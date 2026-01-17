'La cena', protagonista por sorpresa de los Goya con ocho nominaciones: las claves de la película que se ríe de Franco

La película La cena, dirigida por Manuel Gómez Pereira, fue la protagonista inesperada en las nominaciones a los Premios Goya 2026. Con ocho candidaturas, entre ellas la de mejor película, se postula como una de las favoritas para la ceremonia de entrega, que se celebrará el próximo sábado 28 de febrero en Barcelona. Junto a la ausencia de Sergi López (Sirât) entre los candidatos al mejor actor protagonista y la desatención de la Academia a Romería, de Carla Simón, La cena es una de las sorpresas.

Afortunadamente, hace mucho que no es noticia que una comedia popular compita por los galardones más importantes de los Goya. Lo que no es tan habitual es que el cine español apueste por un humor tan arriesgado y que, además, lo resuelva con tanta solvencia.

A menudo, las películas sobre la Guerra Civil y el franquismo encallan en planteamientos esquemáticos y presentan personajes demasiado maniqueos. Por no hablar de la motivación lacrimógena con la que normalmente se han urdido las tramas.

El acercamiento de La cena a una de las temáticas más manoseadas de nuestro cine es muy distinto. Solamente el humor, su principal divisa, la distingue de la inmensa mayoría, pero además tiene el mérito de satirizar el franquismo y burlarse del propio dictador, atrevimiento que, de modo tan explícito, muy pocos han emprendido.

Es cierto que La cena no renuncia al arquetipo –el falangista encarnado por Asier Etxeandia es el personaje más contorneado–, por mucho que los trazos empiecen a difuminarse muy pronto. Lo mismo que, a través del amplio y diverso elenco, se da cuenta de la estrecha jerarquía que imperaba en el Movimiento, así como la cruenta enemistad entre vencedores y vencidos.

Sin embargo, lo que prevalece es la sátira social –muy berlanguiana– de una España condenada al patetismo y mediatizada por la picaresca, donde los arribistas son capaces de vender su alma al diablo para salir de la miseria y la dignidad solo está al alcance de quien, a riesgo de perder la vida, se niega a someterse a más humillaciones.

El guion, a cargo de Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano y el propio Gómez Pereira, parte de la obra teatral La noche de los generales, de José Luis Alonso de Santos. Fue estrenada en 2008, diez años después de ser concebida, y en el reparto figuraban actores como Sancho Gracia, que fue quien le hizo llegar el libreto a Gómez Pereira.

El director de Boca a boca (1995) y Oristrell coincidieron por primera vez en el rodaje de Bajarse al moro (1988). El primero era ayudante de dirección de Fernando Colomo y el segundo, guionista de la película, que era precisamente una adaptación de otra obra de Alonso de Santos. García Serrano, por su parte, participó junto a ellos en las exitosas comedias románticas de los 90 y comienzos de los 2000. Ahora vuelven a formar equipo en La cena.

Han transcurrido solo dos semanas desde que acabó la guerra y Franco va a celebrar un convite junto a sus gerifaltes en el Hotel Palace, convertido en hospital de contienda. Los cocineros están en prisión, pero solo por ese día volverán a su oficio para preparar el menú. Todo sea por agradar al Generalísimo.

Xavier Francés encarna a Franco en 'La cena'

Los cautivos no están dispuestos a regresar a la cárcel, donde está previsto que sean fusilados, así que preparan un plan de fuga que desatará todo tipo de enredos. El teniente Medina (Mario Casas) y el metre del hotel, Genaro (Alberto San Juan, espléndido), son los personajes con mayor recorrido, pero prácticamente todos ellos serán cruciales en la resolución de la trama, un engranaje muy bien armado.

Producida por Cristóbal García (Segundo premio), La cena incluye nuevos personajes y escenarios que no aparecían en la obra de Alonso de Santos. En esta, por cierto, no estaba Franco, mientras que en la película tiene una presencia relevante hacia la recta final. Xavier Francés se suma a la nómina de actores –Juan Diego (Dragón Rapide, 1986), Manuel Alexandre (Los últimos días de Franco, 2008) y Juan Echanove (Madregilda, 1993), entre otros– que ya interpretaron al dictador.

Es difícil, en los tiempos de la polarización y la piel fina, que una película con el arrojo de La cena ponga de acuerdo a la crítica y al público. Los medios españoles también la abrazaron con entusiasmo en 2025, cuando tuvo lugar su lanzamiento. Fue la quinta película más vista del cine español del año, con 611.853 espectadores y una recaudación de 3.747.320 euros. Durante estos días sigue en la parte alta del ranking, a pesar de que se estrenó en octubre.

El 28 de febrero sabremos si los Goya confirman el esperanzador camino que ha tenido hasta ahora, aunque Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, parte como la mejor posicionada. Además de la candidatura a mejor película, de La cena están nominados Alberto San Juan en la categoría de actor protagonista, Elvira Mínguez como actriz de reparto y Nora Hernández como actriz revelación.

Además, Gómez Pereira, Oristrell y García Serrano compiten por el mejor guion adaptado, Víctor Manuel opta a la mejor canción por Y mientras tanto, canto, Koldo Vallés a la mejor dirección artística y Helena Sanchís al mejor diseño de vestuario.