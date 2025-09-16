Robert Redford

Muere Robert Redford a los 89 años | Última hora y reacciones tras la muerte del conocido actor americano, en directo

El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto a los 89 años, según ha informado The New York Times.

El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto este martes en su casa de Utah a los 89 años, según ha informado The New York Times.

Su muerte, ocurrida en las montañas a las afueras de Provo, fue anunciada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Berger afirmó que había fallecido mientras dormía, pero no especificó la causa.

  2. Adiós a Robert Redford|Una leyenda del cine

    Inició su carrera como director a los 40 y ganó el Óscar con su ópera prima Gente corriente (1980), que obtuvo también el premio a mejor película.

    Como actor, dejó huella en cintas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985). Además de su legado en la pantalla, impulsó el Festival de Sundance y defendió causas ambientales.

  3. Se desconocen las causas de la muerte

    Según detalla The New York Times, su fallecimiento se ha conocido a través de un comunicado de la directora ejecutiva de la agencia de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK. Berger señaló que murió mientras dormía, aunque no precisó la causa.

  4. Muere Robert Redford | Última hora y reacciones

