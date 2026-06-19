Aina Clotet, la revelación del Festival de Cannes: "El miedo, cuando se mira de frente, se vuelve coraje"

La edición de 2026 del Festival de Cannes ha traído grandes éxitos para el cine español. A las históricas tres elecciones en la sección oficial les siguió el premio a la mejor dirección para los Javis por La bola negra.

Sin embargo, este no fue el único triunfo para la cinematografía nacional. En una de las secciones paralelas, la Semana de la Crítica, la actriz Aina Clotet ganó el Premio Revelación a la mejor actriz por Viva. El jurado, presidido por la cineasta india Payal Kapadia, destacó su personaje “radical” y “difícil”, que también logra ser “extremadamente divertido”.

Con Viva, Clotet se pone tras las cámaras en un largometraje por primera vez. Ya había creado la serie Esto no es Suecia, donde exploraba la feminidad y las relaciones, temas que reconoce que ocupan un lugar importante en su vida.

En Viva, Clotet cuenta la historia de Nora, una mujer a las puertas de los 40 que enfrenta el retorno a su vida después de superar un cáncer de mama en un futuro marcado por la sequía extrema. Sin embargo, verá tambalear sus planes con la irrupción de Max, un chico de 23 años.

Pregunta. ¿De dónde surge la idea de la película?

Respuesta. Quería explorar el miedo a la soledad, a la muerte y a la impermanencia, y su relación con las dependencias en el amor romántico. La película es la historia de una mujer enganchada entre dos hombres que lucha entre su cabeza y su corazón. Esto crea unas dinámicas de dependencia y apego ansioso, porque ella tiene muchas ganas de sentirse viva, pero esconde un gran miedo a estar sola y morirse.

»Junto a Valentina Viso, con quien he escrito la película, decidimos que el personaje hubiera superado un cáncer de pecho. No queríamos hablar de la enfermedad, sino de la huella emocional y física que deja y que la lanza a este carpe diem feroz. En el fondo es una historia de liberación. Quería una historia luminosa que dejara claro que el miedo, cuando lo miras de frente, se vuelve coraje.

Fotograma de 'Viva' de Aina Clotet. Foto: Caramel Films

P. Lleva varios proyectos en los que dirige y se pone delante de la cámara, ¿Cómo es realizar ambas labores?

R. Es un gran reto, pero lo disfruto gracias a mi equipo. Yo me apoyo mucho en el director de fotografía (Nilo Mur). En este caso conté desde el primer día de ensayos con Juan Miranda, que viene del mundo del teatro y tiene una mirada muy aguda para dirigir actores. También las scripts son dos de las codirectoras de Esto no es Suecia. Es gente de mucha confianza, talentosa y que me permite arriesgar. En montaje, trabajé durante meses con Aina Calleja. Al final el cine es un trabajo muy colaborativo.

P. En esos proyectos, lo femenino y las relaciones de pareja ocupan un lugar central.

R. He querido hablar de las cosas que han ocupado mi vida, y explorarlas desde sitios distintos. Esto no es Suecia era sobre la maternidad, la ruptura de los roles tradicionales en la crianza, las teorías contra las prácticas. En cambio, en Viva hablo de la exigencia heredada de encontrar un amor que nos dé un lugar en el mundo, aunque creo que las nuevas generaciones están empezando a romperlo.

P. La decisión de Nora ante el miedo es saltar al vacío, a la aventura, pero esto no es lo habitual en la mayoría de personas, ¿Pretendía hacer un alegato?

R. De algún modo es la búsqueda de la propia identidad. Nora tiene comportamientos egoístas y ególatras por momentos, pero todo el viaje es la búsqueda de quién es, qué quiere, qué puede conseguir, más allá de lo que se espera de ella. Es una liberación guiada por su propia fuerza interior y su propia voz.

