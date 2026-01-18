Premios del Cine Europeo: 'Valor sentimental' arrasa con seis galardones y 'Sirat' reina en las categorías técnicas

Joachim Trier posa con el premio del Cine Europeo al mejor director por 'Valor sentimental'. A la derecha, Oliver Laxe con uno de los galardones técnicos cosechados por 'Sirat'. Fotos: EFE/EPA/Clemens Bilan / Movistar Plus+

La 38.ª edición de los Premios del Cine Europeo coronó en Berlín a la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, como gran vencedora de la noche, mientras la española Sirat, de Oliver Laxe, arrasó en los apartados técnicos y consolida su carrera hacia los Oscar.

Valor sentimental se impuso como mejor película europea y sumó un total de seis galardones, convirtiéndose en el título dominante de la gala celebrada en la Haus der Kulturen der Welt de Berlín.

La cinta de Trier, un drama familiar sobre el reencuentro de un cineasta ausente con sus dos hijas, se llevó además los premios a mejor dirección, mejor actor (Stellan Skarsgård), mejor actriz (Renate Reinsve), mejor guion (Joachim Trier y Eskil Vogt) y mejor banda sonora original (Hania Rani).

Sirat, que el domingo pasado se fue de vacío en los Globos de Oro, esta vez no obtuvo ninguno de los cuatro grandes premios a los que aspiraba —película, dirección, actor (Sergi López) y guion—, pero hizo pleno en las categorías técnicas a las que estaba nominada.

De las ocho disciplinas de oficio en liza, la producción española se alzó con cinco: mejor fotografía (Mauro Herce), mejor montaje (Cristóbal Fernández), mejor diseño de producción (Laia Ateca), mejor diseño de sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas) y mejor dirección de casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo).

El palmarés técnico apuntaló el prestigio de un equipo español que ya venía respaldado por la crítica internacional, con la imagen hipnótica de Herce, el pulso de montaje de Fernández y la poderosa atmósfera sonora firmada por Praderas, Villavieja y Casanovas en estrecha compenetración con la música electrónica de Kangding Ray.

El trabajo de Laia Ateca en el diseño de producción y el trío de casting Acimi-Bértolo-Rodrigo confirma a Sirat como uno de los títulos de referencia del cine europeo reciente en lo que respecta a construcción visual y elección de intérpretes.

Fuera de la pugna entre Valor sentimental y Sirat, el documental croata Fiume o Morte se impuso a la española Tardes de soledad, de Albert Serra, en la categoría de mejor documental, mientras que la francesa Arco fue reconocida como mejor película de animación frente a la española Olivia y el terremoto invisible.

En el resto del palmarés técnico, el alemán Sound of Falling destacó con el premio a mejor diseño de vestuario (Sabrina Krämer), en una edición que repartió reconocimientos pero dejó claro el dominio artístico de Trier y el músculo formal de Laxe.

Sirat, camino a los Oscar

El pleno técnico de Sirat en los Premios del Cine Europeo refuerza la carrera internacional de la película, ya incluida por la Academia de Hollywood en la prelista hacia la nominación al Oscar en cinco categorías —incluida mejor película internacional— y presente también en las preselecciones de los BAFTA.

Tras su paso por Cannes, donde ganó el Premio del Jurado ex aequo y el Cannes Soundtrack, y su presencia en festivales como Chicago, Denver o Montclair, el filme de Laxe producido por Movistar Plus+ llega a la recta final de la temporada de premios como uno de los títulos europeos más influyentes del año, avalado por listas de cabeceras como Sight and Sound, The Hollywood Reporter, IndieWire o The New Yorker.