artífice de la icónica banda sonora.

Sydney Sweeney como Cassie en la tercera temporada de 'Euphoria'. Foto: HBO.

Levinson aseguró en entrevistas no saber la razón de la ausencia de la música de Labrinth, a lo que el compositor contestó por redes sociales: "La gente miente cómodamente en esta industria y aún se llama honesta. Sin mentiras, decidí eliminar mi música. Hablé con HBO y todo está bien. Me fui porque cuando trabajo para alguien, su visión es primordial, pero no dejo que me traten como mierda”. Además de la mala relación con Levinson, otros lo achacan a la llegada a la serie del famoso Hans Zimmer como compositor.

Para muchos, esta tercera temporada de Euphoria nació maldita, quizá por eso su director ya ha dicho públicamente que no tiene planes para una cuarta temporada. La sensación de que esta era una temporada que los actores y Sam Levinson tenían que quitarse de encima se refleja en las primeras críticas. La BBC lamenta que la serie que logró cautivar a toda una generación en sus inicios "ha perdido su relevancia cultural actual" por su falta de audacia y profundidad.

Algo en lo que coincide Variety, que destaca que la serie sigue siendo indudablemente entretenida, pero ha perdido su "centro de gravedad" tras el salto temporal de cinco años. Mientras todos alaban la potente trama de Rue —un narcowestern que da mucho juego a nivel estético—, critican la de Nate y Cassie por ser superficiales, repetitivas y provocadoras solo para generar controversia, algo similar a lo que se le achacó a The idol, donde Levinson pecó por su uso sensacionalista de la violencia y el sexo. Eso sí, todos elogian de nuevo la excelente interpretación de Zendaya como Rue, quien muy probablemente se postule de nuevo a ganar su tercer Emmy por la serie.