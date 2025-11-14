El Festival de Cine de Gijón trae de vuelta a Daniel Day-Lewis y proyecta el León de Oro de Jim Jarmusch

“El auténtico cine independiente”. Bajo ese lema, se despliega la programación de un Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) que celebra su 63 edición a partir de este viernes, y hasta el día 22, con una programación cargada de voces audaces, renovadoras y únicas de la cinematografía mundial.

El festival arranca con Blue Moon, uno de los últimos trabajos del cineasta estadounidense Richard Linklater, que se adentra en la historia de Lorenz Hart (Ethan Hawke), legendario letrista que, junto al compositor Richard Rodgers (Andrew Scott, que fue premiado en Berlín), formó uno de los dúos creativos más importantes de la historia del musical americano, responsables de temas inmortales como Blue Moon o My Funny Valentine.

La clausura correrá a cargo de la película francesa El gran arco, el nuevo largometraje del director Stéphane Demoustier, una de las voces más sólidas del cine francés actual. Entre una y otra película, el festival estrena algunos de los títulos más esperados por la cartelera española, así como los que han marcado el devenir de los principales festivales de 2025.

Destaca, por ejemplo, el esperado regreso a la pantalla de Daniel Day-Lewis tras su retiro en 2017 con El hilo invisible (Paul Thomas Anderson). Lo hace en Anémona, ópera prima de su hijo Ronan Day-Lewis, con quien ha escrito el guion. La película sigue a un recluso con problemas emocionales al que su hermano, interpretado por Sean Bean, intenta convencer para que regrese a casa.

La película compite en la sección Albar, al igual que las de Linklater y Demoustier, donde aparecen otros autores destacados, como el del director surcoreano Hong Sangsoo, un clásico del festival con tres premios a la mejor película, que estrena un nuevo drama minimalista marca de la casa, What Does That Nature Say To You, o el rumano Radu Jude, otro cineasta galardonado en FICX, que presenta Kontinental ‘25, sátira sobre el drama inmobiliario.

En Albar también comparece el cineasta estadounidense Ira Sachs, autor muy vinculado a la temática queer, que trae a Gijón Un día con Peter Hujar, que aborda la figura del fotógrafo Peter Hujar (Ben Whishaw); o el español Luis Miñarro, legendario productor de cine de autor que amplía su faceta de director con Emergency Exit, última película en la que apareció Marisa Paredes.

La sección oficial está compuesta tanto por Albar como por las secciones Retueyos, donde comparecen talentos emergentes con sus primeras, segundas o terceras películas, y FICX Premiere, con autores de trayectoria consolidada como el canadiense Denis Côté, el lituano Sharunas Bartas o la portuguesa Rita Azevedo.

Marisa Paredes en 'Emergency Exit'

Entre los pases especiales, habrá películas tan esperadas Father Mother Sister Brother, con la que el icónico cineasta estadounidense Jim Jarmusch ha conquistado el último León de Oro de Venecia, o Magallanes, filme del filipino Lav Diaz en la que el actor mexicano Gael García Bernal interpreta al navegante portugués.

En esta sección no competitiva también aparece Back Home, la nueva obra del gran autor malasio-taiwanés Tsai Ming-liang, Oso de Oro en la Berlinale de 1994 gracias a Viva el amor; o Ariel, el nuevo trabajo del cineasta gallego Lois Patiño, una inmersiva y onírica relectura de La Tempestad de Shakespeare con Irene Escolar como protagonista.

En Esbilla, que recoge algunos de los mejores frutos de la cosecha audiovisual de 2025, estarán filmes como La grazia, en donde el italiano Paolo Sorrentino vuelve a aliarse con el actor Toni Servillo para abordar la historia de un político demócrata, humanista y cristiano, o El agente secreto, un thriller protagonizado por Wagner Moura con el que el brasileño Kleber Mendonça Filho ganó el premio al mejor director en Cannes.

En esta sección vuelve a aparecer Richard Linklater con Nouvelle Vague, un homenaje vibrante a la generación homónima francesa, que reconstruye el caótico y revolucionario rodaje de Al final de la escapada de Jean-Luc Godard en 1959.

En la sección Crossroads, en colaboración con el Festival de San Sebastián, estarán títulos como La voz de Hind, de la tunecina Kaouther Ben Hania, película que aborda el drama en Gaza y que se llevó el León de Plata en Venecia y el Premio del Público en San Sebastián, o Nuestra tierra, documental de la argentina Lucrecia Martel sobre el asesinato del líder indígena Chocobar y el proceso judicial que le siguió.

La nómina de premiados también es destacada. La directora japonesa Naomi Kawase, cuya filmografía es una meditación poética sobre los lazos familiares y el ciclo de la vida, recibirá el premio especial Gijón Plató. Por su parte, el Premio de Honor recaerá en el cineasta argentino Lisandro Alonso, una de las miradas más diferenciales del cine de autor, con películas como Jauja.

El Premio Isaac del Rivero a la Trayectoria Artística se concederá a Massiel. Conocida por su hito en Eurovisión con La, la, la, Massiel ha trascendido la música actuando en obras de Bertolt Brecht y Shakespeare, y dejando su huella en el cine a las órdenes de Pedro Olea, Ana Mariscal, Angelino Fons o Fernando Colomo. Además, la actriz Vicky Peña recibirá el Premio Comadre de Cine 2025 y la cineasta Pilar Palomero será reconocida con el Premio Especial Retueyos.

En cuanto a los tradicionales focos, el FICX honrará a la directora canadiense Sophy Romvari, una de las jóvenes figuras más influyentes del cine independiente por su cine híbrido que explora los límites de la identidad y la memoria, y a la artista visual francesa Laure Prouvost, ganadora del prestigioso Premio Turner. Además, el festival también ofrecerá la retrospectiva de la cineasta astur-venezolana Elena Duque, cuyo trabajo se mueve en la frontera entre la animación y el collage.