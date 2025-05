Bono revoluciona Cannes rodeado de soldados ucranianos y presenta su documental más íntimo

Bono en el Festival de Cannes. Foto: Doug Peters / PA Wire / dpa - Only For Use In Spain

Bono revolucionó Cannes con la presentación fuera de competición del documental Bono: Stories of Surrender, dirigido por Andrew Dominik. La película adapta el espectáculo teatral Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief..., basado a su vez en la autobiografía del cantante, Surrender: 40 Songs, One Story.



El líder de U2 apareció en la alfombra roja junto a su amigo y guitarrista The Edge, el actor Sean Penn y un grupo de soldados ucranianos, en un gesto que combinó el espectáculo con una clara dimensión política.



Vestido de negro y con sus habituales gafas de cristales rosados, Bono firmó autógrafos y se tomó fotos con fans que llevaban horas esperándolo frente al Palacio de Festivales. Posteriormente posó con Amal Clooney, y más tarde volvió para unirse a su esposa, Alison Stewart, y tres de sus hijos: Jordan, Eve y Elijah.

Bono and The Edge at the #Cannes2025 premiere of ‘Bono: Stories Of Surrender’ pic.twitter.com/LJOM9C17PB — Screen International (@Screendaily) May 16, 2025



Cruzó la alfombra una tercera vez junto al equipo del documental, mientras sonaba The Showman (Little More Better), que él mismo cantó mientras era fotografiado, en uno de los momentos más performáticos de la jornada.

Dentro del Grand Théâtre Lumière, el cantante fue recibido con una ovación de casi diez minutos al término de la proyección. Emocionado, agradeció la presencia del público y dedicó unas palabras a Brad Pitt, uno de los productores, quien no asistió, según Bono, “porque habría robado el show”.



También aprovechó para recordar que el Festival de Cannes fue creado en 1946 como respuesta al fascismo de Mussolini y Hitler, y celebró que siga siendo una plataforma para denunciar guerras como la de Ucrania. Cerró con un “¡Slava Ukrayini! ¡Viva Francia! Y ahora, todos a dormir”.

Bono: Stories of Surrender, que se estrenará el 30 de mayo en Apple TV+, es una mezcla de concierto íntimo, monólogo teatral y documental. Filmado principalmente en blanco y negro, recoge fragmentos de los espectáculos que Bono ofreció en el Beacon Theatre de Nueva York en 2023, tras una gira europea en 2022. En escena aparece solo, acompañado por unas sillas que representan a personas clave en su vida: sus compañeros de U2 —The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.—, su esposa Alison y su padre Brendan.

Bono alterna recuerdos personales, canciones, humor, reflexión política y confesiones íntimas. Rememora su infancia en Dublín, marcada por la muerte de su madre cuando él tenía 14 años, y una relación compleja con su padre, quien le transmitió el amor por la ópera pero lo ignoraba emocionalmente.

Además, narra cómo su hermano mayor, Norman, le ofreció su guitarra como forma de consuelo y cómo se formó U2 cuando Larry Mullen buscaba músicos sin saber tocar guitarra, igual que Bono no sabía cantar. Habla también de Alison, su compañera de vida desde los 15 años, quien confió en él desde antes de que tuviera éxito. Dice que “ella ya sabía lo que yo tenía y no tenía”.

Cada canción que interpreta en el documental tiene un significado: With or Without You, Sunday Bloody Sunday, Iris —dedicada a su madre—, Out of Control, I Will Follow, Pride (In the Name of Love) o Where the Streets Have No Name. Bono recuerda cómo Pride los llevó a participar en los conciertos Live Aid de 1985, organizados por Bob Geldof, que recaudaron 250 millones de dólares, la misma cantidad que los países africanos pagaban en ese momento en intereses por sus deudas coloniales. También confiesa que perdió la fe tras la muerte de su padre, describiéndolo como “el momento más aterrador” de su vida.