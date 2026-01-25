El equipo de la serie Yakarta tras recibir el premio a ´Mejor serie dramática´. Foto: EFE/Brais Lorenzo

El equipo de la serie Yakarta tras recibir el premio a ´Mejor serie dramática´. Foto: EFE/Brais Lorenzo

Premios Feroz 2026: la lista completa de todos los ganadores

Mejor película dramática

Los domingos

Maspalomas

Romería

Sirât

Sorda

Mejor película de comedia

La cena

Decorado

Mi amiga Eva

Rondallas

Wolfgang

Mejor dirección

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por Maspalomas

Oliver Laxe por Sirât

Eva Libertad por Sorda

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Carla Simón por Romería

Mejor actriz protagonista de una película

Ángela Cervantes por La furia

Miriam Garlo por Sorda

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Nora Navas por Mi amiga Eva

Blanca Soroa por Los domingos

Mejor actor protagonista de una película

Mario Casas por Muy lejos

Álvaro Cervantes por Sorda

Sergi López por Sirât

Jose Ramon Soroiz por Maspalomas

Alberto San Juan por La cena

Mejor actriz de reparto de una película

Nagore Aranburu por Los domingos

Iraia Elias por Un fantasma en la batalla

Elena Irureta por Sorda

Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa

Elvira Mínguez por La cena

Mejor actor de reparto de una película

Asier Etxeandia por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

Joaquín Núñez por Los Tigres

Miguel Rellán por El cautivo

Kandido Uranga por Maspalomas

Premio Feroz DAMA al mejor guión de una película

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Jose Mari Goenaga por Maspalomas

Carla Simón por Romería

Oliver Laxe, Santiago Fillol por Sirât

Eva Libertad por Sorda

Mejor música original

Alejandro Amenábar por El cautivo

Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por Daniela Forever

Aránzazu Calleja por Maspalomas

Ernest Pipó por Romería

Kangding Ray por Sirât’

Mejor tráiler

Alberto de Toro por La cena

Mikel Garmilla por Maspalomas

Aitor Tapia, Manel Barriere por el tráiler final de Los domingos

Miguel Ángel Trudu, Jorge García Soto por Romería

Aitor Tapia por Sirât

Mejor cartel

Jimena Merino, Álvaro León, Luis León, David Herranz por el cartel final de Los domingos

Dan Petris, Jaume Caldés por Muy lejos

Jose A. Peña, Quim Vives por Romería

Daniel Requena, Alba Vence, Quim Vives por Sirât

Ana Dominguez, Rafa Castañer por Tardes de soledad

Mejor serie dramática

Anatomía de un instante. Producida por José Manuel Lorenzo, Domingo Corral, Manuela Ocón Aburto, Fran Araújo.

La canción. Producida por Susana Herreras, Fran Araújo, Pepe Coira, Ignacio Corrales.

Pubertat. Producida por Oriol Maymó, Miriam Porté.

La ruta Vol 2: Ibiza. Producida por Montse García, Nacho Lavilla, Eduardo Villanueva.

Yakarta. Producida por Fran Araújo, Diego San José, Alejandro Flórez, Javier Méndez.

Mejor serie de comedia

Animal. Producida por Aitor Gabilondo, Jota Aceytuno.

Furia. Producida por Santi Botello, Tedy Villalba Jr., Antonio Trashorras, José María Caro.

Poquita fe. Producida por Juan Maidagán, Pepón Montero, Fran Araújo, Pepe Ripoll.

La suerte. Una serie de casualidades’. Producida por Sofía Fábregas, Luis Santamaría, Pablo Guerrero, Paco Plaza.

Superestar. Producida por Javier Ambrossi, Javier Calvo.

La vida breve. Producida por Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Susana Herreras.

Mejor actriz protagonista de una serie

Anna Castillo por Su Majestad

Ingrid García-Jonsson por Superestar

Esperanza Pedreño por Poquita fe

Candela Peña por Furia

Carla Quílez por Yakarta

Carolina Yuste por La canción

Mejor actor protagonista de una serie

Javier Cámara por Yakarta

Raúl Cimas por Poquita fe

Ricardo Gómez por La suerte. Una serie de casualidades

Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Luis Zahera por Animal

Mejor actriz de reparto de una serie

Julia de Castro por Poquita fe

María Jesús Hoyos por Poquita fe

Rocío Ibáñez por Superestar

Natalia de Molina por Superestar

Betsy Túrnez por Pubertat

Leonor Watling por La vida breve

Mejor actor de reparto de una serie

Carlos Bernardino por La suerte. Una serie de casualidades

Eduard Fernández por Anatomía de un instante

David Lorente por Yakarta

Secun de la Rosa por Superestar

Manolo Solo por Anatomía de un instante

Premio Feroz DAMA al mejor guión de una serie

Rafael Cobos, Fran Araújo, Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante

Félix Sabroso, Juan Flahn por Furia

Juan Maidagán, Pepón Montero por Poquita fe

Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra, Claudia Costafreda por Superestar

Diego San José, Daniel Castro, Fernando Delgado-Hierro por Yakarta

Premio Feroz Arrebato de ficción

Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe

Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe

Estrany riu, de Jaume Claret Muxart

Silencio, de Eduardo Casanova

Los Tortuga, de Belén Funes

Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción

A nuestros amigos, de Adrián Orr

Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos

Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño González

Madrid, Ext., de Juan Cavestany

Tardes de soledad, de Albert Serra