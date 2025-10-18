Seminci retrata los conflictos mundiales con un festín de cine de autor y grandes estrenos nacionales

Un festín del mejor cine de autor mundial y un potente retrato de las tensiones geopolíticas contemporáneas. Así se presenta la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, que celebra su 70 edición del 24 de octubre al 1 de noviembre.

La nómina de cineastas convocados por los programadores comandados por José Luis Cienfuegos, en su tercer año al frente del festival, es tan sugerente como variada, con propuestas que han triunfado en Cannes y Venecia y esperados estrenos de algunos de los mejores directores españoles.

Destaca en el menú la adaptación que la directora chino-estadounidense Chloé Zhao (Nomadland) ha realizado de la novela superventas Hamnet, de Maggie O'Farrell, con Jessie Buckley y Paul Mescal como protagonistas. La esperada película se ha incorporado al festival a última hora, tras conquistar en el Festival de Toronto el prestigioso Premio del Público.

Inaugura la sección oficial Isabel Coixet con Tres adioses, drama romántico rodado en italiano y protagonizado por Alba Rohrwacher y Francesco Carril a partir de una novela de Michela Murgia, y la clausura Siempre es invierno de David Trueba, que por primera vez adapta a la gran pantalla una de sus propias novelas, Blitz, y que vuelve a aliarse con David Verdaguer tras el éxito de Saben aquel.

Tanto Coixet como Trueba están fuera de concurso. Sí compiten por la Espiga de Oro desde unas leyendas del cine social europeo como los hermanos Dardenne, con Recién nacidas, hasta la estrella de Hollywood Kristen Stewart, con su debut en la dirección La cronología del agua.

Entre los nombres internacionales, engalanan la sección oficial nombres como el chino Bi Gan, que revolucionó el pasado festival de Cannes con el viaje onírico de Resurrection; el filipino Lav Diaz, que se hizo con el Gran Premio del Jurado en Berlín por Magallanes, monumental crónica del viaje del explorador portugués; o la estadounidense Kelly Reichardt, gran representación del cine independiente americano, que presenta una peculiar heist-movie protagonizada por el pujante Josh O’Connor en The Mastermind.

Otros grandes nombres del cine europeo entrarán en liza por los grandes premios del festival: los alemanes Christian Petzold (Mirrors Nº3) y Mascha Schilinski (Sound of Falling, Premio del Jurado en Cannes), los húngaros Ildikó Enyédi (Silent Friend) y László Nemes (Orphan), los italianos Gianfranco Rosi (Below the Clouds, Premio Especial del Jurado en Venecia) y Pietro Marcello (Duse), el israelí Nadav Lapid (Yes), el ucraniano Sergei Loznitsa (Dos fiscales)...

'Sound of Falling'

Además, la directora francesa Mia Hansen-Love, autora de un cine intimista y delicado, con grandes títulos como El porvenir (2016) o La isla de Bergman (2021), recibirá una de las tres Espigas de Honor del festival. Las otras irán a manos del carismático actor español Luis Callejo y a las escuelas de cine ECAM y ESCAC.

Las películas españolas que sí compiten por la Espiga de Oro son Golpes, thriller criminal con el que debuta en la dirección el reputado guionista Rafael Cobos, colaborador habitual de Alberto Rodríguez; Subsuelo, desembarco en el suspense de Fernando Franco; y Cuando un río se convierte en mar, película de Pere Vilà Barceló por la que el actor Àlex Brendemühl fue premiado en Karlovy Vary. Por su parte, Judith Colell también está en la sección oficial, aunque fuera de concurso, con Frontera.

Además, Seminci estrenará Yakarta, nueva colaboración de Diego San José y Javier Cámara tras Vota Juan. La serie, creada por el guionista de Celeste y dirigida por Elena Trapé, Cámara y Fernando Delgado-Hierro, sigue a un exjugador olímpico de bádminton que descubre en una adolescente (Carla Quílez) la oportunidad de cumplir su sueño de competir en Indonesia.

Entre los 224 títulos (incluyendo 29 estrenos mundiales y 103 nacionales) que proyecta Seminci, festival que hace gala de una vocación de escaparate del cine humanista, encontramos desde el sufrimiento palestino hasta la resistencia ucraniana, pasando por los dilemas de la adolescencia y la superación de los traumas familiares.

'Yakarta'

Prueba de ello será el ciclo retrospectivo Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid, que proyectará 17 largometrajes de ambos márgenes del Atlántico, coincidiendo con el 475 aniversario del primer debate moral sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La sección Punto de Encuentro se consolida como el espacio para descubrir nuevos talentos, con especial atención a jóvenes realizadores que exploran los dilemas de la adolescencia. Seminci estrenará en España 20 títulos internacionales dentro de esta sección, que año tras año se confirma como cantera de las voces emergentes del cine mundial. Un espacio para dejarse llevar.

Como proyecciones especiales, se mostrarán los documentales David Delfín. Muestra tu herida, dirigido por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz; Pendaripén. La historia silenciada del pueblo gitano, de Alfonso Sánchez; Las gafas de Isabel Coixet, de Santiago Tabernero, y El último arrebato, de Marta Medina y Enrique López Lavigne.

Especiales son también los títulos recuperados que se proyectarán en esta edición, desde El noveno, de Basilio Martín Patino, a El canal de Castilla, de Leopoldo Alonso Hernández, uno de los escasos testimonios filmados que se conservan anteriores a 1940, o Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe, un trabajo de ficción rodado en los años 90 en el poblado chabolista de La Cañada Real.