'Creednos', tremebunda crónica de un ultraje que duró casi una década

En 1950, la también actriz Ida Lupino dirigía su segunda película en solitario, Ultraje, que relataba un caso de violación situando el foco de atención sobre la víctima, una joven que acababa de prometerse con su novio. Aquí no importaba la investigación, solo las consecuencias que para Ann Walton (Mala Powers) conllevaba ese acto atroz.

Ese cambio de perspectiva obligaba al espectador a compartir el estigma interiorizado por la protagonista, su necesidad de escapar ante la imposibilidad de seguir adelante en su ciudad y la convivencia con un temor constante e inextinguible.

En un pasaje significativo, situado en el primer tercio del filme, Lupino filmaba a Ann Walton, justo después de ser violada, encerrada por los barrotes del dosel de su cama, indicando con sutil contundencia que, en un caso como este, la víctima lo era por partida doble: quien estaba en la cárcel era ella y no su agresor.

Ahora, el guionista Jeff Pope (The Walk-In, Philomena) y la directora Julia Ford (Unforgivable, Showtrial, ¿accidente o asesinato?) parten en Creednos de un caso real para concluir que la situación de las mujeres frente a los abusos de este tipo sigue siendo muy similar a la retratada por Lupino.

A lo largo de la primera década del siglo XXI, John Worboys, un taxista de Londres, drogó y violó a decenas de mujeres sin que la policía fuese capaz de encontrar prueba alguna contra él (se le condenó en 2009 por 16 cargos de agresión sexual, aunque la BBC y Sky News afirmaron que atacó a más de cien mujeres).

Aimee-Ffion Edwards, en 'Creednos' Movistar Plus

Sin embargo, y en lugar de bucear en la mente del violador, Pope y Ford trabajan a partir del relato de las víctimas, como hiciera Jean-Xavier de Lestrade en la insoslayable El caso del Sambre (2023), teleserie crucial tanto para entender la incapacidad que un sistema diseñado desde una óptica masculina tiene para enfrentar la violencia contra las mujeres como para calibrar las posibilidades expresivas del true crime.

Sin llegar a esos niveles de excelencia, Creednos es capaz de transmitir la angustia que sufre Sarah Adams (Aimee-Ffion Edwards), la primera agredida y el personaje que vertebra una historia que funciona por sedimentación a medida que, con el paso de los años, las desamparadas víctimas van acumulándose.

La constante revictimización de las mujeres violadas, la desidia de las fuerzas de seguridad, el desplazamiento de la culpabilidad del sospechoso al denunciante (¿consumió drogas?, ¿era promiscua?, ¿puede que estuviese confundida?) o la particular manera de interpretar los agravantes y los atenuantes, son algunos de los ítems que jalonan esta miniserie británica de cuatro episodios.

El juego con el desenfoque para mostrar el progresivo aislamiento de las damnificadas, la invalidez de sus testimonios ante la relativa falta de pruebas o la reticencia de sus allegados a creer su versión de los hechos contribuyen a armar esta tremebunda crónica de un ultraje que duró casi una década.