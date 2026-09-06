El primer triunfo rotundo en Venecia: Lee Chang-dong repiensa 'Parásitos' ante el aplauso unánime

Jornada cuestionable, la del equinoccio del 83.º Festival de Venecia. Era el día de la muy sólida Woman Unknown, de May el-Toukhy, un drama de época sobre los muchos tormentos de una mujer acusada de colaborar con el bando nazi, una cinta que orbita entre las presiones sociales de la Rebecca de Hitchcock y el formalismo oscurantista que el año pasado nos dio El sonido de la caída, de Mascha Schilinski.

May el-Toukhy, hasta prácticamente el último minuto la única directora en Competencia, de entre veinte directores hombres, ha defendido que le hubiera "encantado estar acompañada", añadiendo que el "problema estructural" de la falta de paridad "se refleja en los presupuestos con los que trabajamos y en el talento que desea colaborar con nosotras. Incluso los periodistas hablan de los directores de forma distinta a como hablan de las mujeres directoras. Nunca he oído que llamen 'genio' a una directora, y leo muchos artículos sobre genios masculinos".

El golpe a la legitimidad de la programación veneciana se ha asestado, pero el certamen no parece inmutarse. Hoy, por ejemplo, figuraban en las carteleras del Lido las nuevas películas de Luc Besson y del fallecido Bernardo Bertolucci. Por su parte, Besson presentaba en la sección Orizzonti Father Joe, la comedia negra que ha escrito para el director Barthélemy Grossmann y que protagonizan Kiefer Sutherland y Al Pacino, mientras que compite esta noche por el León de Oro The Echo Chamber, el guion que ideó y en que trabajó el italiano tras El último tango en París antes de morir en 2018.

La cinta de Andrea Pallaoro (director de Monica, con Patricia Clarke, y de Hannah, con Charlotte Rampling) monta una historia de fantasmas sobre los amores echados a perder, una colección de interiores de Hopper con Luca Marinelli, Alicia Vikander y Susan Sarandon, esta en el papel de una antigua diva y mentora. The Echo Chamber corre por los raíles delicados y preciosistas de Monica, pero su trama llega a cotas de tal absurdidad que, en el pase para la prensa, las risas y el jaleo se han oído durante las escenas de máxima intensidad dramática.

Seguramente, el sitio de Pallaoro podría haber sido ocupado por una cinta de mayor "calidad", si empleamos los términos del propio Alberto Barbera para el criterio de su festival.

Arrastrada a lo más hondo del pozo por la precariedad económica y existencial de su matrimonio, Mi-ok (Jeon Do-yeon, de Nido de víboras) encuentra algo de esperanza en Ye-ji (Cho Yeo-jeong, de Parásitos), una cineasta indie pero casada con un inversor megarrico, Sang-woo (Zo In-sung, de Hope).

Ye-ji les propone, a ella y a su marido Ho-seok (Sul Kyung-gu, de Boksoon debe morir), protagonizar un documental sobre la huelga que les llevó a perder el trabajo, sus amistades y los sueños que habían logrado amasar desde lo más bajo de la pirámide de clases, malogrados sin antes haber sido nada del otro mundo.

A pesar de lo que su título indica, Un amor imposible explica con claridad, que no paternalismo, por qué no tiene ningún futuro el vínculo entre el mundo de arriba, el de los vivos y pudientes, y el que desde abajo lo alimenta. Las dos parejas van acercándose, tiempo juntas y confesiones compartidas –pero ¿es ya amistad si lo parece?, plantea Lee–, en una mascarada que quiere borrar las fronteras entre el interés (vampírico) y el interés (afectivo).

No obstante, en lo que debiera ser una película de terror, dos carroñeros adinerados repartiéndose un festín de gente acabada, el coguionista y director de Burning mantiene la puerta abierta a la posibilidad.

Lee Chang-dong, de entrada, vela el reparto tras una templanza absoluta, sobre la que –escena a escena, a lo largo de tres horas plenamente justificadas– son las palabras de Mi-ok las que desandan su historia, gobernando el reportaje de la otra con una sarta de anécdotas y reflexiones. La estrategia es antipornográfica, empoderante cuando no queda remedio: para adentrarse al corazón de Un amor imposible hay que atender primero al prolijo testimonio de esta Madame Bovary avispada e incendiaria, calibrada meticulosamente por Jeon Do-yeon.

Es al contrario que Parásitos, cuyo histriónico arco sobre los paupers ilustra el desencanto político de Bong Joon-ho y corre para no agotarse. En Un amor imposible, la emoción contenida se dispara cuando la escritura documentaloide de Lee aprieta el ritmo y comienzan a suceder cosas, ya al final de la cinta, con los duros testigos de los trabajadores despedidos y los flashbacks de la violencia policial. Aunque falso, resulta bello imaginar que el coreano ha liberado de sus dictámenes a las imágenes que para él trabajan.