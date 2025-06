Almodóvar a Los Javis: "Siempre he escrito lo que me ha salido del corazón, sin pensar si era lo adecuado para mi carrera"

Los Javis al borde de un ataque de nervios. Al menos Javier Ambrossi (Madrid, 1984), que a lo largo de toda una frenética jornada de rodaje no se ha acordado ni de beber un vaso de agua. “Al final acabé petando”, recuerda la mitad de la consolidada pareja sentimental y creativa que conforma junto a Javier Calvo (Murcia, 1991). “Me dio un ataque de ansiedad y tuve que ir al hospital”.

Sorprende que a cualquiera de estos dos auténticos entertainers, curtidos en programas de televisión como Operación Triunfo, Drag Race España o Mask Singer y a los que no les tembló el pulso para ponerse al frente de la gala de los Goya en 2024, les pueda provocar la producción de un ‘simple’ documental este colapso, más aún si añadimos al currículum la dirección de una de las series más ambiciosas y exitosas de la teleficción española, La Mesías (2023).

Pero en el vocabulario de Los Javis no aparece la palabra ‘simple’, y el reto es de los que encoge a cualquiera: rendir homenaje y, al mismo tiempo, enfrentarse cara a cara al maestro. En este caso, ese no es otro que Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949).

“Siempre ha sido nuestro director favorito”, asegura Ambrossi. “Tenía una gran influencia sobre nosotros incluso antes de que quisiéramos dirigir, cuando éramos actores. Pero es que hasta mis primeros momentos de deseo, cuando me planteaba mi propia homosexualidad, están relacionados con el cine de Almodóvar. Nos ha acompañado en todos los momentos de nuestra vida. Sentimos una mezcla de admiración y de agradecimiento hacia su obra y su trayectoria”.

Los Javis nunca han ocultado la influencia de Almodóvar en sus ficciones. Desde La llamada (2017) hasta La Mesías, pasando por otras series como Paquita Salas (2017-2019) y Veneno (2020), han mostrado un mundo de sororidad femenina, han reflejado la realidad LGTBIQ+ con una extravagante naturalidad y han buceado en los misterios de la fe y en los peligros del dogmatismo.

Todo ello son también rasgos de la obra del director manchego que se abordan, entre muchos otros, en la docuserie de tres capítulos Pedro x Javis, que llega a Movistar Plus+ el 19 de junio. “Ese humor que él utiliza para reflejar desde el costumbrismo de pueblo hasta lo más queer es algo que nos ha marcado”, explica Javier Calvo.

Una jugosa conversación

De esa admiración y de ese agradecimiento que sienten Ambrossi y Calvo por la obra almodovariana surge Pedro x Javis, un trabajo vertebrado por una jugosa conversación entre los tres cineastas. Almodóvar, que lamenta en broma haber hablado demasiado, se presta a repasar su carrera, aportando confesiones y memorias inesperadas.

Javier Ambrossi, Pedro Almodóvar y Javier Calvo, durante el rodaje de 'Pedro x Javis'. Foto: Mista

Entre ellas, proyectos que quedaron en el tintero, como un Blade Runner castizo en el que Chus Lampreave debía interpretar a una lavadora, o un ranking de su propia filmografía, en donde no duda a la hora de colocar sin contemplaciones a Kika (1993) y Los amantes pasajeros (2013) a la cola. Esa entrega del cineasta manchego no se debe tomar a la ligera, porque siempre se ha mostrado reacio a participar en este tipo de recapitulaciones.

“Es que tengo alergia a mi figura”, asegura a El Cultural el director de La habitación de al lado (2024). “Así que por naturaleza soy contrario a los estudios que me tienen como objeto. A mi hermano le he prohibido de hecho que se hagan biografías o biopics sobre mí. Si se cruzan con alguno, sepan que es falso. Pero, tratándose de Los Javis, sabía que harían algo interesante y me puse en sus manos.

"Además, la idea era hablar de mis películas", continúa el cineasta. "Inevitablemente, eso me lleva a hablar de mí, porque yo estoy proyectado en todas ellas y parapetado detrás de algunos personajes de manera muy evidente. Una vez que accedí, he tratado de ser muy sincero, porque es el modo de que salgan bien las cosas. Para mí la sinceridad no es una cuestión moral, sino práctica, por muy pudoroso que sea”.

