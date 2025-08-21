Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel: "Utilizan la misma lógica de terror"

Bardem en el Festival de San Sebastián antes de recoger el Premio Donostia 2023. Foto: Raúl Terrel / Europa Press

El actor Javier Bardem ha llamado públicamente "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje difundido a través de su red social Instagram.

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en 'La lista de Schindler'? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", ha denunciado.

En el mensaje, acompañado por su traducción al inglés, hace una analogía directa entre los crímenes de guerra cometidos por el régimen nazi durante el Holocausto y las acciones del ejército israelí en la actual ofensiva contra Gaza.

Asimismo, el actor acompaña sus palabras con un vídeo en el que aparece cómo dispara un tirador contra un grupo de personas.

Es habitual ver al actor español pronunciándose sobre temas polémicos de actualidad y relacionados con la vulneración de los derechos humanos en distintos ámbitos. Hace pocos días salió a la luz un manifiesto firmado por varias figuras del cine español, entre las que se contaba el español. En él, se acusaba al cineasta Christopher Nolan de contribuir a la represión de los saharauis por parte de Marruecos debido a que parte del rodaje de su película sobre la Odisea se estaba llevando a cabo en el Sáhara Occidental.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.