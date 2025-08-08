'Ponte en mi lugar de nuevo', el verdadero regreso de Lindsay Lohan y una Jaime Lee Curtis siempre irresistible

Jamie Lee Curtis y Lindsey Lohan en 'Ponte en mi lugar de nuevo'.

Las comedias familiares siguen siendo una de las bazas infalibles de las distribuidoras para salvar la tísica taquilla veraniega, basta con ver el fenómeno Padre no hay más que uno de Santiago Segura.

Por eso, tras el batacazo económico de Elio (Pixar, 2025), está claro que Disney aspira a recuperarse con el estreno de Ponte en mi lugar de nuevo, secuela del famoso remake de 2003, protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

Una madre y una hija, aparentemente opuestas, se ven condenadas a entenderse cuando un día se levantan literalmente en el cuerpo de la otra.

Basada en una novela de Mary Rodgers y en el filme original Freaky Friday (1976) protagonizado por Jodie Foster y Barbara Harris, la cinta de los 2000 (dirigida por Mark Waters) recaudó 160 millones de dólares en la taquilla mundial y le valió a Jamie Lee Curtis una nominación a Mejor Actriz en los Globos de Oro.

Con el éxito de la película y la sed nostálgica dosmilera de los espectadores, era de prever una secuela de una de las joyas de Disney, pero no que estuviese a la altura de la primera.

Han pasado dos décadas también en la vida de la familia Coleman y Anna (Lohan) ya no es una jovencita conflictiva, sino una madre soltera que debe lidiar con Harper, su hija adolescente (una prometedora Julia Butters), y Tess (Curtis) ha pasado de madre a abuela.

Como le ocurría a Tess en su momento, Anna intenta compaginar su exigente trabajo como mánager de una discográfica con la difícil tarea de ser una madre perfecta.

Las disputas familiares irán a más cuando decide dar un vuelco a su vida y casarse con Eric Davis (Manny Jacinto), un padre soltero londinense cuya hija, Lily (Sophia Hammons), es la archienemiga de Harper en el colegio.

Fotograma de 'Ponte en mi lugar de nuevo'.

Ambas adolescentes, tan dispares entre sí, se ven envueltas en esta turbia maldición familiar destinada a limar asperezas, todo a causa de una pitonisa de pacotilla.

Al mismo tiempo, Tess y Anna, veteranas ya en este juego, se convierten en una versión mucho más joven de ellas mismas.

La película, dirigida con un ritmo frenético por Nisha Ganatra, se ríe de aquellos que juran que jamás se convertirán en sus padres, explorando las eternas brechas generacionales que, como en el mito de Sísifo, parecen abocadas a repetirse.

La cinta se vale de esas diferencias entre los centennials, absorbidos por el FOMO, y los millennials y los boomers, rendidos al reiki y a los chakras como bote de resistencia, para ofrecer algunos de sus momentos más divertidos.

Porque Jamie Lee Curtis vuelve a bordar su papel de irresistible y descarada madurita, poseída por la vitalidad de una joven de 17 años. —"No comía lácteos desde la presidencia de Bush"—.

Lindsay Lohan, después de ocho años alejada de las pantallas, demuestra de nuevo que la comedia es lo suyo.

La actriz, que en los últimos años ha protagonizado películas comerciales de Netflix —Navidad de golpe (2022) y Un deseo irlandés (2025)— parece consagrar con esta su regreso al ecosistema de Hollywood.

Si aquella primera parte destilaba la estética rockera de los 2000 —muy The Hives, Simple Plan o Sum 41—, ahora la película se acerca mucho más al brillo pop-rock de estrellas como Chappell Roan u Olivia Rodrigo.

La cinta no teme ser una calcomanía de su antecesora, tanto por los numerosos easter eggs que dan continuidad al universo Freaky Friday como la reunión de todo el elenco original.

Su guion, aunque no difiere en exceso del original, resulta ingenioso al plantear si, en esta frenética era de redes sociales, influencers y gaslighting, las brechas generacionales se han transformado en muros infranqueables.

Aun así, la película deja entrever que, por difícil que parezca, todavía es posible ponerse en el lugar del otro.