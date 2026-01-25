Premios Feroz 2026: la lista completa de todos los ganadores
Mejor película dramática
Los domingos
Maspalomas
Romería
Sirât
Sorda
Mejor película de comedia
La cena
Decorado
Mi amiga Eva
Rondallas
Wolfgang
Mejor dirección
Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por Maspalomas
Oliver Laxe por Sirât
Eva Libertad por Sorda
Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
Carla Simón por Romería
Mejor actriz protagonista de una película
Ángela Cervantes por La furia
Miriam Garlo por Sorda
Patricia López Arnaiz por Los domingos
Nora Navas por Mi amiga Eva
Blanca Soroa por Los domingos
Mejor actor protagonista de una película
Mario Casas por Muy lejos
Álvaro Cervantes por Sorda
Sergi López por Sirât
Jose Ramon Soroiz por Maspalomas
Alberto San Juan por La cena
Mejor actriz de reparto de una película
Nagore Aranburu por Los domingos
Iraia Elias por Un fantasma en la batalla
Elena Irureta por Sorda
Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa
Elvira Mínguez por La cena
Mejor actor de reparto de una película
Asier Etxeandia por La cena
Miguel Garcés por Los domingos
Joaquín Núñez por Los Tigres
Miguel Rellán por El cautivo
Kandido Uranga por Maspalomas
Premio Feroz DAMA al mejor guión de una película
Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Carla Simón por Romería
Oliver Laxe, Santiago Fillol por Sirât
Eva Libertad por Sorda
Mejor música original
Alejandro Amenábar por El cautivo
Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por Daniela Forever
Aránzazu Calleja por Maspalomas
Ernest Pipó por Romería
Kangding Ray por Sirât’
Mejor tráiler
Alberto de Toro por La cena
Mikel Garmilla por Maspalomas
Aitor Tapia, Manel Barriere por el tráiler final de Los domingos
Miguel Ángel Trudu, Jorge García Soto por Romería
Aitor Tapia por Sirât
Mejor cartel
Jimena Merino, Álvaro León, Luis León, David Herranz por el cartel final de Los domingos
Dan Petris, Jaume Caldés por Muy lejos
Jose A. Peña, Quim Vives por Romería
Daniel Requena, Alba Vence, Quim Vives por Sirât
Ana Dominguez, Rafa Castañer por Tardes de soledad
Mejor serie dramática
Anatomía de un instante. Producida por José Manuel Lorenzo, Domingo Corral, Manuela Ocón Aburto, Fran Araújo.
La canción. Producida por Susana Herreras, Fran Araújo, Pepe Coira, Ignacio Corrales.
Pubertat. Producida por Oriol Maymó, Miriam Porté.
La ruta Vol 2: Ibiza. Producida por Montse García, Nacho Lavilla, Eduardo Villanueva.
Yakarta. Producida por Fran Araújo, Diego San José, Alejandro Flórez, Javier Méndez.
Mejor serie de comedia
Animal. Producida por Aitor Gabilondo, Jota Aceytuno.
Furia. Producida por Santi Botello, Tedy Villalba Jr., Antonio Trashorras, José María Caro.
Poquita fe. Producida por Juan Maidagán, Pepón Montero, Fran Araújo, Pepe Ripoll.
La suerte. Una serie de casualidades’. Producida por Sofía Fábregas, Luis Santamaría, Pablo Guerrero, Paco Plaza.
Superestar. Producida por Javier Ambrossi, Javier Calvo.
La vida breve. Producida por Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Susana Herreras.
Mejor actriz protagonista de una serie
Anna Castillo por Su Majestad
Ingrid García-Jonsson por Superestar
Esperanza Pedreño por Poquita fe
Candela Peña por Furia
Carla Quílez por Yakarta
Carolina Yuste por La canción
Mejor actor protagonista de una serie
Javier Cámara por Yakarta
Raúl Cimas por Poquita fe
Ricardo Gómez por La suerte. Una serie de casualidades
Álvaro Morte por Anatomía de un instante
Luis Zahera por Animal
Mejor actriz de reparto de una serie
Julia de Castro por Poquita fe
María Jesús Hoyos por Poquita fe
Rocío Ibáñez por Superestar
Natalia de Molina por Superestar
Betsy Túrnez por Pubertat
Leonor Watling por La vida breve
Mejor actor de reparto de una serie
Carlos Bernardino por La suerte. Una serie de casualidades
Eduard Fernández por Anatomía de un instante
David Lorente por Yakarta
Secun de la Rosa por Superestar
Manolo Solo por Anatomía de un instante
Premio Feroz DAMA al mejor guión de una serie
Rafael Cobos, Fran Araújo, Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante
Félix Sabroso, Juan Flahn por Furia
Juan Maidagán, Pepón Montero por Poquita fe
Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra, Claudia Costafreda por Superestar
Diego San José, Daniel Castro, Fernando Delgado-Hierro por Yakarta
Premio Feroz Arrebato de ficción
Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe
Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe
Estrany riu, de Jaume Claret Muxart
Silencio, de Eduardo Casanova
Los Tortuga, de Belén Funes
Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción
A nuestros amigos, de Adrián Orr
Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos
Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño González
Madrid, Ext., de Juan Cavestany
Tardes de soledad, de Albert Serra