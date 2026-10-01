Woody Allen arranca en Madrid su película 51: "Me preocupa profundamente el auge del fascismo"

Woody Allen quizá sea el director más reconocible de todos los tiempos, una etiqueta que tan solo le pueden disputar Alfred Hitchcock, David Lynch y Federico Fellini. En los Teatros del Canal, en una sala roja con multitud de periodistas, vemos aparecer a ese hombre enclenque con camisa de cuadros, con sus sempiternas gafas de pasta, que de alguna manera consiguió convertirse en el cine en un antihéroe romántico. Es cierto que los 90 años pesan a la hora de moverse, pero Allen se mantiene razonablemente en forma y demuestra una apreciable agilidad mental.

Llega para presentar su película número 51, cuyo rodaje, que comenzará el 5 de octubre, se desarrollará íntegramente en Madrid, la mayor parte en el centro de la urbe, con algunas escenas en Aranjuez.

“Escribí la historia ambientada en una atmósfera diplomática internacional, y Madrid resultaba una localización extremadamente lógica”, comenta el director en rueda de prensa, junto a los protagonistas del filme, Alexi Wasser y Peter Vives. “Aunque había otras ciudades posibles, la gente del negocio empezó a tratar con Madrid, Madrid mostró un gran interés y encajaba perfectamente con la idea”.

El proyecto, con un presupuesto cercano a los 14 millones de euros según Variety, cuenta con contratos de patrocinio de la Comunidad y del Ayuntamiento de la ciudad, de en torno a 1,5 millones de euros cada uno de ellos. El objetivo es que el filme sirva para fomentar el turismo en la región y la idea es que la ciudad sea algo más que un escenario, que se convierta en un personaje más de la película.

“He trabajado anteriormente en San Sebastián y Barcelona, además de promocionar películas o tocar música en Madrid, pero nunca había tenido el placer de rodar durante un periodo prolongado en la capital”, continuaba Allen. “Madrid me parece una ciudad elegante, hermosa, con grandes bulevares y una arquitectura impactante con siglos de historia”.

El director de cine estadounidense Woody Allen (c) posa junto a los actores Alexi Wasser (i) y Peter Vives (d) EFE/ J.J. Guillén

También ha revelado Allen los primeros detalles de una película conocida hasta ahora como WASP 2026 (Woody Allen Summer Project 2026) y que sigue sin título. Eso sí, la financiación pública concedida al proyecto incluye una condición muy concreta: Madrid tendrá que aparecer en él.

“Es una comedia, con romance, con intriga, con infidelidad, con todos los ingredientes que pienso que pueden dar lugar a una buena historia”, comenta el director. “Pero nunca sabes. Ahora todo funciona en mi cabeza, pero luego puede resultar que sea buena, maravillosa o terrible. Tengo que juntar todos los elementos para que esté a la altura de mis expectativas. Eso no significa que lo vaya a estar, pero lo haré lo mejor que pueda”.

Pronto le han preguntado a Allen por el tema que está marcando la actualidad política nacional y local, las protestas por la situación de la vivienda. “No soy la persona adecuada para opinar sobre temas sociales o política local, como el problema de la vivienda”, se ha desmarcado Allen. “Nunca he sido un cineasta político; mi trabajo siempre ha sido apolítico y enfocado en las relaciones humanas, aspectos existenciales y románticos. Lo que sé de estos temas es únicamente lo que leo en la prensa, no puedo ofrecer reflexiones más profundas que las de cualquier ciudadano común”.

Lo que sí concierne a Allen es la "situación crítica" que atraviesa el mundo. “Me preocupa profundamente el auge del fascismo en cualquier forma, ya sea en el gobierno, la literatura, la censura o el teatro, y siempre me he manifestado vehementemente en su contra”.

Hoy, el director de Match Point es tratado casi como un proscrito por parte de la industria del cine de EEUU, a consecuencia de las acusaciones de abuso sexual de su hija adoptiva Dylan Farrow, que resurgieron a finales de la pasada década al calor del estallido del MeToo.

Aunque Allen nunca ha sido condenado por la justicia, le ha sido imposible desde entonces financiar sus proyectos en su país, rodar en su amada Nueva York, la ciudad a la que su obra está tan íntimamente ligada, o reunir los repartos plagados de estrellas de antaño. De hecho, muchos intérpretes han manifestado públicamente que ya no trabajarían para él.

De esta manera, Europa ha sido el refugio de Allen, que tras ser cancelado en su tierra ha podido sacar adelante tres proyectos en el Viejo Continente: la mencionada Rifkin’s Festival (2020), rodada en el Festival de Cine de San Sebastián con producción de la española Mediapro, Golpe de suerte (2023), rodada en París con dinero francés, y su nuevo proyecto madrileño.

Cuestionado sobre si este destierro ha tenido alguna repercusión en su estilo, Allen ha confesado que cualquier evolución tiene que ver más bien con la edad. “Con los años mi estilo ha evolucionado hacia tomas muy largas", explica el director. "Cuando era más joven era más convencional, pero con el tiempo me volví más perezoso y preferí no detener la cámara para cambiar la iluminación o hacer primeros planos de cada actor. Esto terminó convirtiéndose en un sello estilístico cinematográfico que los actores agradecen, ya que no necesitan repetir sus escenas una y otra vez”.

Woody Allen, durante la rueda de prensa EFE/ J.J. Guillén

El reparto de la película es, podríamos decir, de perfil bajo. Está protagonizada por Alexi Wasser, actriz formada en la televisión que el año pasado dio el salto a la dirección en la comedia dramática Messy (2025), y aparecen otros rostros curtidos en series, como Jemima Kirke (Girls, Sex Education) y el español Peter Vives (El tiempo entre costuras, Velvet). Completan la apuesta Marton Csokas (El Señor de los Anillos, The Equalizer), Jakob Oftebro (Kon-Tiki, Hamilton) o Jordi Mollá.

“Evaluamos a un gran número de actores y actrices hasta reducir la lista y escuchar sus lecturas de guion”, asegura Allen. “Cuando escuchamos a los intérpretes seleccionados, supe de inmediato que encajaban exactamente con la voz que imaginaba en mi mente, igual que ocurrió en su momento con Diane Keaton o Scarlett Johansson”.

En cualquier caso, Allen no cree que el fracaso de un filme dependa de los actores: “Si una película fracasa, casi nunca es culpa de los actores ni del director ni de los directores de fotografía, que suelen hacer un trabajo soberbio. Si no funciona es culpa del guionista”.

Aunque en 2023, durante la promoción de Golpe de suerte, dio a entender que esa película podría ser la última que hiciera, al final no ha podido resistirse a llevar a imágenes este nuevo guion. A pesar de ello, no es demasiado optimista con la situación actual del cine.

“Hacer películas es un trabajo duro y la dinámica del cine ha cambiado drásticamente debido a la televisión”, comenta en la rueda de prensa. “Antes una película permanecía en cartelera durante meses o un año; hoy está dos semanas en cines y pasa de inmediato a plataformas. Aunque he considerado retirarme, la combinación de esta historia y la oportunidad de rodar en Madrid era una propuesta demasiado estimulante como para rechazarla”.

Aunque Europa ahora le acoge con los brazos abiertos, Allen asegura que no podría abandonar su querida Nueva York: “Soy una persona urbana que disfruta de la vida en ciudades como Nueva York, París, Roma, Londres o Madrid, estoy fascinado por su movimiento, por el ruido y por la gente en las calles. Madrid me impactó desde la primera vez que vine a tocar jazz en uno de sus auditorios. Pero mi corazón de alguna manera siempre vuelve a Nueva York”.