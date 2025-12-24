'Father Mother Sister Brother': Jim Jarmusch compone un haiku contra la hostilidad del mundo

Pese a tratarse de uno de los directores más cinéfilos y melómanos –es integrante de la banda de rock marginal SQÜRL–, Jim Jarmusch (Akron, 1953) ha declarado en más de una ocasión que sus padrinos artísticos son los poetas de la Escuela de Nueva York.

En concreto, Jarmusch acompasó su película Paterson (2016) al son de los versos de Ron Padgett, mientras que Anne Waldman aparece en una fotografía como la esposa fallecida del personaje al que da vida Tom Waits en Father Mother Sister Brother, la nueva maravilla del cineasta de Ohio.

En cuanto a Frank O’Hara, el miembro más distinguido del grupo de rapsodas neoyorquinos, Jarmusch ha reivindicado repetidamente su manifiesto de 1959 titulado Personismo, donde el autor de Lunch Poems celebró, con ánimo paródico, una poesía afincada en una inmediatez personal, pero desvinculada de todo impulso confesional.

Según O’Hara, un buen poema debía “dirigirse a una persona (al margen del propio autor), insinuando matices de amor sin destruir la fertilidad vulgar del amor, y sosteniendo el vínculo del poeta con el poema sin permitirle distraerse amorosamente con la persona lectora”. En este singular enclave lírico, entre la implicación afectiva y la abstracción despersonalizada, cabe rastrear la magia llana y distanciada del director de Extraños en el paraíso (1984).

En Father Mother Sister Brother –un título que, de por sí, invita al recitado poético–, Jarmusch despliega su habitual repertorio de semblantes impávidos y diálogos lacónicos a lo largo de un relato en tres partes que remite a los filmes episódicos del propio autor: Mystery Train (1989) y Noche en la tierra (1991). Aunque, en este caso, el vínculo entre las historias no es una ciudad (Memphis) o una localización (el interior de un taxi), sino una coyuntura familiar. De este modo, los tres capítulos de Father Mother... –la mejor película de Jarmusch desde Sólo los amantes sobreviven (2013)– comienzan con dos hermanos o hermanas que van de camino hacia la casa de alguno de sus progenitores.

En el sensible e irónico primer episodio, ambientado en Nueva Jersey, Adam Driver y Mayim Bialik visitan a un Tom Waits que, para la ocasión, se disfraza de hombre común de la América pueblerina, una criatura tan entrañable como impenetrable, que afirma pasar penurias económicas mientras luce un Rolex en la muñeca.

Luego, en la segunda sección, situada en un barrio residencial de Dublín, Cate Blanchett y Vicky Krieps intercambian oleadas de acidez con su madre, una refinada autora de best sellers a la que encarna Charlotte Rampling. Y, finalmente, como guinda del pastel, el tercer capítulo presenta a una pareja de hermanos gemelos afroamericanos (Indya Moore y Luka Sabbat) que visita el apartamento parisino de sus padres, fallecidos en un accidente de avión.

Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps, en un momento de la película

Colmada de estampas bucólicas, himnos cosmopolitas y personajes que van por la vida dándolo todo (un “todo” altamente condicionado por las herencias familiares), Father Mother... invita, por lo general, a compartir una media sonrisa cómplice con los personajes. Aunque, cuando finalmente acompañamos a los huérfanos en su visita al piso vacío de sus padres, la película alcanza tales cotas de belleza y melancolía que dan ganas de llorar de pura felicidad.

Y, por si esto no fuera suficiente, Jarmusch saca un partido extraordinario de las repeticiones con variaciones, que ilustran la alergia del autor de Dead Man (1995) a la uniformidad y lo dogmático. En los tres episodios de Father Mother... afloran múltiples referencias a los signos del zodíaco, a las diferentes maneras de beber agua, a la manía general de hacer listas (un mal cinéfilo) y a las coincidencias cromáticas en las vestimentas. Pequeños detalles que cuentan tanto como las historias, y que resplandecen bajo la cálida voz de Annika Henderson, que imita a Nico y a Dusty Springfield en su memorable reinterpretación de los temas These Days y Spooky.

Además de una sugerente banda sonora y un fuerte acento lírico, Father Mother... convoca otras constantes de la obra de Jarmusch, desde la diáfana labor de puesta en escena hasta una comicidad asordinada, pasando por un conjunto de criaturas excéntricas, portavoces de un imaginario cercano a los postulados del anarquismo. Y todavía más, como es habitual en el autor de Flores rotas (2005), la película construye su cadencia morosa sobre un conjunto de deliciosos tiempos muertos en los que, a la luz del silencio, se forjan momentos de enigmática y reveladora intimidad.

Todos estos rasgos, que conectan al director neoyorquino con autores como Jean Vigo, Jean-Pierre Melville o Aki Kaurismäki, aparecen en Father Mother... tocados por un deje singular, ligeramente apartados del aura bohemia y el modelo itinerante que suele caracterizar las obras de Jarmusch. En realidad, el referente que se impone aquí es el japonés Ozu, quien supo meditar con serenidad y estoicismo acerca de los claroscuros familiares, la belleza de lo cotidiano y la dimensión trascendente del transcurso del tiempo.

Luka Sabat e Indya Moore, en 'Father Mother Sister Brother'

Desde esta perspectiva, resulta tentador comprender Father Mother… como una suerte de haiku fílmico pensado para amortiguar durante 110 minutos (y el resto de nuestras vidas) el frenesí, la hostilidad y la desolación que se empeña en imponernos la realidad contemporánea.