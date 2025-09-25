Muere un figurante en el rodaje de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis

Imagen de archivo de la Universidad Pontificia de Comillas (Cantabria), donde tuvo lugar el accidente. Foto: Europa Press

Un figurante de La bola negra, la próxima película de Los Javis, murió el pasado 4 de septiembre tras caerse por unas escaleras, según ha informado El Correo.

Enrique García García, que tenía 78 años y padecía párkinson, sufrió el fatal accidente el día 1, durante el rodaje del filme en una zona no rehabilitada de la Universidad Pontificia de Comillas, en la localidad cántabra.

A raíz de la caída sufrió un grave traumatismo craneoencefálico y falleció tres días después en el hospital, según informa el mismo periódico, que trató de comunicarse con la familia pero rehusó hacer declaraciones.

García, vecino de La Hayuela y arquitecto de profesión, era uno de los extras contratados por la empresa Los Esquiadores AIE.

Aún se están investigando las causas del accidente, que tuvo lugar en una zona no rehabilitada de la universidad. No se sabe si la caída se produjo por un tropiezo o un desvanecimiento.

Los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi. Foto: A. Pérez Meca / Europa Press.

Inmediatamente después del accidente, el equipo de la película llamó a una ambulancia. García fue trasladado al hospital de Sierrallana (Torrelavega), donde se comprobó que la lesión era de "alta gravedad", por lo que fue derivado al Hospital Marqués de Valdecilla, donde permaneció en observación hasta que falleció el jueves 4 de septiembre.

La bola negra es la nueva película de la pareja de directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, producida por Movistar Plus+ y Suma Content. Se basa en una obra de teatro inacabada de Federico García Lorca de la que se solo se conservan cuatro páginas.

Según adelantaron los cineastas, la película será "una reivindicación queer de una parte la historia de nuestro país". Narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia.

"Nos inspiró mucho la idea de que a Federico García Lorca lo mataran cuando iba a hacer esto y nunca pudo escribir una historia explícitamente de un hombre homosexual. Eso nos llevó a reflexionar sobre nuestra propia carrera, que hemos hecho muchas cosas queer, pero nunca hemos escrito sobre lo que significa ser un hombre homosexual", afirmaron.