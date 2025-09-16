Muere Robert Redford a los 89 años | Última hora y reacciones tras la muerte del conocido actor americano, en directo

El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto este martes en su casa de Utah a los 89 años, según ha informado The New York Times.

Su muerte, ocurrida en las montañas a las afueras de Provo, fue anunciada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Berger afirmó que había fallecido mientras dormía, pero no especificó la causa.

