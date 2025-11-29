Isaki Lacuesta: "En el rodaje de 'Flores para Antonio' vivíamos dos catarsis por la mañana y dos por la tarde"

¿Qué libro está leyendo?

Envoltura, historia y síncope, de Isabel de Naverán y los poemas completos de Szymborska.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Entre Montaigne, Diderot, Borges, Michaux y Conrad intentaron enseñarme algo.

Si no hubiera podido dedicarse a esto del cine, ¿qué hubiera querido ser?

Cantamañanas. De hecho, he montado la banda Fantasma Sur, con Alondra Bentley e Ylia y Albert Coma, y ahora estamos presentando en vivo los temas del primer disco, que saldrá el año que viene. De momento podéis ver el videoclip de The Ghost Said.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

El concurso de Cante Jondo en la Granada de 1922. Ahí estaban la Niña de los Peines, Chacón, Falla, el joven Lorca, Gómez de la Serna, el niño Manolo Caracol, Bataille, Neville, Rusiñol… Imagínate qué locura.

¿Qué tipo de viaje propone Flores para Antonio?

Es un viaje emocional: una hija, Alba, buscando conocer a su padre Antonio, al que perdió cuando tenía ocho años. Alba y su familia no habían hablado mucho del tema y haciendo la película han descubierto, como dice Lolita, que las heridas se curan hablando.

¿Lo más difícil de rodar Flores para Antonio?

Intentar contener las emociones. Pero enseguida vimos que no tenía sentido y les dimos rienda suelta. En la mayoría de los rodajes, el objetivo es conseguir que haya una catarsis. En Flores vivíamos dos catarsis por la mañana y otras dos por la tarde.

¿Cuál es su canción favorita de Antonio Flores?

Siete vidas y La espina. Cuando salieron, me identificaba con la sensibilidad a flor de piel, con esas metáforas tan explícitas. Y ahora que conozco la intrahistoria, me gustan aún más. Y me vuelven loco los temas que escribió para Rosario; de hecho, uno de mis momentos favoritos de la película es ver a Antonio y Rosario componiendo juntos y felices, mezclando rumba y funky, descubriendo su estilo. Qué maravilla.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Escucho en bucle los seis álbumes de Alondra Bentley.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Mmmm… Podría ser The Beatles. Get Back de Peter Jackson, o Misterios de Lisboa de Raoul Ruiz. Y echo de menos que alguien se atreva a producir series como los falsos documentales de Andalucía, un siglo de fascinación de Basilio Martín Patino. Me encantaría verlo y hacerlo.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Viviría en el cine de Renoir y no viviría en el de Haneke, lo cual no indica nada sobre sus calidades respectivas.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Muchas veces, ante un cuadro de Van Eyck, en un concierto de PJ Harvey… De joven tenía que salirme de sitios maravillosos. Luego descubrí que no sabía respirar bien y estaba hiperventilando.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Que se movilice el arte en función de intereses económicos o políticos, en vez de por la felicidad que nos regala.

Un placer cultural culpable.

La verdad sobre el caso Vivès, el cómic de Bastien Vivès.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

Estuve hace poco en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que es un caso de éxito muy insólito, tan atrevido, fructífero y sostenido en el tiempo. Y también visité la Fundación Antonio Pérez, que, con su colección de objetos encontrados, es uno de los museos más inspiradores de España. Sales a la calle mirando diferente, encontrando ideas y belleza en cada esquina.

España es un país…

Hasta que se demuestre lo contrario.