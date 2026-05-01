Ángeles González-Sinde: "Quiero hacer un cine que haga pensar y reconforte. No estoy para dar lecciones"

¿Qué libro está leyendo?

Varios a la vez. La verja roja, de Estrella Alonso. Era todo el mismo hueco, de Eider Rodríguez. Después del divorcio, de Grazia Deledda.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

A riesgo de ser pedante, En busca del tiempo perdido me impactó mucho a mis veintitantos años. Últimamente, Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Para el trabajo, los libros de Jean-Claude Carrière y Cine y literatura de Pere Gimferrer.

Si no se hubiera podido dedicar al cine, ¿qué hubiera querido ser?

De adolescente, psiquiatra. Luego, fotógrafa. Hoy, carpintera.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

Finales del XIX, la invención del cine y la transformación que supuso. Me hubiera gustado pasearme por el Madrid de mis antepasados y conocerlos.

En Después de Kim parte de su propia novela. ¿Cómo ha sido el trabajo de adaptación?

Más fácil. La autora no se quejaba de las transformaciones.

¿Qué tipo de experiencia ofrece esta película?

Quiero hacer un cine que haga pensar y reconforte. No estoy para dar lecciones, y menos ásperas. Necesitamos colaborar para cambiar la deriva de la sociedad y para eso hay que tener fe en el otro y en el porvenir.

¿Qué tiene Benidorm que atrae a tantos autores?

Para lo que es, poco sale Benidorm en el cine. Tiene un halo, un cierto mito que atrae por igual a defensores y detractores. Lo frecuento desde hace décadas, pero en pequeñas dosis porque agota.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

La vida libre, de McEnroe.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

Soy poco de devorar series. Me ha entusiasmado Portobello. Me gustaron mucho El caso del Sambre, Yo adicto, No me gusta conducir, Rapa, Envidiosa…

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me cuesta imaginarme viviendo en una película. Llevo demasiada realidad dentro. En alguna de Ettore Scola me quedaría. Huiría de cualquiera de Kathryn Bigelow, Paul Thomas Anderson... De esas en que la gente se maltrata.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

He experimentado una mezcla de angustia y deslumbramiento ante espacios naturales inmensos como la región Sami, en el norte de Noruega. Esa blancura infinita me apabulló.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Habernos convertido en publicistas de nosotros mismos. La obligación de contar en redes y promocionar lo que haces, de parecer mejor de lo que eres, de vender entradas o libros, me avergüenza.

Una obra sobrevalorada.

No soy muy admiradora de Lope de Vega y soy enemiga acérrima de Dalí porque le hizo la puñeta a Buñuel en Nueva York. Admiro mucho a Buñuel.

Un placer cultural culpable.

Si es cultural no es culpable. He leído mucha autoayuda y no me avergüenzo. Lo último, sobre el duelo cuando murió mi pareja.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Siempre a las del Reina Sofía. Juan Uslé, por ejemplo. Me dan envidia los artistas visuales. Son libres, pueden profundizar. Y trabajan con las manos.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

La inteligencia artificial servirá de excusa para que pretendan bajarnos el sueldo a los guionistas. Siempre pagamos el pato nosotros. Pero no nos sustituirá.

España es un país…

Que podría sentirse más orgulloso de sus creadores y no verlos siempre con sospecha. Especialmente las clases dirigentes, sean económicas o políticas, no creen realmente en la cultura, no forma parte de sus vidas.