P. Es una película que trata sobre las ganas de vivir, pero parte de una enfermedad, ¿Cómo fue investigar el tema?

R. Lo hice con cariño y respeto muy profundo. Me informé mucho, desde la ciencia, amigas que estaban pasando por esto, mujeres que accedieron a hablar conmigo… Y cada caso era distinto y me aportaba una mirada. Todas coincidían en que era una gran sacudida interna que te hacía cuestionar tus estructuras, que era lo que queríamos contar con Nora.

»El equipo médico del hospital Can Ruti de Badalona me asesoró en cómo hacer la cicatriz, pensar qué tipo de mastectomía le habían hecho a Nora… Queríamos poner en el foco el cuerpo de una mujer que ha pasado por ahí, mostrarlo en máxima plenitud y hacer un canto a las segundas oportunidades y a la reapropiación del propio cuerpo y del deseo.

P. La película mezcla drama, comedia, romance e incluso ciencia ficción… ¿Cómo encontró el tono adecuado para la película?

R. El tono nace intuitivamente por cómo vemos el mundo Valentina Viso y yo. No decidimos que queríamos hacer esta mezcla mientras escribíamos. A las dos nos gusta reírnos de nosotras mismas y nuestras miserias. Siento que la vida es así: está llena de comedia en los momentos dramáticos y de drama en los cómicos. Este tono nace de un lugar muy orgánico entre las dos.

»Valentina es brillante y muy ácida, va más hacia lo “dark”, y yo intento aplicar más luz, ternura y ligereza. Juntas damos esa dimensión de mezcla de tonos.

Fotograma de 'Viva' de Aina Clotet. Foto: Caramel Films

P. La película se ambienta en un futuro marcado por la sequía. ¿Por qué quiso incluir esa circunstancia?

R. Nos parecía un buen marco para generar un espejo de lo que estaba pasando Nora. En Cataluña estábamos pasando por una sequía extrema, y pensamos que podía reflejar su crisis. Eso sí, no llega a ser una distopía, pero sube el volumen de la realidad. La protagonista tiene sed de vida, busca el agua como lugar de placer. Además, es bióloga y quiere alargar la vida de las células. La película tiene muy presente el tema de la impermanencia, que en cualquier momento la vida se puede ir, y nos parecía un marco interesante.

P. En una entrevista dijo que “el sexo es la fuerza opuesta al miedo”, ¿Cómo fue su acercamiento a la corporalidad en el filme?

R. Nora siente tanto miedo que quiere sentirse más viva que nunca. El sexo es la otra cara de la moneda a ese miedo. Para mí cada escena de sexo tiene una narrativa, y cada una muestra una evolución. La primera es casi una pérdida de virginidad por segunda vez en su vida, y Nora tiene un miedo atroz al rechazo, pero cuando es aceptada por Max (Marc Soler) empieza la reapropiación de su propio cuerpo. Me parecía importante mostrar a una mujer de 40 años en plena posesión de su deseo.

Fotograma de 'Viva' de Aina Clotet. Foto: Caramel Films

P. ¿Cómo fue recibir el premio revelación de interpretación en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes?

R. Fue increíble, todavía lo estoy asumiendo. Estar seleccionados entre tantas películas y que nos eligieran para competición es un sueño y una bendición. Me parece una sección increíble que ha descubierto cineastas que han cambiado mi manera de entender el cine. Lloré muchísimo el día que me seleccionaron porque no me lo podía creer y estaré siempre agradecida por el premio.

P. El cine español está al alza internacionalmente. ¿Cómo lo valora?

R. Llevamos muchos años teniendo un cine de muchísima calidad, súper ecléctico, con voces propias. Me hizo muy feliz formar parte de este año de cine español en Cannes. España lleva años apoyando el cine y la cultura, y debería seguir haciéndolo a nivel institucional porque está dando frutos. Estamos viajando más allá de nuestro país y conectando con otras culturas y me parece muy importante y que tenemos que estar muy orgullosos.