Muere Robert Redford a los 89 años | Última hora y reacciones tras la muerte del conocido actor americano, en directo
El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto a los 89 años, según ha informado The New York Times.
El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto este martes en su casa de Utah a los 89 años, según ha informado The New York Times.
Su muerte, ocurrida en las montañas a las afueras de Provo, fue anunciada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Berger afirmó que había fallecido mientras dormía, pero no especificó la causa.
Primeras reacciones a la muerte de Robert Redford
Jake Tapper, presentador de la CNN, ha reaccionado en X al fallecimiento del actor norteamericano con un gif y un corto mensaje: "RIP Robert Redford".
RIP Robert Redford pic.twitter.com/cSNgcFb5kK— Jake Tapper 🦅 (@jaketapper) September 16, 2025
Inició su carrera como director a los 40 y ganó el Óscar con su ópera prima Gente corriente (1980), que obtuvo también el premio a mejor película.
Como actor, dejó huella en cintas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985). Además de su legado en la pantalla, impulsó el Festival de Sundance y defendió causas ambientales.
Se desconocen las causas de la muerte