Aunque hoy la complicidad es evidente entre los tres directores, la relación tardó un tiempo en consolidarse. “He huido de la dinámica fan y director mítico porque ahí no me siento cómodo”, explica Almodóvar. “Pero me gustó muchísimo La Mesías y fui muy exhaustivo a la hora de expresárselo a Los Javis. Inmediatamente hemos adquirido confianza, ahora somos amigos y sé qué libros leen, cuáles son las referencias del último guion que han escrito, lo que quieren, lo que están produciendo. Tenemos muchas cosas en común a pesar de la diferencia generacional”.

Pedro Almodóvar, Javier Calvo y Javier Ambrossi, durante la entrevista de 'Pedro x Javis'. Foto: Mista

“Es un tío muy divertido, muy hablador, muy generoso, muy bueno”, perfila Ambrossi al manchego. “Me ha sorprendido mucho a nivel humano. Aunque he de confesar que para mí ha sido complicado dialogar con alguien a quien admiro tanto, al principio no me salían las palabras”. Ahora, Almodóvar no solo ha acudido a alguna de las célebres fiestas del dúo, como aseguran en el documental, sino que incluso se ha arrancado a cantar en una de ellas.

Pedro x Javis, en cualquier caso, nos entrega mucho más que una conversación. Estamos ante un formato mestizo que juega con el making of o la telerrealidad para rascar confidencias en camerinos y ratos muertos a algunos de los íntimos colaboradores del cineasta que desfilan por la pantalla: desde su hermano Agustín y Esther García, pesos pesados de la productora El Deseo, al director de fotografía José Luis Alcaine o al músico Alberto Iglesias, pasando por las actrices que han marcado su cine, como Penélope Cruz, Julieta Serrano, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Loles León, Carmen Machi, Lola Dueñas o Leonor Watling. O un Antonio Banderas que se arranca a cantar Déjame recordar de Bola de Nieve con Refree al piano, canción que suena durante los créditos finales de La ley del deseo (1987).

Antonio Bandera y Refree, en 'Pedro x Javis'. Foto: Mista

“Me embarga un sentimiento de agradecimiento hacia todos ellos, porque son artistas muy grandes que sé que se habrían desarrollado aunque yo no hubiera aparecido en sus vidas”, asegura Almodóvar. “Tengo mucha suerte de haberme encontrado con ellos, porque eran los mejores compañeros posibles para los viajes que iba a emprender en cada película, que no son las que habitualmente se hacen en el mercado español. Todos ellos han conseguido que mis obras sean lo más parecido a lo que había soñado”.

“Es muy bonito ver cómo todos cuentan los inicios en los 80”, comenta Javier Calvo. “Pedro era un torrente de creatividad y de imaginación con una energía imparable y eso es lo que hizo que se convirtiera en una especie de líder espiritual para todos. Unió todas las piezas que estaban pululando por Madrid y las moldeó a través de su ansia de libertad para proyectarlas por el mundo”.

Al límite

Con tanto invitado y de tan ilustre pedigrí en Pedro x Javis, Calvo y Ambrossi se metieron en un buen embolado que les llevó al límite, más incluso que en sus proyectos más personales. “Estás con Pedro, que si viene Penélope, que no la conocíamos y había que estar a la altura, que recibes a Banderas, que hay que estar pendiente de Bibiana o Loles, que si llega una y no la otra”, recuerda Ambrossi.

Por si fuera poco, el programa incluye impactantes y emotivas actuaciones musicales de artistas punteros que giran habitualmente en la órbita de Los Javis, como Nathy Peluso, Guitarricadelafuente y Amaia, y que homenajean momentos concretos del cine almodovariano, con el objetivo de conectar con los más jóvenes. Pero también aparecen veteranos como Albert Pla o Luz Casal.

“Me emocionó mucho Luz Casal cantando Piensa en mí como ya hiciera en Tacones lejanos (1991), porque el plan era que Marisa Paredes estuviera sentada escuchándola”, cuenta Calvo. “Lamentablemente, no pudo ser, porque ella murió poco tiempo antes de grabar el programa, pero se puede sentir como realmente Luz se la canta a Marisa”.

“Como yo, la propia Luz también ha cambiado, le han pasado muchas cosas desde el 91 hasta ahora y lo veo en esta nueva versión”, explica Almodóvar. “Es muy original el modo en el que Los Javis han abordado este trabajo. Yo además no quería entrometerme en nada, no ha habido para nada lucha de egos”.

