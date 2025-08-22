'Agárralo como puedas': un gozoso regreso del humor surrealista y delirante que marcó los 80

Se hacían llamar ZAZ y su nombre era sinónimo de risas aseguradas. Los guionistas Jerry Zucker, Jim Abrahams y David Zucker escribieron algunas de las películas más desternillantes de finales de los 80.Son comedias inolvidables como Aterriza como puedas (1980), su primer gran éxito mundial, una parodia del "género de catástrofes" tan en boga en los 70 con películas como Aeropuerto (1970) o El coloso en llamas (1974).

En la divertidísima Top Secret! (1984) parodiaban el cine de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, desbordante de "ardor guerrero", como La gran evasión (1963) o El puente sobre el río Kwai (1957), en la que Val Kilmer se postulaba como un Elvis al mismo tiempo sublime y manipulado por el gobierno de Estados Unidos para su propaganda ideológica.

Agárralo como puedas, en España, tuvo su semilla en la serie televisiva Police Squad! en Estados Unidos, que se estrenó en 1982. Protagonizada por el icónico Leslie Nielsen, que llegó a bordar su papel de Drebin hasta extremos sublimes, era una parodia de productos televisivos de éxito de la época como M Squad, protagonizada por el duro entre los duros Lee Marvin. De aquella breve serie nacería después la trilogía cinematográfica que arrasó en taquilla.

Convertido en su madurez en héroe de acción de puñetazo fácil y rictus imperturbable en películas de Jaume Collet-Serra como Sin identidad (2011) o Non-Stop (2014), Liam Neeson a sus 73 años parece el idóneo para encarnar a Drebin, que en el imaginario cinematográfico ya era mayor cuando lo interpretaba Nielsen. Regresa la "brigada policial" en la que el audaz detective, disfrazado de niña con una piruleta o a tiro limpio, no tiene escrúpulos para que paguen los malos. Drebin se salta la ley a conciencia, disparando sin preguntar.

En una escena muy graciosa, recuerda mil muertos pero solo uno "blanco y por la espalda", cuyo nombre no ha olvidado. Aparece Pamela Anderson en la piel de una potencial femme fatale a lo Lauren Bacall o Bette Davis, con la que Liam Neeson está viviendo un romance en la vida real que ha asombrado al mundo por su intensidad y lo tórrido de la relación.

Anderson, muy graciosa, protagoniza algunas de las imágenes más delirantes, como la secuencia en la que acaban haciendo un trío con un muñeco de nieve que se revela como psicópata.

Es más de lo mismo para los veteranos que disfrutaron la vieja saga de los 80: una patrulla policial desastrosa pero de espíritu noble en su defensa de la ley a toda costa; una sucesión de gags visuales y verbales basados en el absurdo y también un cierto espíritu quijotesco de los uniformados, que siempre se enfrentan a poderes económicos y policiales que los superan.

Elogio de la locura

Podría ser fácil desdeñar estas películas como "chorras", pura banalidad absurda. Pero si son tan graciosas, y este reboot es todo lo divertido que podría esperarse, es porque detrás de su humor delirante y surrealista late una verdadera inteligencia.

Fotograma de 'Agárralo como puedas'.

Al "quitar pompa" a géneros como el policial en este caso o el patriótico bélico que abundó después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, estas películas también revelan una esencia profunda de la vida: su azarosidad, su futilidad y el absurdo de las vanidades humanas.

En este sentido, Agárralo como puedas se inscribe en una genealogía cultural más amplia: la que arranca con el dadaísmo de Tristan Tzara y Duchamp, pasa por el surrealismo de Buñuel y Dalí y desemboca en el teatro del absurdo de Beckett o Ionesco.

Los ZAZ, como los Monty Python en el Reino Unido, tradujeron estas operaciones vanguardistas al terreno del consumo popular, transformando el gesto elitista de las primeras vanguardias en una risa compartida por millones de espectadores.

Así, lo que aparenta ser una comedia "ligera" es en realidad un heredero legítimo de las corrientes que enseñaron a subvertir el lenguaje, a ridiculizar la autoridad y a desnudar lo solemne. Por eso, la risa que provoca Drebin no es banal: conecta con una tradición que entiende el humor como forma de resistencia cultural frente a lo serio, lo autoritario y lo solemne. Un auténtico elogio de la locura.