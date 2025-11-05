'Yakarta', un desvío hacia la redención que consolida a Diego San José como creador de primer orden

El aterrizaje de un guionista como Diego San José (Irún, 1978) en la ficción seriada puede verse como el inicio de un cambio de paradigma. Tras alcanzar un éxito incontestable con Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez Lázaro, 2014) –la película que cambiaría la manera de entender la comedia en el cine español– buscó infructuosamente aproximarse al género de una manera más adulta y menos formularia en sus obras posteriores (Fe de etarras, Superlópez). Pero, para aquel entonces, a la industria cinematográfica lo único que le interesaba de la comedia eran sus réditos y no sus posibilidades expresivas.

En sincronía con la expansión de las plataformas de streaming, San José empezó a desarrollar una carrera sustentada en el retrato de perdedores sin carisma, mientras el fulgor del humor iba apagándose para dar paso al drama. Yakarta (2025) es el más claro exponente de esa transformación.

Si Juan Carrasco (Javier Cámara) era un político torpe y sin escrúpulos y Celeste (2024) nos presentaba a Sara Santano (Carmen Machi), una gris inspectora de Hacienda sin miramientos a la hora de cumplir con su deber, en Yakarta José Ramón Garrido ‘Joserra’ (Javier Cámara) es un profesor de gimnasia desaliñado que en sus ratos libres ejerce como entrenador de bádminton –pueden sumar a este elenco a la vaga e insolente infanta Pilar (Anna Castillo) de Su majestad (Borja Cobeaga & Diego San José, 2025)–.

Movido por un afán de venganza cuyo origen se sitúa en un truculento episodio infantil, Joserra encuentra en un pabellón desolador el clavo ardiendo al que agarrarse para sobrevivir en un mundo de chándales que ya eran antiguos en los ochenta, viviendas suburbiales, hoteles con arritmia en los neones y bingos mustios.

Ese clavo es Mar (Carla Quílez), una adolescente en la que el entrenador ve a una futura campeona de España, el instrumento que le ha de servir para desquitarse de los responsables de la Federación que le arruinaron la vida.

Esta odisea deportiva vaciada de toda épica nos llevará por Totana, Ponferrada y Tenerife, pero lejos de enredarse en una sucesión de partidos, profundizará en la compleja relación entre un profesor Higgins desaseado y cínico y la alumna que le ha de indicar dónde encontrar un desvío hacia la redención.

Las claves de este drama amargo no exento de ternura pasan, además de por las imponentes actuaciones de Cámara y Quílez (sin olvidar a David Lorente), por unas localizaciones y un diseño de producción que remiten a la ruinosa psicología de Joserra, a la finura en la concepción mayéutica de los diálogos, a un diseño de personajes atravesados por contradicciones irresolubles y a una planificación, ideada por Elena Trapé, que trabaja sobre los conceptos de separación y ruptura y que estalla en un tercer episodio –dirigido por Fernando Delgado-Hierro– que es, desde ya, una cumbre de la teleficción española contemporánea.

David Lorente, en 'Yakarta'

Con Yakarta, San José se consolida como creador de primer orden y como claro exponente del cambio de la figura del guionista dentro del audiovisual español.