'Sus hijos después de ellos': réquiem por las oportunidades perdidas al ritmo de Metallica

Concebida como una cápsula del tiempo procedente de la década de 1990, Sus hijos después de ellos consolida a los hermanos (gemelos) Ludovic y Zoran Boukherma como autores de cabecera de un nuevo cine francés que no le hace ascos a la influencia de Hollywood.

Formados en la École de la Cité du Cinèma, la escuela fundada por Luc Besson, los Boukherma se dieron a conocer con Teddy (2020), una comedia fantástica que llevó hasta la sección oficial de Cannes el universo de la licantropía. Luego llegaría ¡Tiburón a la vista! (2022), otra comedia de terror con guiños al imaginario de Steven Spielberg.

Con estos antecedentes, no debería sorprender que el acercamiento de los Boukherma al relato de iniciación romántico esté más influenciado por las teen movies estadounidenses que por el canon del cine francés sobre adolescentes.

En definitiva, cuando los protagonistas de Sus hijos después de ellos se entregan al dolce far niente, no se echan a leer a Balzac, como hacía Antoine Doinel en Los 400 golpes (1959) de François Truffaut, y tampoco imitan a Chaplin como los estudiantes de Banda aparte (1964) de Jean-Luc Godard, sino que juegan con la consola al Street Fighter o miran en VHS Mal gusto (1987), el himno al gore de Peter Jackson.

En cualquier caso, Sus hijos después de ellos –un proyecto que iba a dirigir Gilles Lellouche, quien figura como productor y coprotagonista del filme– aleja a los Boukherma del cine fantástico y los acerca a un realismo que, pese a su alto grado de estilización, apunta a la denuncia de un cierto determinismo social.

En este sentido, el interés de los directores por los entornos de aliento proletario encuentra un perfecto acomodo en esta adaptación de la novela homónima de Nicolas Mathieu, que obtuvo el Premio Goncourt en 2018 y que convertía la ciudad ficticia de Heillange (una banlieu de ambiente campestre) en una bomba de relojería habitada por adolescentes en celo y familias disfuncionales.

Así, el eje romántico y el drama generacional de la película aparecen atravesados por un conjunto de conflictos de clase y tensiones interculturales que acaban perfilando una Francia marcada todavía por su pasado colonial.

Paul Kircher, en el filme

Sus hijos después de ellos arranca por todo lo alto gracias a la energía musical que los Boukherma imprimen al curso de la acción, tomando como referente esencial el cine de Martin Scorsese. Nada mejor que el Run to the Hills de Iron Maiden para encender las hormonas adolescentes de los protagonistas, quienes se entregan a la sensualidad de la mano del Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers.

El filme se beneficia además del magnetismo de su troupe de estrellas juveniles, encabezada por Paul Kircher, quien ha heredado el espíritu de inocencia interrumpida de su madre, la eterna Irène Jacob. Sin embargo, este fulgor inicial se va disipando a medida que el relato avanza, a golpe de elipsis, de un verano al siguiente.

Surge entonces la gravedad dramática –impulsada por el alcoholismo del padre del protagonista, interpretado por un Lellouche algo histriónico–, acompañada de una tendencia a la redundancia y la arritmia narrativa.

A la postre, y pese a todo, Sus hijos después de ellos logra articular una melancólica meditación sobre el marchitamiento de las ilusiones de juventud, un réquiem por las oportunidades perdidas al ritmo del Nothing Else Matters de Metallica.