Nathy Peluso, en 'Pedro x Javis'. Foto: Mista

Almodóvar no acostumbra a volver a sus películas salvo si las circunstancias le obligan a ello. No hay mal que por bien no venga, ya que la conversación con Los Javis le ha permitido descubrir la coherencia de su trayectoria. “He llegado a una conclusión muy clara, que Pedro Almodóvar, director de cine y persona, es el mismo desde Pepi, Luci y Bom… (1980). Naturalmente, he ido evolucionando, algo inevitable aunque sea por un tema biológico. Pero, gracias a la creación de El Deseo, mi propia productora, soy dueño de todo lo bueno y lo malo que ha ocurrido en mi carrera, y eso es muy diferente a equivocarte por culpa de otro. Siempre he escrito lo que me ha salido del corazón, sin pensar si era lo adecuado para mi carrera”.

De esto también han tomado nota Los Javis, que ya cuentan con su propia compañía, Suma Content. “Sin duda, la creación de Suma nace del mismo deseo de libertad, de la necesidad de que todas las decisiones sean creativas y de que el dinero vaya a donde nos lo queramos gastar”, explica Calvo. “No necesitamos que nadie nos diga cómo hacer las cosas”.

Almodóvar, en todo caso, prefiere mirar hacia el futuro, que ahora mismo lleva por título Amarga Navidad, un filme que acaba de empezar a rodar con Bábara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado y Milena Smit y del que rehúsa dar más detalles.

“Sí, prefiero mirar hacia el futuro, aunque me genera incertidumbre, sobre todo en los últimos 10 años”, asegura el ganador de dos premios Oscar. “Quiero seguir escribiendo y dirigiendo películas, pero no sé cuándo llegará el momento en el que ya no tenga nada que contar. También está la incertidumbre natural de no saber si el próximo filme va a salir bien o mal, pero eso no me quita el sueño, es parte del juego y de la aventura. Una película es una cosa muy frágil. Puede engrandecerse por la colaboración con los demás, pero también puede desviarse. O, simplemente, puede pasar que no se te ocurra la manera de resolverla”.

Bucear en su identidad

Por su parte, el próximo paso en la carrera de Los Javis es La bola negra, el mismo que a Almodóvar le costó dar casi una década desde sus primeros cortometrajes: poner en el centro del relato la homosexualidad masculina y bucear en la propia identidad de una manera más clara. Almodóvar lo hizo por primera vez en La ley del deseo –una película a la que curiosamente no le concedieron financiación pública porque, según cuenta Agustín Almodóvar en el documental, en el ministerio le dijeron que era “una película de maricones”–.

El origen de La bola negra está en una obra inacabada de Federico García Lorca y en el fenómeno teatral de Alberto Conejero La piedra oscura, y cuenta las vidas conectadas de tres hombres en tres épocas distintas, unidas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia. En el reparto, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y dos actrices ligadas al maestro: Lola Dueñas, que ya estaba en La Mesías, y un mito como Penélope Cruz.

Rossy de Palma, Loles León y Bibiana Fernández. Foto: Mista

“Cuando estábamos en el proceso de guion, el propio Pedro nos sugirió que fuéramos más explícitos con lo que sentíamos, porque nuestras anteriores ficciones tenían representación de personas LGTBIQ+ y una mirada queer, pero escaseaban los personajes de hombres gais”, recuerda Ambrossi. “Además, todavía no hemos rodado nada explícitamente sexual, ni siquiera besos entre dos hombres, siempre lo hemos dejado en el terreno de lo simbólico. Pero lo vamos a hacer en La bola negra. No va a ser nada parecido en cuanto a temas a La ley del deseo, pero quizá sí en cuanto a espíritu”.

Pedro x Javis es, finalmente, una carta de amor que Ambrossi y Calvo le escriben a Almodóvar, que adquiere finalmente la forma de una bata de guatiné, esa que el director de Todo sobre mi madre (1999) usaba en los locos años de La Movida para actuar con McNamara y que ahora le regalan Los Javis al final de la docuserie.

“Él siempre ha dicho que todo director que se precie debe ponerse al menos una vez en la vida una bata de guatiné”, cuenta Calvo. “Y creo que tiene razón, porque esa persona sin complejos que ha sido Pedro es lo que le ha hecho estar más en contacto con sus intérpretes y que sus películas tengan ese equilibrio entre humor, emoción y tragedia. Le ha llevado a esa autenticidad. Es muy importante recordar esa bata de guatiné”.

“Yo creo que lo que quieren es que me la ponga y me lance de nuevo al escenario a cantar Suck It To Me”, contesta divertido Almodóvar. “Si a eso se le puede llamar cantar. Era la época del punk, ya sabes...”.