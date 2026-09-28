El fenómeno de 'La bola negra' llena los cines: 610.000 espectadores y 4,67 millones de euros en un fin de semana

La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha recaudado 4,67 millones de euros en su primer fin de semana en cartelera, según los datos procedentes de la web especializada Rentrak, proporcionados por Elastica.

La cifra convierte a la película en el noveno mejor estreno de una producción española en la historia, según ha informado la entidad, y en el segundo mejor del año de un largometraje español, tras Torrente Presidente que este marzo alcanzó 6,94 millones.

Solo con la taquilla de este viernes y hasta el domingo, La bola negra es la cuarta película española más taquillera del año, tras Torrente Presidente', Tadeo Jones y la lámpara maravillosa y Aída y vuelta.

El viernes, día del estreno recaudó un 1,32 millones de euros y reunió a 175.000 espectadores en 414 salas de toda España, lo cual supera al estreno local de La Odisea de Christopher Nolan.

Así, tras más de 15 años sin que ningún nuevo título entrara en el top ten de mejores estrenos, en 2026 ha ocurrido dos veces: con Torrente Presidente y, ahora, con La Bola Negra. Además, Elástica enfatiza que se ha convertido en el mejor estreno de una distribuidora independiente en la historia al superar los 2,2 millones que [REC] 2 consiguió en 2009 vía Filmax.

A nivel diario, la cinta ha crecido en sus ingresos de forma diaria con el domingo como su día con mayor afluencia. Así, de su estreno de 1,31 millones de euros el viernes (46,7% de cuota de mercado), pasó a un sábado de 1,64 millones de euros, un 25% más que el viernes de estreno (y 40% de cuota de mercado), y el domingo volvió a aumentar un 5% hasta los 1,72 millones (47% de cuota de mercado).

Por ello, la cinta de Los Javis ha tenido mejor apertura que Ocho apellidos vascos, la película con más espectadores de la historia del cine español (38 millones de euros totales) que abrió con 404.020 espectadores y 2,72 millones de euros.

De este modo, ha registrado más de 600.000 espectadores en tres días pues, incluyendo pases especiales, la película ha sido vista ya por 616.292 personas y se convierte en el mejor estreno no secuela de 2026, en un año dominado por franquicias y sagas, como Vengadores, Tadeo Jones, Torrente o Spider-Man.

Además, 'La Bola Negra' fue el único filme del 'top 20' que aumentó sus ingresos el domingo. La película ha liderado así la cartelera española en su primer fin de semana y ha acaparado el 44,54% de toda la taquilla nacional.

En concreto, lideró la cartelera con 11.995 euros de media por sala y 1.480 espectadores por cine, en un fin de semana en el que tuvo lugar el reestreno de Vengadores: endgame, el debut de En el corazón de la bestia (1,28 millones en apertura) y las continuaciones de Resident Evil y Coyote VS Acme.

La película de los Javis es la candidata española para los Oscar y recientemente se ha convertido en la ganadora del premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián con una puntuación de un 9,40, la más alta para una producción española en este festival después de desbancar a La sociedad de la nieve. de Juan Antonio Bayona.

"Estoy volviendo a escuchar la frase 'viva el cine español' y lo quiero reivindicar: ¡Viva el cine español!", destacó Javier Ambrossi en el momento de recoger el galardón en San Sebastián, mientras ambos directores se mostraban emocionados por la atención que estaba recibiendo la película en cines.